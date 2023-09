Harry Maguire a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers mois pour ses performances sur le terrain, mais les abus sont allés trop loin, selon Steve Bruce.

Bruce, qui, comme Maguire, a été capitaine de Manchester United au cours de sa carrière de joueur, suggère que les critiques adressées au défenseur central anglais sont injustifiées.

Tout en reconnaissant que chaque joueur est soumis à un certain niveau de surveillance en cas de mauvaises performances, Bruce suggère que Maguire reçoit plus que quiconque – et même à des moments où il n’a rien fait de mal.

Bruce pense que les abus envers Maguire sont trop importants (Crédit image : Getty)

« Je pense que les abus envers Harry Maguire ont atteint un niveau que je pense qu’aucun d’entre nous n’a jamais vu auparavant », a déclaré Bruce. William Collinele podcast, À l’avant avec Simon Jordan.

« Il fait toujours l’objet de frustration de la part des supporters de Manchester United chaque fois qu’il commet une erreur. Je me demande parfois si ce sont les supporters anglais, mais je ne me souviens pas d’un moment où il ait jamais laissé tomber l’Angleterre – en fait, je pense qu’il a toujours particulièrement bien réussi.

« Il semble que partout où il va – peut-être parce qu’il se bat tellement à Old Trafford – que chaque terrain le reproduit. Cela frise le ridicule, et je n’aime pas ça.

Maguire a fait l’objet de plus de critiques à l’égard de l’Angleterre après un but contre son camp contre l’Écosse (Crédit image : Getty Images)

Bien sûr, Bruce lui-même a été fortement critiqué vers la fin de sa carrière de manager, notamment à Newcastle United. Parler à QuatreQuatreDeux en 2022, le patron né à Northumberland a réfléchi à la façon dont il a été traité au parc St. James, soulignant qu’il savait qu’il avait commis des erreurs en cours de route, mais que les moqueries à son égard « ont dépassé les limites ».

De toute évidence, Bruce estime qu’il existe des similitudes entre les deux et, ayant dirigé Maguire à Hull City entre 2014 et 2016, il a failli tendre la main pour offrir son soutien au joueur de 30 ans.

«J’ai failli l’appeler cet été parce que je le connais depuis que je le dirigeais à Hull City. Personnellement, je pense que j’aurais évolué car une fois que le manager a montré ses cartes et clairement indiqué que vous ne jouerez pas, vous devez passer à autre chose.

« Il a besoin de retrouver sa carrière et il a besoin de se sentir respecté. Je pensais qu’avec David Moyes à la tête de West Ham, cela aurait été un très bon choix. »

