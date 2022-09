J’ai eu tellement d’opérations chirurgicales gratuites que je ressemblais à Daffy Duck avec d’énormes lèvres – je le regrette, dit Katie Price

KATIE Price a admis qu’elle regrettait d’avoir eu autant de remplissage sur ses lèvres parce qu’elle avait fini par ressembler à Daffy Duck.

La femme de 44 ans a parlé de toute l’opération qu’elle a subie lors de ses achats avec Keith Lemon dans sa nouvelle émission – admettant qu’elle est allée trop loin.

Keith n’a pas pu s’empêcher de demander quel travail elle avait fait, et Katie a répondu avec effronterie qu’elle se faisait liposuccion, en disant : “Je mange beaucoup et je me fais aspirer.”

Il lui a ensuite demandé combien cela lui coûtait, mais elle a avoué : « Je ne sais pas combien cela coûte parce que je ne paie pas.

« Étant donné que je l’obtiens gratuitement, je peux avoir tout ce que je veux, je n’en profite pas trop, sinon je vais ressembler à un monstre.

Keith a demandé: “Avez-vous déjà pensé” ah, je suis allé trop loin “?”

La maman de cinq enfants lui a dit: «Avec mes lèvres avant. Daffy Duck.”

Katie a cependant dit qu’elle ne ferait aucun travail sur son vagin, en plaisantant: “Le mien va bien.”

En 2021, Katie a raconté au Sun comment elle avait subi une liposuccion complète du corps, un lifting des yeux et des lèvres, une liposuccion sous le menton et de la graisse injectée dans ses fesses et a affirmé qu’elle “ressemblait à un monstre”.

Elle a perdu le compte de ses seins – pensant que c’était environ 12 ans, et dit que le Botox ne fonctionne plus pour elle car elle en a tellement eu depuis 30 ans.

Katie était naturellement jolie pendant sa carrière de mannequin et elle a dit : “Je n’ai jamais touché mon visage jusqu’à mes 30 ans, alors maintenant j’ai 43 ans, je ferai ce que j’aime !”

Shopping With Keith Lemon continue demain à 22h sur ITV2.

