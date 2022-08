J’ai eu un bébé avec le “pire tueur en série du monde” – je savais qu’il avait tué 100 personnes et qu’il avait 40 ans de plus mais je m’en fichais

UNE FEMME qui a eu un bébé avec le “pire tueur en série du monde” qui avait 40 ans son aîné savait qu’il avait assassiné plus de 100 femmes – mais s’en fichait.

Elena Bulkina, 30 ans, a fermé les yeux sur le passé terrifiant de Serhiy Tkach après être devenue amoureuse de lui alors qu’il était derrière les barreaux.

Elena Bulkina, 30 ans, s’est mariée et a eu un bébé avec le diabolique Serhiy Tkach pendant son séjour en prison Crédit : Netflix

Le tueur tordu serait mort d’un cœur brisé après avoir cessé de lui rendre visite Crédit : Netflix

Bien que l’ancien officier de police russe ait été reconnu coupable du meurtre de 37 femmes, Elena, frappée, s’est évanouie devant ses apparitions à la télévision après son arrestation.

Tkach avait terrorisé les rues de l’Ukraine pendant plus de deux décennies avant d’être finalement pris au piège en 2005 – après avoir assisté de manière écœurante à l’un des funérailles de sa victime.

Il est soupçonné d’avoir brutalement assassiné plus de 100 autres femmes et filles entre 1984 et 2005, dont une aussi jeune que huit ans.

Le monstre a violé et étouffé ses victimes avant de souiller sexuellement leurs cadavres – tout en utilisant ses connaissances de flic pour brouiller les pistes.

Mais alors qu’Elena, 23 ans, regardait la brute discuter de ses atrocités à la télévision, elle a été attirée par les “manières” de Tkach et a été en quelque sorte charmée.

Elle pense qu'”une sorte de magnétisme” a réuni les amants maudits – bien qu’il ait été enfermé au pénitencier de Jytomyr pour ses crimes odieux.

Elle a ignoré le cirque médiatique qui a surnommé Tkac le “maniaque de Pologovsky” et lui a écrit une lettre, aspergée de son parfum.

Elena a déclaré dans une interview pour la série Netflix World’s Toughest Prisons : “J’ai écrit, sincèrement, que j’avais vu son interview et que je voulais communiquer, avoir une conversation.

“Et juste pour mieux le connaître.”

Avant d’accepter l’interview, elle avait insisté sur le fait qu’aucune autre femme ne pouvait être présente pendant le tournage, car elle pensait que son mari “était irrésistible”.

Après être devenues correspondantes, Elena a commencé à rendre visite au démon de la terrifiante prison et a même épousé le monstre en 2015, ce qui leur a permis de profiter de visites conjugales.

Selon la loi ukrainienne, tous les prisonniers mariés ont droit à une visite conjugale de trois jours tous les deux mois – même les plus dépravés.

Se souvenant de leur première rencontre, Elena, amoureuse, a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais craint pour sa sécurité ni ne s’était sentie concernée par le sombre passé du tueur.

Elle s’est extasié sur la façon dont ils se sont assis ensemble quand Tkach a été autorisé à sortir de sa cage, pour “se serrer dans ses bras et s’embrasser librement”.

Elena a attisé un sentiment de peur similaire parmi les enquêteurs en tant que tueur en discutant de sa nature possessive envers son mari.

Elle a déclaré: “Si je devais traiter avec ses précédentes épouses, elles ne marcheraient plus sur cette terre.

Je n’ai pas peur de sa condamnation. Les bonnes femmes ont peur de lui. Si c’est le cas, il y a moins de concurrence pour moi. Elena Bulkina

“Je ne laisserais personne à moins d’un kilomètre de lui. Je suis une femme très jalouse.

“Je n’ai pas peur de sa condamnation. Les bonnes femmes ont peur de lui. Si c’est le cas, il y a moins de concurrence pour moi.”

Les documentaristes ont raconté comment elle “savourait” toute l’attention que Tkach lui accordait, tout en “dominant” la conversation.

C’est lors d’une de leurs nombreuses visites conjugales dans l’appartement miteux de la prison qu’Elena a conçu un enfant avec le tueur de 63 ans.

Le ressortissant russe a donné naissance à une fille nommée Elizaveta en 2016, mais il lui a été interdit d’amener le tot lui rendre visite.

Malgré sa dynamique familiale peu orthodoxe, elle a déclaré avoir ressenti du “bonheur” lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle était enceinte.

La mère a expliqué: “Je voulais ce bébé et il voulait ce bébé mais elle est née en Russie et mes parents et les autorités ne me laisseront pas l’amener dans ce pays.”

Les parents horrifiés d’Elena auraient supplié les tribunaux de la priver de ses droits parentaux pour Elizaveta.

MORT D’UN CŒUR BRISÉ

Mais la femme du tueur en série a balayé toute critique, affirmant qu’elle n’était pas coupable parce qu’elle “n’a pas commis les crimes”.

Le Russe provocateur a ajouté: “Je ne souhaiterais cela à personne et si cela arrivait à ma famille, je punirais cette personne. Mais je n’ai rien fait.”

Elena a à peine bronché au fait que plusieurs hommes ont été condamnés à tort pour certains des meurtres de Tkach au fil des ans, dont un qui s’est suicidé.

Mais l’étrange histoire d’amour du couple a pris une tournure dramatique en 2018, alors que le tueur en série notoire est mort “d’un cœur brisé”.

Les responsables de la prison ont suggéré que l’homme de 66 ans était dévoré par le fait que sa jeune femme avait soudainement cessé de lui rendre visite.

Tkach, qui a blâmé l’alcoolisme pour ses atrocités, a déclaré que sa seule motivation pour continuer à vivre était “l’amour de ma fille et de ma femme”.

Il a été enterré dans une tombe anonyme dans un cimetière de Jytomyr dédié aux sans-abri et aux personnes qui ne peuvent pas être identifiées.

Elena a par la suite supprimé ses comptes de réseaux sociaux pour “entrer dans la clandestinité”, disant à ses abonnés que ses données personnelles étaient recherchées.

Selon Pictolic, elle vit maintenant à Moscou avec sa fille de six ans et a changé de nom de famille.

Elle n’aurait pas dit au revoir à son mari à la suite de sa mort due à une insuffisance cardiaque, mais a depuis reconstruit sa relation avec ses parents.

Tkach a été reconnu coupable du meurtre de 37 femmes – mais aurait tué plus de 100 autres Crédit : AFP