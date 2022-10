J’ai eu une dispute avec mon voisin au sujet d’une place de parking – mais son retour sur investissement a été horrible

UN COUPLE dit qu’ils se sont disputés avec leur voisin au sujet d’une place de parking – mais ils ont été horrifiés par son retour sur investissement.

Les deux hommes du Hampshire disent avoir surpris leur voisin en train de verser de l’urine dans leur maison par le biais de leur boîte aux lettres et d’étaler du caca de chat sur leur voiture.

Un couple dit avoir surpris son voisin en train de verser de l’urine humaine dans sa maison après une rangée de voitures Crédit : Kennedy News

Ils affirment également que leur voisin et un autre homme ont apporté du caca de chat sur leur propriété et l’ont enduit sur leur voiture. Crédit : Kennedy News

Les parents, que The Sun Online a choisi de ne pas nommer, disent que cela est venu après qu’ils aient eu des désaccords avec le voisin sur ce qu’ils disent être un parking pour visiteurs, et il prétend que c’est le sien.

Ils disent que leurs visiteurs se gareraient dans “l’espace commun”, ce qui exaspérerait apparemment le voisin, qui viendrait alors demander que la voiture soit déplacée de “son” emplacement.

Mais ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils disaient qu’ils l’avaient surpris en train de faire sur leur propriété pendant leur absence.

Le couple a installé une caméra de sonnette et a reçu une alerte alors qu’ils étaient en vacances en août.

Vers 1h du matin, un homme peut être vu marchant sur la propriété tenant quelque chose dans un mouchoir.

L’homme place ensuite ce qu’il y a dans le mouchoir à l’arrière de la voiture de la femme, avant de l’étaler apparemment.

Puis, quelques minutes plus tard, un autre homme, que le couple dit être leur voisin, se dirige également vers la maison avec un mouchoir à la main.

Il jette ensuite le mouchoir, qui semble également contenir quelque chose à l’intérieur, sur le pas de la porte.

Un peu plus de deux heures plus tard ledit voisin revient tenant une bouteille dans les mains gantées.

Il semble ouvrir leur boîte aux lettres et verser le liquide à l’intérieur de la maison – apparemment inconscient de la caméra de la sonnette.

Lorsque le couple est tombé sur les images, ils ont rapidement demandé aux membres de la famille de faire le tour et de vérifier leur propriété.

On a dit qu’ils rencontraient une odeur d’urine.

Les parents pensent que l’urine versée dans leur boîte aux lettres était humaine car elle se trouvait dans une bouteille d’eau, tandis que les excréments semblaient provenir d’un chat.

La maman a déclaré: “Avant de partir en vacances, je venais d’avoir une nouvelle voiture et j’ai dit à mon mari” Je ne lui fais pas confiance, je veux que les caméras soient allumées “.

“Pendant que nous étions en vacances, je me suis réveillé à 7 heures du matin et j’ai regardé mon téléphone et j’ai été horrifié de voir son visage.

“Nous pouvions voir qu’il renversait du liquide dans notre boîte aux lettres, mais nous n’avions aucune idée de ce que c’était – que ce soit de l’essence ou quelque chose – aucune idée.

“Il s’est avéré qu’il mettait de l’urine dans la boîte aux lettres et du caca de chat partout – il l’a mis sur ma voiture et sur le pas de la porte et il était même allé jusqu’à ma porte arrière et avait également mis de l’urine sur mes poubelles.

“Il ramassait des morceaux de caca de chat et les déplaçait, puis les ramassait à nouveau et les déplaçait ailleurs et cela a duré des heures.

Je pense qu’il est absolument dégoûtant. Je me sens assez intimidé par tout ça.

“Cela a gâché nos jours de vacances parce que je me sentais physiquement malade en voyant ce qu’il faisait chez nous.

“Notre fille et notre gendre l’ont nettoyé pour nous et ils vaporisaient le sol mais j’ai dû jeter mon tapis parce qu’il puait l’urine. Nous étions tellement bouleversés.

“Je pense qu’il est absolument dégoûtant. Je me sens assez intimidé par tout cela.

“J’aimerais qu’il soit ému parce que ce n’est tout simplement pas agréable de le voir tous les jours. Cela me rend nerveux.”

Le couple dit que cela survient après que d’autres choses “étranges” sont arrivées aux voitures des visiteurs après qu’elles se soient garées à l’endroit “commun”.

Ils disent que la police s’est rendue à leur domicile et a visionné les images, mais a envoyé un e-mail des semaines plus tard pour dire qu’ils n’iraient pas plus loin dans l’affaire, car les actions du voisin n’étaient pas “criminelles”.

Un porte-parole de la police du Hampshire a déclaré: “Les deux parties ont fait des allégations l’une contre l’autre au sujet de leurs comportements, et la police a parlé à toutes les personnes impliquées avec des suggestions sur la façon de résoudre cette affaire.

“La police a visionné une vidéosurveillance qui montrait un mouchoir essuyé sur une voiture et un liquide versé autour de la porte d’entrée d’une propriété.

“La police a inspecté la voiture et la propriété et il n’y a aucun dommage, ni preuve que le comportement répond à la norme en matière de poursuites pénales.

“Aucune autre action pénale n’est entreprise en relation avec cet incident.

“Les différends entre voisins peuvent être très complexes et la police prendra des mesures supplémentaires si une infraction pénale est identifiée.

“Nous ferons également des efforts pour nous engager avec toutes les parties et toutes les autres agences partenaires clés pour essayer de résoudre les problèmes, par le biais de la médiation par exemple.

“Les conflits de voisinage sont souvent des affaires civiles. D’autres conseils et orientations sur la résolution des conflits civils de voisinage, y compris l’exploration de la médiation, peuvent être trouvés sur le site Web du gouvernement.”