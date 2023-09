Tottenham a concouru à un retour mémorable après un but mené pour battre Sheffield United 2-1 dans les arrêts de jeu dans une finale spectaculaire.

Les buts gagnants ont été marqués dans les arrêts de jeu par Richarlison et Dejan Kulusevski.

Les Spurs semblaient désespérés à la 98e minute. Leur bilan parfait en Premier League semblait être en ruine après un match dans lequel ils dominaient la possession mais étaient incapables de marquer.

Harry Kane, en revanche, a continué à trouver le chemin des filets en Allemagne tandis que l’équipe de Postecoglou manquait de sa capacité à démolir complètement ses adversaires.

Mais soudain, sorti de nulle part, un héros improbable est sorti du banc.

Le remplaçant Richarlison a marqué de la tête huit minutes après le début de la prolongation après une semaine au cours de laquelle il a évoqué ses difficultés personnelles.

Il a ensuite changé de rôle et a contribué au but vainqueur, trouvant Dejan Kulusevski tout seul dans la surface pour que le milieu de terrain suédois puisse marquer.

Les choses n’ont pas été faciles pour Richarlison

Depuis son transfert d’Everton l’année dernière, les choses ont été difficiles pour lui sur le terrain. Il n’avait marqué qu’une seule fois pour les Spurs en Premier League depuis qu’il avait rejoint le club pour 62 millions de dollars.

Pour aggraver les choses, la Coupe du monde 2022 était la dernière fois qu’il marquait pour le Brésil. Il était visiblement contrarié après avoir été exclu lors de la victoire 5-1 de la Seleçao contre la Bolivie la semaine dernière.

En outre, un but lui a été refusé lors d’un examen VAR de cinq minutes lors de la victoire 1-0 de mardi en qualifications pour la Coupe du monde contre le Pérou. Après le match, il a évoqué certains des défis auxquels il a été confronté sur et en dehors du terrain.

Qu’a dit Ange Postecoglou ?

Mais ce week-end, le Brésilien a finalement marqué son premier but de la saison, et c’était le but vainqueur, ce qui lui a valu les éloges de son patron des Spurs, Ange Postecoglou. Après le match, le manager australien s’est adressé aux médias.

« Richy était génial. Je pensais que tous les remplaçants qui sont arrivés ont vraiment aidé. Mais c’est un thème constant. Et oui, pour Richy, je pense que c’est ce que j’essayais de faire valoir hier – qu’il comprenne qu’il faut essayer de maintenir un équilibre dans la vie.

« Et son football n’a pas été si mauvais, il a toujours contribué pour nous. Parfois, lorsque vous luttez contre certains aspects de votre vie, vous la laissez aller à d’autres domaines.

« Mais le football est un domaine dans lequel il peut contrôler, et il travaille dur chaque jour à l’entraînement et a vraiment reçu ses récompenses aujourd’hui. Et j’espère que cela lui donnera un sentiment un peu plus stable pour gérer les autres domaines de sa vie. Pour tout le monde, il s’agit de ne pas se laisser submerger. Et j’espère qu’un jour comme aujourd’hui l’aidera », a-t-il déclaré via GOAL.

Crédit photo : IMAGO / PA Images