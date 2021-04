C’est finalement arrivé: j’ai eu un rendez-vous pour le vaccin COVID-19!

Salut encore, c’est Sara Moniuszko, et bien que mon rendez-vous soit encore loin, Je suis tellement excité d’avoir enfin obtenu une place. Il a fallu beaucoup d’actualisation du site Web de rendez-vous (et quelques faux créneaux qui ont disparu dès que j’ai cliqué), mais après plusieurs tentatives, c’est arrivé!

Depuis le début de la pandémie, j’écris sur le COVID et son impact sur nous tous, de la cuisson en quarantaine à la santé mentale pandémique et aux effets secondaires des vaccins – et maintenant c’est à mon tour de participer à faire quelque chose qui peut aider à mettre fin à cette pandémie.

Et je dois admettre que je commençais à me sentir un peu à l’écart alors que tout le monde autour de moi – famille, amis et collègues – se faisait vacciner. Alors j’ai vraiment envie Je fais partie du club cool maintenant.

Et je vais être honnête, je suis un peu nerveux. J’ai toujours eu peur des aiguilles, donc je n’ai pas hâte de voir le jab lui-même – mais j’ai hâte de voir ce que cela signifie pour ma sécurité et les autres ainsi que l’espoir que je m’attends à ce qu’il apporte.

Malheureusement, certains d’entre nous vivent le contraire de l’espoir aujourd’hui après que la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention aient recommandé de mettre un terme au vaccin Johnson & Johnson.

Cartes de vaccination gratuites!

De toute évidence, la partie la plus importante pour obtenir un vaccin COVID est de vous protéger et de protéger les autres, mais il y a un autre avantage: des trucs gratuits!

Comme ma collègue Kelly Tyko écrit, les coups gratuits peuvent être le début de une fête gratuite.

Être vacciné peut vous procurer des beignets Krispy Kreme gratuits, la bière gratuite de Samuel Adam et plus encore.

Il y a aussi la chance de être payé par votre employeur se faire vacciner. De nombreux employeurs – allant des chaînes d’épicerie comme Trader Joe’s, Aldi et Lidl aux détaillants comme Dollar General, Olive Garden et McDonald’s – sont offrir du temps libre ou une rémunération supplémentaire.

Pour en savoir plus sur les cadeaux offerts, Cliquez ici.

Rencontrez Prancer, le chiot que tout le monde veut

Non, ce n’est pas la section « L’animal du jour » de la newsletter (c’est plus bas). C’est une histoire de la semaine qui vous fera rire.

Les amoureux des animaux du monde entier demandent à adopter un chihuahua du New Jersey après le partage de sa mère adoptive un examen incroyablement honnête de ses traits de personnalité sur les réseaux sociaux, écrit mon collègue Dustin Barnes.

Rencontrez Prancer, un enfant de 2 ans décrit comme un « enfant victorien hanté dans le corps d’un petit chien qui déteste les hommes et les enfants,« selon un message publié le 7 avril sur Facebook par Tyfanee Fortuna.

« Il n’y a pas un très grand marché pour les névrosés, la haine de l’homme, la haine des animaux, la haine des enfants chiens qui ressemblent à des gremlins« Mais je dois croire qu’il y a quelqu’un pour Prancer, parce que je suis fatigué et ma famille aussi. Chaque jour, nous vivons dans les griffes de l’enfer démoniaque de Chihuahua qu’il a créé dans notre maison. «

Pour en savoir plus sur cet article hilarant de chiot, cliquez sur ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Sheldon, une tortue russe de 3 ans.

«Il m’a apporté beaucoup de paix et de joie, surtout pendant la pandémie. Il a environ 3 ans», écrit Dena Jackson de New York. «C’est un végétarien, qui adore le radicchio, la laitue romaine et les autres légumes verts. Ses plats préférés sont cependant des fleurs … J’ai hâte de passer du temps à l’extérieur avec Sheldon à mesure que le temps se réchauffe.