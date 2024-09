« J’ai eu quelques records personnels. Est-ce qu’ils vous rendent humble ? Absolument. »

Il n’est pas exagéré de décrire Ehren Painter comme un gros joueur. Lorsque débutera la Gallagher Premiership à domicile contre Leicester le 21 septembre, le pilier droit d’Exeter de 1,93 m espère être « aminci » à son poids de combat préféré de 145 kg. Pour un homme de cette taille, on imagine que chaque pré-saison est une existence tortueuse, mais il semble que les derniers mois de préparation avec les Chiefs aient plutôt été dans la rue des géants.

« Est-ce que j’aime la pré-saison ? Quelle question », a-t-il fait remarquer à RugbyPass à la fin d’une autre journée d’entraînement à Sandy Park où il est arrivé à l’étage pour discuter en portant un gilet sans manches de style basket-ball d’Exeter montrant ses biceps bombés. « Il y a des moments que je n’aime pas. Les réveils matinaux. La chaleur. Mais j’aime voir à quel point c’est toujours excitant, comme le premier jour d’école, qu’allons-nous faire cette saison qui soit différent de la dernière.

« Je trouve toujours cela passionnant et avec les matchs de pré-saison, il s’agit de savoir comment nous allons performer, en quoi nous sommes différents, comment nous évoluons. Ça s’est vraiment bien passé. C’est probablement la première pré-saison depuis un moment que j’ai, comme beaucoup de gars, complètement terminée. J’ai fait beaucoup de choses cette pré-saison que je n’avais pas pu faire (avant), comme les premiers contacts, le conditionnement physique, la natation, nous faisons beaucoup ici. J’ai eu un temps décent dont je suis très fier. Ça a été génial et tout le monde a hâte de se lancer. Ce n’est pas une pré-saison super longue comme l’année dernière. J’attends avec impatience le début, c’est sûr. »

Aujourd’hui âgé de 26 ans, Painter n’est pas un débutant lorsqu’il s’agit de se préparer aux batailles hebdomadaires en mêlée qui l’attendent. À quel point la pré-saison est-elle devenue complexe et scientifique par rapport à la période où il a fait ses débuts en 2017/18 à Northampton ? « Cela ne change pas grand-chose », a-t-il déclaré, à voix basse et en choisissant soigneusement ses mots. « Nous avons cherché à être un peu moins décalés et ensuite le temps où nous sommes debout, à le rendre aussi puissant que possible, ce qui est assez nouveau pour moi et que j’apprécie énormément.

« Tout est relatif bien sûr, mais j’ai l’impression que je peux atteindre des vitesses plus élevées et des choses comme ça. Mais vous êtes un pilier, vous devez devenir aussi fort que possible et aussi grand que possible, c’est-à-dire fonctionnel. C’est comme ça que ça a toujours été. Nous faisons beaucoup de conditionnement en mêlée dès le début et c’est ainsi que nous construisons la mêlée et que nous sommes capables de jouer. »

Chefs d’Exeter Leicester

Est-ce que ce peaufinage implique encore que Painter se donne à fond dans la salle de sport ? « Oui, absolument. J’ai eu quelques records personnels et oui, j’en suis fier, très content. Sont-ils aussi bons que ceux de Will Goodrick-Clarke ? Non. Est-ce qu’ils vous rendent humble ? Absolument. Mais pour ma part, je suis content. »

Donnez-nous un exemple de record personnel ? « 70 kilos pour deux au développé couché avec haltères. Je suis plutôt content de ça. Alors que Will faisait 70 kilos pour six, je suis plutôt content de ça. » Qu’en est-il de la taille et de la nutrition ? « Je pèse environ 147 kg. J’ai commencé à environ 150 kg et mon objectif est d’arriver à environ 145 pour le Prem.

« Pour quelqu’un comme moi, et comme vous pouvez le voir avec certains des gars ici, il y a un bon groupe d’entre nous à qui on ne dira jamais de prendre du poids. Le poids vient si facilement, il faut essayer de le gérer et de devenir aussi fort, aussi bon que possible avec ce corps. Je mesure 1,93 m ; c’est grand. Je dirais que je ferais 1,98 m si je n’étais pas en mêlée. Oh oui, je suis sûr que j’ai perdu quelques centimètres », s’est-il exclamé avant de faire référence à son ravitaillement.

« C’est une question d’équilibre, je dois être capable de faire le plein d’énergie et de me sentir bien pour l’entraînement, mais aussi de ne pas trop manger, car je ne veux pas prendre du poids et me sentir mal avant le jour du match, etc. Il y a donc toujours des objectifs que je dois atteindre. Donc oui, j’ai absolument besoin de faire le plein d’énergie pour la séance afin de m’assurer de bien récupérer et de me préparer pour la salle de sport, etc., mais je dois aussi m’assurer de ne pas trop manger et de ne pas prendre du poids. »

Ce qui ne l’est pas, c’est sa passion pour Exeter. Il est à fond lorsqu’il s’agit de soutenir le style de jeu du club qu’il a rejoint en mars 2023 après avoir chuté dans la hiérarchie aux Saints où il a partagé son temps cette dernière saison avec Bedford pour augmenter son nombre de minutes. « J’adore ça ici », s’est-il enthousiasmé. « La façon dont les Chiefs jouent convient parfaitement au tight five jusqu’au sol. La façon dont ils tiennent la mêlée et notre coup de pied arrêté et nos grands attaquants, la liberté de nous laisser être qui nous sommes et de ne pas essayer d’être autrement.

« Communiquer sur le fait d’être soi-même est quelque chose qui devrait attirer beaucoup de gens et cela m’a définitivement fait sentir que c’était le bon endroit. De plus, le fait que le poste de pilier droit soit si compétitif est énorme. Toute la première ligne est si compétitive que chaque semaine, il faut évoluer un peu et s’améliorer. C’est juste un bon endroit pour apprendre cette partie de son jeu. »

« Quitter les Saints, c’était une opportunité incroyable de venir ici. C’est une équipe que j’ai toujours respectée. En tant que joueur des Saints jouant contre les Chiefs, je jouais toujours contre les Chiefs parce que nous savions que leur mêlée était très bonne. Donc même si je jouais pour Bedford la semaine précédente, je jouais contre les Chiefs la semaine suivante.

« Je les ai toujours énormément respectés et je connaissais leur pedigree, leur histoire de développement de cinq attaquants serrés, en première ligne en particulier si vous regardez des joueurs comme Alec Hepburn, Harry Williams, Tomas Francis, Luke Cowan-Dickie. Ils ont tous atteint de très hauts sommets et ont remporté des titres européens et de Premier League. L’opportunité de venir ici était une opportunité que je ne pouvais tout simplement pas refuser.

L’une des particularités des statistiques de Painter est qu’il a marqué son premier essai en équipe première pour Northampton en septembre 2018 et qu’il a dû attendre curieusement jusqu’en octobre 2023 pour enfin marquer à nouveau, cette fois sous les couleurs d’Exeter. Deux autres essais ont rapidement suivi. « C’est le temps que nous passons dans ces zones. J’aimerais vous dire qu’ils sont à mi-chemin et que je cours, j’ai peut-être fait un lob ou quelque chose comme ça, mais ce n’est jamais le cas. Cinq mètres au mieux, un point d’un demi-mètre en dessous. Mais nous nous entraînons beaucoup à cela, nous en sommes fiers dans notre jeu et cela signifie que beaucoup de gens s’impliquent. »

« Cela signifie que tout le monde est très présent, mais pour quelqu’un comme moi, c’est un bon endroit pour faire des progrès ici et là et j’aime vraiment ça, j’aime vraiment cette partie-là. Le seul problème, c’est que c’était au début de la saison et je n’ai pas eu plus de ballons, donc je suis en fait un peu en manque en ce moment. »

Il y a six ans, Painter a fait sa grande percée avec les Saints, après ses débuts en Premiership contre les Saracens avec une performance décisive de 16 minutes dans le derby contre Leicester, qui comprenait la victoire sur pénalité en mêlée qui a invité Stephen Meyler à marquer les points gagnants.

Il a été immédiatement présenté comme un joueur autour duquel Northampton pourrait construire son équipe, un engouement bientôt renforcé par son implication dans une équipe d’Angleterre des moins de 20 ans qui a atteint la finale du Championnat du monde junior de rugby en 2018 en France. Que se souvient-il de cette époque lointaine et quels conseils a-t-il à donner au contingent de champions du monde d’Exeter, comme Joe Bailey, qui cherchera à se lancer et à se forger une carrière réussie en équipe première.

« Mon premier match a eu lieu contre les Sarries, je suis sorti du banc et j’ai pris une pénalité en mêlée. C’était incroyable. Ensuite, le deuxième match a eu lieu contre les Tigers et j’ai pris quelques pénalités en mêlée et j’ai perdu le ballon dans la mêlée, ce qui remonte à longtemps maintenant », se souvient-il, poursuivant ses conseils aux derniers jeunes joueurs qui gravissent les échelons.

« Je dirais qu’il ne faut pas attendre. Quand vous avez l’opportunité, profitez-en. Quand vous êtes un jeune joueur, vous sortez souvent du banc et vous avez 20 minutes, c’est tout ce que vous avez pour montrer que vous êtes prêt. Vous devez jouer ces 20 minutes et à partir de là, tout commence à s’emballer et les entraîneurs disent : « Vous savez quoi, je sais qu’il est jeune, mais regardez ce qu’il a fait ». À partir de là, vous commencez à gagner en confiance, donc je dirais qu’il ne faut pas attendre, saisissez votre opportunité. »

Painter adore la mêlée et s’énerve à l’idée de la réduire ou de s’en débarrasser. « C’est la compétition ultime, ce sont huit individus qui s’unissent pour dominer l’autre groupe. Je dirais que c’est le meilleur signe de l’état physique et mental d’un groupe d’hommes. C’est une arme énorme pour n’importe quelle équipe. C’est aussi incroyablement unique, il n’y a rien de tel. »

« Il n’existe aucun sport qui ait quelque chose de comparable aux autres aspects du rugby. Donc les gens qui disent qu’il faut se débarrasser de la mêlée, c’est ridicule. Mais je suis aussi d’accord avec le fait qu’une mêlée médiocre est vraiment très difficile à regarder et je le comprends parfaitement. Mais c’est tellement spécial et attrayant. Sans la mêlée, il n’y aurait pas cette diversité de personnes de toutes formes et de toutes forces différentes qui pratiquent un sport que tout le monde aime.

« C’est une excellente représentation de l’être humain. Tout le monde ne mesure pas 1,93 m ou 80 kg, aussi rapide qu’on le souhaite. Certains sont peut-être un peu plus petits, un peu plus costauds, mais ils sont plus lents et plus forts, et je pense que la mêlée résume tout. Je ne suis pas d’accord avec les gens qui veulent se débarrasser de la mêlée, et je ne dis pas ça juste parce que je perdrais mon emploi. »

Quels ont été ses meilleurs et ses pires moments en mêlée ? « La saison dernière contre Sale, l’essai de pénalité. Ils sont très rares. C’était seulement mon deuxième et marquer devant un Sandy Park bondé était vraiment spécial. L’un des moments préférés de toute ma carrière.

« Il y a toujours le yin et le yang. Crikey. Je me souviens de mon premier match européen contre Clermont, je jouais pour les Saints et c’était Clermont quand ils avaient (Rabah) Slimani et ils étaient en pleine forme à cette époque. J’ai/nous avons pris une raclée. J’avais 21, 22 ans à l’époque et j’avais juste le sentiment de ne pas savoir ce que je voulais faire ici, je me faisais juste avoir. »

« Mais ce fut un moment crucial dans ma carrière, car à partir de là, j’ai pu mettre de côté les choses que je faisais qui n’étaient pas utiles et me concentrer sur les choses qui étaient vraiment importantes. Ensuite, lorsque nous avons joué à l’extérieur, ce fut l’un de mes moments préférés.

« Nous avons eu quelques pénalités en mêlée et nous avons eu une bien meilleure expérience. Nous avons perdu ce match, mais cela montre que les choses ont mal tourné la première fois. Nous avons fait le bon choix, nous avons appris ce que nous devions faire et nous avons réussi à renverser la situation. Je suis sûr qu’il y aura d’autres mauvais moments à l’avenir – il y en a eu quelques-uns la saison dernière – mais tant que vous continuez à en tirer des leçons… »

Painter espère que ces cours continueront à Exeter dans un avenir proche car il est désormais bien installé dans la région et adore explorer. « C’est fantastique. Je suis ici depuis un certain temps maintenant, mais ma petite amie et mon chien sont ici depuis avril et mai derniers.

« Les plages sont fantastiques, mais la meilleure partie est Dartmoor. C’est un endroit immense, magnifique et souvent très calme. C’est tout simplement génial. Vous y êtes déjà allé ? Je vous le conseille vivement. Vous pouvez trouver de petits recoins, vous pouvez monter une colline et vous n’entendez rien. C’est incroyable. En saison, j’irais faire quelque chose comme ça tous les jeudis. Juste moi et mon garçon partons en voyage. Qui sait où nous finirons. »

Cela semble être un vrai bonheur. Tout comme sa pré-saison productive.