J’ai eu une crise cardiaque après avoir bu trop de boissons énergisantes

Un papa de 53 ans a eu une crise cardiaque après avoir bu trop de canettes de boissons énergisantes par jour.

Lee Kamen s’est effondré après un arrêt cardiaque en raison de la consommation de boissons très caféinées pendant qu’il travaillait.

Lee, de Hull, a eu une crise cardiaque en 2017 à l’âge de 49 ans seulement Crédit : MEN Media

Il avait coulé 12 canettes par jour pendant un an avant de tomber malade.

Le propriétaire du bar dit maintenant que les boissons énergisantes devraient être interdites car il a appelé les propriétaires de magasins à être responsables de leur vente aux moins de 16 ans.

Sa fille Summer, 10 ans, s’est vu vendre une canette de Monster – et a déclaré qu’en la voyant, il l’avait « versée directement dans les égouts ».

De nombreux supermarchés s’autorégulent et refusent de vendre des boissons énergisantes aux enfants, mais il n’y a actuellement aucune loi contre cela.

Lee, de Hull, a eu une crise cardiaque en 2017 à l’âge de 49 ans seulement – alors qu’il ne buvait pas et ne fumait pas, et les médecins l’ont interrogé sur la consommation de boissons énergisantes.

Il a déclaré à Hull Daily Mail: « J’étais à 8 à 12 par jour à l’époque, je buvais du Red Bull et du Monster, j’allais au pub Makro et j’achetais des caisses de 24 canettes et je les buvais comme n’importe quel autre boire.

« Je travaillais beaucoup et je les buvais pour me maintenir en vie. Cela a probablement duré environ un an.

« Un jour, je me suis effondré avec une crise cardiaque et j’ai dû me faire poser un stent, je suis maintenant sous médicaments à vie en raison de ces boissons dangereuses.

Le propriétaire du bar a déclaré que les boissons énergisantes devraient être interdites et il a appelé les propriétaires de magasins à être responsables de leur vente aux moins de 16 ans. Crédit : MEN Media

« Quand j’étais à l’hôpital après la crise cardiaque, le médecin m’a dit que la consommation de boissons énergisantes en était la cause. Je n’avais aucune idée qu’il y avait quelque chose de mal à les boire jusque-là.

« C’était un sacré choc à l’époque, mais maintenant je suis passionné par cette question. »

Lee a déclaré que son enfant de 10 ans était monté dans sa voiture après l’école avec une canette de « Monster à la main ».

Il a dit: « Je l’ai pris directement d’elle et je l’ai versé directement dans le drain. »

Les enfants de 12 à 18 ans ne devraient pas boire plus de 100 mg de caféine par jour, mais les boissons énergisantes contiennent environ 50 mg à 500 mg de caféine par portion.

Cela survient après qu’un jeune homme se soit battu pour sa vie en raison de son habitude de boire de l’énergie – et avertit les autres d’éviter le même sort.

Le jeune homme de 21 ans a développé une insuffisance cardiaque après avoir bu une quantité «excessive» de boisson contenant de la caféine, selon les médecins.

Il a bu quatre boissons énergisantes de 500 ml par jour pendant deux ans avant d’avoir besoin de soins hospitaliers, a révélé un rapport publié dans une revue médicale de premier plan.

On ne sait pas quelle boisson énergisante était sa préférée, avec des marques populaires telles que Red Bull, Monster et Relentless.

Des médecins de Londres ont écrit dans BMJ Case Report que l’étudiant universitaire avait demandé de l’aide après avoir souffert d’essoufflement et de perte de poids pendant quatre mois.

Il avait également eu des accès d’indigestion, des tremblements et des palpitations cardiaques.

Des tests sanguins, des analyses et des lectures d’ECG ont révélé qu’il souffrait à la fois d’une insuffisance cardiaque et rénale – l’insuffisance rénale étant liée à une maladie de longue date et non diagnostiquée auparavant.

Les médecins du Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust ont examiné un certain nombre de diagnostics, mais ont conclu: « La cardiotoxicité induite par les boissons énergisantes a été considérée comme la cause la plus probable. »

La boisson Monster Energy « nettoie mieux l’établi sale du mécanicien que le liquide de frein industriel »

/nouvelles