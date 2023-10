J’ai failli mourir après avoir été mordu par le serpent le plus meurtrier du monde. J’étais méconnaissable après avoir souffert des effets secondaires du venin.

Une FEMME a raconté sa terrifiante expérience de mort imminente après qu’elle ait été mordue par l’un des serpents les plus dangereux au monde.

Janice Tayler de Perth, en Australie, a quitté son club de bowling un jour, a ressenti une « piqûre aiguë » et quelques heures plus tard, elle se battait pour sa vie à l’hôpital.

5 Janice Tayler n’avait aucune idée qu’elle avait été mordue jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus bouger ses jambes. Crédit : Neuf

5 Elle a raconté comment elle pensait qu’elle ne survivrait pas Crédit : Neuf

5 L’un des serpents les plus dangereux au monde, le serpent brun, l’avait mordue Crédit : Neuf

Dans une nouvelle interview, la mère a rappelé les événements de ce jour fatidique de 2016.

Elle a expliqué que la morsure ne ressemblait à rien de plus qu’une « morsure d’araignée ou une piqûre d’abeille » et elle est montée dans sa voiture pour rentrer chez elle.

Quelques heures plus tard, elle a dit 9Actualités: « J’avais la tête qui tournait, mon cerveau tournait, je ne pouvais pas bouger mes jambes. »

Son visage est devenu violet et rouge alors que sa peau commençait à être gravement meurtrie.

Janice a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence, les médecins pensant d’abord qu’il s’agissait d’un problème cardiaque.

En fait, le venin mortel faisait des ravages dans tout son corps, fluidifiant son sang et faisant saigner son visage.

« Puis ils ont commencé à paniquer », a-t-elle déclaré.

Janice pensait qu’elle allait « mourir » pendant que les médecins délibéraient sur la cause de la soudaine détérioration de son état de santé.

« À 5 heures du matin, ils m’ont dit : tu veux qu’on appelle tes enfants parce que nous ne savons pas si tu leur parleras dans 20 minutes », se souvient-elle.

Plusieurs heures se sont écoulées avant qu’ils ne libèrent qu’il s’agissait d’une morsure de serpent et qu’ils aient été obligés de deviner quel type de monstre glissant en était responsable.

Ils ont pris un risque calculé sur un serpent brun – le deuxième serpent terrestre le plus mortel au monde – et lui ont administré l’anti-venin.

Leur pari a été gagnant.

« Elle a eu beaucoup de chance de survivre », a déclaré le Dr Michael Gannon, de l’Association médicale australienne.

Des images terrifiantes de Janice après l’incident ont révélé les dommages que le venin avait causés à son corps.

Cela faisait une semaine et son visage et ses bras étaient toujours couverts de bleus et de cicatrices d’un violet profond et un de ses yeux ne s’ouvrait toujours pas.

L’histoire choquante de Janice survient alors que les amoureux de la nature ont reçu un avertissement mortel après qu’un couple marié ait été brutalement tué par un ours.

Le couple promenait leur chien dans le parc national Banff en Alberta, au Canada, lorsque le monstre a attaqué.

Pendant ce temps, un quartier de Floride a été terrorisé par un crocodile qui a dévoré un chien de compagnie.

Indian Harbour Beach, à environ 70 miles à l’est d’Orlando, est en proie à un crocodile voyou depuis des mois, certains habitants affirmant que le reptile de 8 à 9 pieds se rapproche de leurs maisons.

Ailleurs, un Britannique a été mordu à la tête par la seule espèce de serpent mortelle du Royaume-Uni.

Tony Mohammed pense que la vipère venimeuse a enfoncé ses crocs dans son cuir chevelu pendant son sommeil.

5 Les médecins ont eu du mal à déterminer ce qui était arrivé à Janice Crédit : Neuf