J’ai expulsé de l’enfer des locataires qui me devaient 36 000 £ mais ils ont REFUSÉ de partir… ils ont même eu le culot d’appeler les flics contre moi

Un propriétaire FURIEUX a été contraint d’expulser ses locataires cauchemardesques qui lui devaient 36 000 £ – mais ils ont refusé de partir après avoir appelé les flics.

Le propriétaire, 60 ans, a tenté à plusieurs reprises d’expulser la famille de son appartement à Singapour avant que la confrontation ne tourne au vinaigre.

Le propriétaire du complexe de Singapour a tenté d’expulser ses locataires cauchemardesques avant qu’ils n’appellent la police. Crédit : Asia One

Les locataires non identifiés auraient dû au propriétaire mécontent plus de 36 000 £ de loyer, mais auraient refusé de payer ou de déménager, ont rapporté les médias locaux.

« Avant d’emménager, ils payaient un mois de loyer. Mais chaque fois que je leur demande de l’argent, ils donnent toutes sortes de raisons pour échapper au paiement », a déclaré le propriétaire au Chinese Daily, ajoutant que le bail d’un an avait été signé en juillet. l’année dernière.

« Ils disent que leur argent est à l’étranger et ne peut pas être transféré, ou que des millions de dollars leur ont été confisqués par l’Autorité monétaire de Singapour. Ils ont même dit qu’ils voulaient m’acheter l’unité », a-t-il ajouté.

La famille a également affirmé que le complexe d’appartements avait des problèmes de fuite et une serrure défectueuse, citant ces raisons pour ne pas payer son loyer.

Mais le propriétaire a déclaré qu’il avait dépensé près de 120 000 £ pour rénover la maison avant que les locataires n’emménagent – ​​et qu’ils n’avaient déposé aucune plainte au préalable.

Mais malgré l’accumulation de plaintes et l’expiration du bail, la famille n’a toujours pas déménagé et la situation tendue entre le propriétaire et les locataires s’est rapidement dégradée.

Les locataires refusant de ranger leurs affaires, le propriétaire est devenu de plus en plus frustré et a pris les choses en main.

Il a verrouillé le portail d’entrée avec une chaîne en métal pour « les faire fuir », mais la famille a appelé les flics et a fait appel à un serrurier pour retirer la chaîne.

Les deux parties se seraient interpellées au moins six fois, selon des informations locales.

Le propriétaire et son cousin ont également engagé quelqu’un pour visiter la maison avec une tronçonneuse afin de tenter de couper le portail en fer devant l’université, mais les locataires n’ont pas tardé à riposter.

Ils ont aspergé les deux hommes avec un tuyau d’arrosage, les laissant trempés devant l’appartement.

Le propriétaire a déclaré : « Nous avons seulement cassé quelques supports en fer à côté de la porte en fer et nous ne sommes pas entrés dans la maison.

« Ils ont aspergé d’eau jusqu’à ce que nous soyons complètement trempés. Ils ont également donné des coups de pied et blessé mon cousin. Puis ils ont également appelé la police. »

La police mène actuellement une enquête sur des blessures intentionnelles et du harcèlement, selon les médias locaux.

Mais ce n’est pas la première fois que la famille fait la une des journaux pour être des locataires infernaux.

En 2017, il a été constaté que la famille ne payait pas de loyer pour plusieurs maisons mitoyennes de la région de la côte Est.

En conséquence, ils ont été condamnés à verser environ 60 000 £ d’indemnisation à leurs propriétaires.

Cela survient après qu’un propriétaire a révélé son horreur après avoir découvert des tas d’ordures et de vaisselle sale que ses locataires avaient laissés après avoir loué sa maison.

Et en 2020, des locataires de l’enfer ont laissé une maison pleine de crottes d’animaux, de serpents morts et de mouches, faisant craindre au propriétaire le bien-être de son enfant.