J’ai eu mal au ventre après avoir trouvé des «œufs de mouche» dans mon seau KFC à mi-chemin en mangeant – je n’y retournerai jamais

Un travailleur du NHS s’est senti malade à l’estomac après avoir trouvé des œufs de mouches présumés dans son KFC Mighty Bucket – à mi-chemin de manger.

Alex Craven a seulement remarqué les grains pâles dégoûtants alors qu’il portait son dernier morceau de poulet à ses lèvres, le laissant complètement “affligé”.

Un client de KFC a été horrifié de trouver des «œufs volants» dans son Mighty Bucket for One 1 crédit

Alex Craven, 22 ans, a déclaré qu’il avait mal au ventre 1 crédit

Le jeune homme de 22 ans a commandé le repas à emporter, qui comprend deux morceaux de poulet recette originale, deux mini filets de poitrine de poulet, une paire d’ailes piquantes, des frites et une boisson, à partager avec un ami.

Mais quelques minutes après avoir dévoré le plat, il remarqua quelque chose qui n’était définitivement pas au menu.

En y regardant de plus près, il a enregistré ce qu’il croyait être des œufs de mouche, qui éclosent en larves – ou asticots.

Alex, du sud du Pays de Galles, a déclaré: “J’ai vu les taches blanches et quand j’ai réalisé ce qu’elles étaient, j’étais écœuré et dégoûté.

“C’était horrible de savoir que j’avais déjà mangé la majeure partie de mon repas et que j’aurais pu consommer ces œufs dégoûtants. Je pense que ce sont des larves de mouches.

“Je me suis senti malade et j’ai jeté le poulet dans la poubelle après avoir pris une photo pour pouvoir me plaindre.”

L’assistant de santé du NHS a informé la santé environnementale de l’incident “affligeant” à la succursale de Cwmbran le 31 août, mais il affirme qu’on lui a dit que le magasin pouvait rester ouvert.

Plus tard, le gérant du magasin lui a offert un repas gratuit – mais Alex a juré de ne plus jamais visiter KFC.

“Je n’ai ressenti aucun symptôme après avoir mangé le poulet, mais j’étais bouleversé et je voulais qu’il enquête”, a-t-il déclaré.

“J’ai contacté la santé environnementale et plus tard j’ai reçu un appel du gérant du magasin KFC qui m’a offert un repas gratuit.

“Il a dit que leur rapport de laboratoire écologique était clair, mais je ne mangerai plus là-bas.

“Je veux un remboursement complet ou une compensation pour ce qui s’est passé, et je veux que le magasin fasse l’objet d’une enquête approfondie.”

KFC a déclaré qu’il examinait “l’horreur” de l’heure du déjeuner.

Un porte-parole du conseil municipal du comté de Torfaen a ajouté: “Cet incident a été porté à notre attention jeudi et l’affaire fait l’objet d’une enquête par un agent de santé environnementale.”

Alex a commandé le repas à emporter à partager avec un ami à Cwmbran, dans le sud du Pays de Galles 1 crédit