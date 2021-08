J’ai failli me faire amputer le pied dans un accident de trampoline qui a laissé ma cheville «accrocher par la peau» lorsque les os se sont brisés

Une maman a failli perdre son pied dans un horrible accident de trampoline qui a laissé sa cheville « pendant par la peau » alors qu’elle « s’est cassée ».

Victoria McDonald, 34 ans, sautait dans un centre couvert avec son fils, sa sœur et son neveu lorsqu’elle a ressenti un « pincement » au pied.

Victoria McDonald, 34 ans, a failli perdre son pied dans un horrible accident de trampoline Crédit : SWNS

Son pied pendait «par la peau» après l’épreuve Crédit : SWNS

Mais elle s’est vite rendu compte qu’elle avait brisé tous les os de son pied et déchiré tous les ligaments et tendons – et que sa cheville était juste maintenue par la peau.

Victoria, de Harrogate, dans le North Yorkshire, a déclaré : « Ils ont pris des radiographies et les ont envoyées à cinq chirurgiens orthopédistes. Trois ont dit qu’il n’y avait pas moyen de le sauver.

«Ils ont essayé plusieurs tentatives pour le rassembler – cela a pris cinq heures et demie.

« Ils ont dû aspirer deux os car je les avais brisés et il n’y avait pas moyen de les réparer. J’ai dû réapprendre à marcher. »

La mère sautait d’un trampoline à l’autre lorsque l’horrible épreuve s’est produite.

Elle avait visité le parc de trampolines quatre fois avant sa visite traumatisante en octobre 2019 – mais a maintenant mis en garde les autres parents contre les dangers du début des vacances d’été.

Victoria a déclaré : « J’ai ressenti un pincement au cœur.

« Si vous êtes déjà tombé d’un trottoir, c’était comme ça.

« Je me suis retourné et mon pied était littéralement attaché par la peau du côté gauche de ma jambe.

REFROIDISSEMENT DES OS

« Si j’avais essayé de bouger, ça m’aurait arraché – il y avait du sang partout sur le trampoline.

« C’était surréaliste. Je ne pensais pas que c’était réel, puis mon fils a commencé à crier. Il y avait encore des enfants qui sautaient sur le trampoline sur lequel j’étais assis.

Victoria a passé sept semaines angoissantes avec un cadre en métal sur sa jambe – mais les médecins ont averti qu’il n’y avait toujours aucune garantie que sa cheville ne s’effondrerait pas une fois qu’elle aurait mis son poids dessus.

L’accident affecte toujours la mère d’un enfant, car elle n’est plus autorisée à porter des talons hauts ou à courir.

Elle a déclaré : « Cela fera deux ans en octobre et je suis toujours aussi limitée dans ce que je peux faire. J’ai une canne que je dois emporter partout.

« Je n’avais pas réalisé combien de blessures se produisent dans les parcs de trampolines. Lorsque vous allez dans un parc de trampolines, vous signez une renonciation à entrer, vous n’obtenez donc aucune compensation.

« Si vous passez à une page sans victoire, sans frais, ils refusent tous de s’attaquer aux parcs de trampolines. »

Victoria ressent toujours les effets du grave accident Crédit : SWNS

Elle a maintenant mis en garde les autres parents contre les dangers du début des vacances d’été Crédit : SWNS