J’ai eu mal aux dents – il s’est avéré que c’était un cancer et on m’a dit qu’il me restait 6 ans à vivre

Par Luke Andrews Health Reporter pour Dailymail.Com









Un père de trois enfants a dû se faire enlever la moitié de la mâchoire et on lui a dit qu’il lui restait six ans à vivre après avoir reçu un diagnostic d’un cancer qui tue jusqu’à trois patients sur 10.

Wayne Reimer, de l’Alberta, au Canada, a déclaré que les premiers signes avant-coureurs de la maladie sont apparus sous la forme d’un mal de dents typique en mai 2006, qu’il a traité en prenant de l’aspirine à plusieurs reprises.

La douleur du directeur de l’aéroport a disparu pendant des semaines, mais elle est finalement réapparue bien pire qu’auparavant lors d’un voyage d’affaires aux États-Unis, ce qui l’a incité à prendre rendez-vous chez le dentiste à son retour au Canada.

Le dentiste a extrait la dent provoquant la douleur du côté gauche de la bouche de M. Reimer – qui avait déjà subi un traitement de canal – mais, après s’être inquiété, l’a orienté vers un spécialiste du cancer.

Une biopsie deux jours plus tard – où la chair est prélevée pour tester le cancer – a révélé la maladie.

M. Reimer a ensuite subi une opération de 17 heures, au cours de laquelle la moitié de sa mâchoire a été retirée pour débarrasser son corps de la maladie. La mâchoire a ensuite été reconstruite à l’aide des os et des tissus de son bras et de sa jambe gauches.

Après l’opération, il a subi plusieurs mois de radiothérapie – qui lui a causé de graves brûlures à l’intérieur de la bouche, l’obligeant à réapprendre à manger et à boire. Un accident lors d’une opération chirurgicale lui a également causé de graves brûlures au pied gauche, le laissant difficile à marcher pendant des mois.

Wayne Reimer, de l’Alberta, au Canada, photographié avant le diagnostic de son cancer de la bouche. Il est montré ci-dessus juste avant 2006

Et montré ensuite sur une photo plus récente. Pour traiter la maladie, les médecins ont dû lui retirer la moitié de la mâchoire et la reconstruire en utilisant les os de sa jambe gauche et la chair de son bras gauche.

Écrire dans Semaine d’actualités Mardi, il a déclaré : « Le cancer m’a pris beaucoup de choses, ainsi qu’à ma famille.

‘[But] nous avons gagné beaucoup plus. J’ai appris à quel point ma femme et mes enfants étaient forts et résilients. Être battu par le cancer n’a jamais été envisagé.

«J’ai déjoué tous les pronostics. J’ai pu voir la retraite. J’ai vu les trois enfants rencontrer et épouser leur conjoint. J’ai vécu l’incroyable joie de voir naître quatre petits-enfants et je suis ravi d’être appelé « papa » par eux.

Aux États-Unis, le cancer de la bouche est à l’origine d’environ 58 000 diagnostics de cancer par an. Au Canada, environ 5 400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Pour les patients dont le cancer est détecté à un stade précoce, le taux de survie à cinq ans est de 86 pour cent.

Mais lorsque la maladie n’est détectée qu’à des stades ultérieurs, où elle s’est propagée à d’autres parties du corps, ce chiffre tombe à 69 pour cent.

Les adultes dans la soixantaine sont les plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer, même si un cas sur cinq est détecté chez des personnes de moins de 55 ans.

Les signes avant-coureurs comprennent des douleurs dans la bouche et les oreilles, le déchaussement des dents et l’apparition d’une boule dans la gorge – bien que certains de ces symptômes puissent passer inaperçus.

Mais à des stades ultérieurs, le cancer peut entraîner des problèmes d’ouverture de la bouche, de mastication et créer la sensation que quelque chose est coincé dans la gorge.

Les facteurs de risque de la maladie comprennent le tabagisme et la consommation excessive d’alcool, ainsi que l’infection par le virus du papillome humain (VPH).

M. Reimer a déclaré qu’il avait initialement ignoré la douleur dans sa bouche parce qu’il avait une journée de travail chargée pendant son voyage d’affaires aux États-Unis et qu’il ne voulait pas passer « une demi-journée » chez le dentiste.

Il a déclaré : « Après quelques semaines, le mal de dents a cessé. «Encore mieux, ai-je pensé. “Pas besoin de dentiste.”

La douleur provenait d’une dent du côté gauche de sa bouche, où il avait déjà subi un traitement de canal, une procédure qui consiste à percer la dent et à retirer les tissus infectés avant d’insérer un produit de comblement dans la dent.

M. Reimer a déclaré que dès que la dent a été retirée, le visage de son dentiste a changé et il a été immédiatement référé à un expert en cancer.

Il a subi une biopsie deux jours plus tard pour tester le cancer des tissus situés sous la dent retirée. Les résultats sont revenus quelques jours plus tard, révélant qu’il était atteint du cancer.

Des aphtes qui ne guérissent pas, une voix rauque et des bosses inexpliquées dans la bouche sont autant de signes avant-coureurs de la maladie, explique Neil Sikka, dentiste chez Bupa Dental Care.

Le mois suivant, en juin 2006, les médecins l’ont envoyé subir une intervention chirurgicale censée durer trois heures pour retirer le cancer de sa bouche, mais cela s’est finalement produit 17 heures après que le cancer ait atteint ses ganglions lymphatiques.

Ceux-ci constituent une autre partie du système circulatoire du corps et sont utilisés pour transporter les fluides dans tout celui-ci. Une fois qu’un cancer s’est propagé à ces organes, il peut également se propager à d’autres organes du corps, ce qui rend son traitement plus difficile.

Au cours de l’intervention, la moitié de sa mandibule – l’os de la mâchoire inférieure – a été retirée puis reconstruite à l’aide de l’os de sa jambe gauche et de la chair de son avant-bras gauche.

Un accident survenu lors d’une opération chirurgicale lui a également valu de graves brûlures au pied gauche, le laissant incapable de marcher pendant des mois.

Immédiatement après son intervention, il a souffert d’un arrêt respiratoire et d’une crise cardiaque en raison de l’extrême gonflement de son visage et de son cou.

Les médecins lui ont pratiqué une trachéotomie pour l’aider à amener l’oxygène à ses poumons via un trou dans sa gorge. Il a également fait installer une sonde d’alimentation pour obtenir des nutriments.

Ils l’ont ensuite mis sous respirateur et dans un coma médicalement provoqué pendant près de deux semaines pour se rétablir.

M. Reimer espérait que l’opération mettrait fin à son calvaire, mais on lui a ensuite dit qu’il devait subir des mois de radiothérapie.

Cela consiste à projeter des faisceaux de rayonnement sur la zone où le cancer est présent afin de tuer toutes les cellules restantes. Cela peut réussir à tuer les cellules, mais causer également de graves dommages aux autres cellules saines de la zone environnante.

«La radiothérapie pour le cancer de la bouche est une arme à double tranchant», a-t-il déclaré.

«Étant donné que la maladie se situe à proximité de la surface, les radiations sont très efficaces.» C’est également très dur pour les tissus du visage et du cou.

M. Reimer a suivi la thérapie pendant environ six mois et l’a décrite comme étant « terrible » et entraînant de graves brûlures à la bouche, au nez et aux oreilles.

Il lui était donc difficile de manger, sa famille lui donnant des repas liquides pour qu’il continue à consommer de la nourriture. Durant cette période, il a perdu 25 pour cent de son poids.

Mais au cours de l’année suivante, et alors que le cancer semblait disparu, il a progressivement commencé à se rétablir, à prendre du poids et, six mois plus tard, il a déclaré qu’il se sentait davantage lui-même.

Il travaille maintenant à temps partiel dans les opérations de recherche et de sauvetage et a pris sa retraite.

Au cours de son parcours contre le cancer, M. Reimer a déclaré qu’il était encouragé par la force de sa famille, déclarant qu’à l’occasion du premier anniversaire de son statut de « sans cancer », il souhaitait qu’une « photo de famille » soit prise.

Donnant des conseils aux autres, il a déclaré : « J’espère que chaque personne lisant ceci interrogera son dentiste sur le dépistage du cancer de la bouche lors de sa prochaine visite.

“Cela sauvera des vies et des souffrances incommensurables et inutiles.”