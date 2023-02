J’ai failli me suicider plusieurs fois – grandir autiste était brutal, dit Chris Packham

La star de SPRINGWATCH, Chris Packham, a révélé qu’il avait tenté de se suicider à plusieurs reprises en grandissant.

Le favori de la télévision, 61 ans, qui anime une émission populaire sur la faune ainsi que les émissions dérivées d’automne et d’hiver, a été sévèrement victime d’intimidation pour son autisme.

Alamy

Le présentateur de la BBC Chris Packham a tenté de se suicider plusieurs fois en grandissant[/caption] Pennsylvanie

Chris a déclaré qu’il luttait contre la maladie, qui peut affecter la façon dont une personne communique et interagit avec d’autres personnes, entre autres symptômes.

“Je n’oublie jamais que j’ai de la chance d’être ici », a déclaré Chris à Radio Times.

“Parce que j’ai failli me suicider à plusieurs reprises dans ma jeunesse – lorsque l’autisme est le plus difficile à gérer – et même à l’âge adulte.”

Chris a dit qu’il craignait que la situation ne soit maintenant pire pour les adolescents.

“Aujourd’hui, il y a des adolescents qui sont assis seuls dans leur chambre sans tunnel en vue, et encore moins une lumière au bout”, a-t-il poursuivi.

«Nous avons tellement appris sur la maladie depuis que j’ai grandi dans les années 1960, mais les jeunes souffrent toujours. C’est inadmissible.

Le mois dernier, Chris a révélé qu’il prenait une pause de la télévision à cause de la frustration créative plutôt que de l’épuisement professionnel.

Il a ajouté : « Si je suis honnête, il y a une autre raison de faire une pause, et c’est lié à mon état d’esprit.

« J’ai eu, pour la première fois et peut-être tardivement, une éco-anxiété. Je suis en colère et j’ai peur.

Ce sera la première fois en près de quatre décennies que Chris ne sera pas sur nos écrans, mais il a admis que c’était la bonne décision après avoir eu l’impression de courir constamment sur un tapis roulant.

“Je ne vais pas acheter une Ferrari et m’enfuir avec un jeune de 20 ans”, a-t-il déclaré”, a déclaré The Mirror.

« Je n’ai jamais pris trois mois d’arrêt de travail. Jamais.

“Je peux à peine dormir tellement je suis excité. Je devrais peut-être interdire [partner] Charlotte des studios.

Chris est bien connu pour être un conférencier passionné de la faune et un naturaliste expert et est devenu un favori des téléspectateurs au fil des ans.

Bien qu’il fasse une brève pause à la télévision, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps.

Plus tôt cette année, la personnalité de la télévision a révélé qu’il allait bientôt sortir une autre émission sur l’autisme, dont il a été diagnostiqué dans la quarantaine.

Il sensibilisera au handicap dans la nouvelle émission télévisée graveleuse.

Chris a expliqué que le programme détaillerait les expériences des personnes vivant avec l’autisme et a déclaré qu’il pourrait aider à “améliorer les choses pour tout le monde”.

“Je viens de terminer une série sur l’autisme”, a-t-il déclaré à Express.co.uk.

La série sera un « en deux parties pour la BBC qui sortira après Noël, a partagé Chris.

“Je viens de terminer une série sur l’autisme”, a-t-il déclaré à Express.co.uk.

La série sera un « en deux parties pour la BBC qui sortira après Noël, a partagé Chris.

Parlant de la sensibilisation à l’autisme, Chris a expliqué : « Nous voyons beaucoup d’hommes plus jeunes qui sont diagnostiqués plus tôt, beaucoup plus. Les femmes sont meilleures pour le cacher, et le cacher, c’est ce que nous faisons tous.

L’expert de la faune a admis qu’il avait caché son handicap pendant la “meilleure partie” de sa vie, jusqu’à ce qu’il soit finalement diagnostiqué à 40 ans.

Le présentateur de la BBC a avoué : “Nous le cachons pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir nous déplacer dans la société d’une manière “normale”, mais cela a un coût élevé et en particulier pour ces jeunes femmes.

L’un des programmes auxquels Chris participera vise essentiellement à s’assurer que le handicap n’est pas compris comme «une condition réservée aux hommes».

Il a conclu: “C’est aussi une condition féminine et nous devons d’abord concentrer beaucoup plus d’efforts sur les jeunes femmes, les diagnostiquer et ensuite, bien sûr, leur fournir le soutien dont elles ont besoin.”

Pennsylvanie