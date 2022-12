J’ai eu un seau absolu de merde versé sur ma tête pendant 18 mois sur l’affaire, Matt Hancock se plaint

MATT Hancock a déclaré qu’il avait eu un “seau absolu de merde versé sur sa tête” pendant les 18 mois après que The Sun a révélé sa liaison.

Il a trompé sa femme avec Gina Coladangelo, 43 ans, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne alors que des millions de personnes n’étaient pas en mesure de voir leurs familles.

Matt Hancock s’est confié sur sa liaison avec Gina Crédit : Reuters

Le Sun a révélé la liaison du couple Crédit : Twitter

Maintenant, l’ancien secrétaire à la Santé demande le “pardon” pour avoir enfreint les règles de Covid et a insisté sur le fait qu’il n’était “que humain”.

Cela vient après qu’il soit arrivé troisième dans I’m a Celebrity Get Me Out Of Here alors qu’il tentait de raviver son image après avoir trompé sa femme.

Matt, 44 ans, qui a trois enfants, s’est fait retirer le fouet conservateur après avoir accepté le contrat de 400 000 £ d’ITV pour apparaître dans la jungle.

Et il ne pouvait pas garder ses mains sur Gina après leur réunion passionnée sur le pont la semaine dernière.

Maintenant, le député en disgrâce supplie sans vergogne les Britanniques de lui pardonner.

Hancock a également raconté comment lui et Gina ont enduré 18 mois “horriblement horribles” depuis ce qu’il a qualifié d'”affaire de coeur”. [love affair]”.

S’adressant au Mail après son passage dans I’m a Celebrity, il a déclaré: “Cela a été absolument horrible, surtout pour Gina.

“J’ai eu un seau absolu de merde versé sur ma tête.”

Il a admis que son jugement politique était “faux”, mais a déclaré qu’il était “profondément amoureux” de l’aide.

Le député a ajouté “Je veux le pardon pour l’erreur que j’ai commise, l’échec du leadership à la fin de la pandémie lorsque je suis tombé amoureux de Gina et que j’ai rompu les conseils que j’avais signés.

“Je veux le pardon pour l’erreur humaine que j’ai commise… mais je ne demande pas pardon pour la façon dont j’ai géré la pandémie.

“Je me suis réveillé chaque matin, déterminé à faire de mon mieux dans les circonstances les plus impossibles jusqu’à ce que j’aie besoin d’aller me coucher le soir. Je l’ai fait pendant 18 mois.”

Le Sun a publié des séquences vidéo de Hancock et Gina embrassant passionnément son bureau alors que Covid s’emparait du Royaume-Uni en juin de l’année dernière.

Pendant le temps où la vidéo a été prise, la socialisation à l’intérieur a été interdite et les Britanniques ont été invités à s’abstenir de serrer dans leurs bras leurs proches.