J’ai eu les larmes aux yeux quand j’ai vu le cercueil de la reine – je me sens extrêmement chanceux d’avoir eu l’occasion de dire au revoir

AU COURS des dix derniers jours, il y a eu un niveau de cérémonie et d’histoire sans précédent, comme la plupart d’entre nous n’en avons jamais vu auparavant.

J’ai eu l’incroyable privilège d’être aux premières loges de certains de ces événements importants, solennels et poignants qui ont marqué la vie étonnante de la reine Elizabeth II.

Malgré la tristesse, il y avait de magnifiques souvenirs et des souvenirs émouvants de personnes qui avaient rencontré la reine

Je me suis senti tellement chanceux et fier ce jour-là de prêter mon serment d'allégeance au roi

J’ai même été choisi pour m’asseoir en face de nos nouveaux roi et reine consort lorsque Charles a prononcé lundi un discours devant des députés et des pairs dans l’historique Westminster Hall du Parlement.

Certains des jours les plus mémorables de ma vie ont commencé samedi dernier lorsque j’étais à la Chambre des lords.

Ce n’était que la sixième fois depuis le début de la Seconde Guerre mondiale que les Communes siégeaient un samedi.

Il s’agissait de rendre hommage à Sa Majesté et de convenir d’une humble adresse de condoléances pour le roi Charles, qui devait être présentée le lundi.

La baronne Seccombe a déclaré que la reine aimait connaître un secret – mais a refusé de partager les détails avec nous. Et Lord Griffiths de Burry Port a en fait chanté dans la chambre, sous de grands applaudissements.

Je me suis senti tellement chanceux et fier ce jour-là de prêter mon serment d’allégeance au roi, ce que tous les pairs doivent faire, soit après une élection générale, soit lors d’un changement de monarque.

Nous avons fait la queue et l’un après l’autre nous nous sommes engagés. Solennel et respectueux. Nous avons tous parlé avec un sentiment réel et authentique. Ce fut la journée la plus insolite et la plus historique : triste, émouvante, sincère et édifiante à la fois.

À peine deux jours plus tard, j’ai assisté à la présentation des adresses par les deux chambres du Parlement à Sa Majesté le roi Charles III à Westminster Hall.

En choisissant ma tenue pour cette journée mémorable – une robe noire respectueuse et des bottes Louboutin – j’ai ressenti un tel sens du devoir et de la responsabilité.

À l’intérieur du grand Westminster Hall vieux de 900 ans, nous avons tous tranquillement pris place. J’ai choisi le premier que j’ai rencontré, près du dos. Quelques minutes plus tard, un portier m’a dit que je devais déménager.

Il m’a accompagné jusqu’à un siège au premier rang (il doit être un fan de West Ham United) juste en face des deux trônes d’or frappants et ornés recouverts de damas de soie saumon foncé où le roi Charles et Camilla devaient s’asseoir.

Le roi se dirigea lentement vers eux, clairement épuisé émotionnellement et physiquement, la reine consort Camilla à un demi-pas derrière lui.

Ils étaient assis juste devant moi et il n’y avait que huit marches de pierre entre nous. Il m’a regardé droit dans les yeux.

Je souris solennellement, essayant d’exprimer par un contact visuel ma profonde sympathie. Je n’ai pas eu de réponse, je ne m’y attendais pas. Je n’oublierai jamais la douleur et le chagrin gravés sur son visage.

Il avait l’air d’avoir un gros rhume mais ce n’était pas un virus qui le tourmentait, c’était son chagrin d’amour.

Lui et Camilla se regardaient de cette façon que seules les personnes profondément amoureuses font. C’était comme si elle essayait de le rassurer, c’était comme un câlin avec ses yeux pour ainsi dire, lui donnant du réconfort et de la force, voulant qu’il aille bien.

Après s’être installé dans son fauteuil, il resta parfaitement immobile. Il n’y avait rien de l’agitation ou du jeu de ses boutons de manchette ou de sa chevalière que j’ai vu auparavant.

Malgré le profond chagrin, il dégageait une autorité et une confiance inébranlable.

J’ai repéré le magnifique collier de diamants et de perles de Camilla scintillant contre sa robe noire, son petit sac à main et ses chaussures plates sensées. Cela m’a fait regretter mes propres Louboutins vertigineux.

La pompe et la cérémonie ce jour-là étaient stupéfiantes.

Il y avait huit Yeomen of the Guard avec des lances géantes, qui ont traité l’allée centrale, suivis des Gentlemen at Arms.

Le seul bruit que vous pouviez entendre était leurs pas, parfaitement synchronisés, sur le sol en pierre.

Ensuite, ils sont restés totalement immobiles tout au long du service de 30 minutes. Cela doit faire partie de leur entraînement, mais pour moi, qui n’avais jamais rien vu de tel auparavant, c’était fascinant. Le chagrin et la perte autour de la pièce étaient palpables.

Les deux présidents – Lord McFall, le président des Lords, et Sir Lindsay Hoyle, président des Communes – ont exprimé leur tristesse face à la mort de la reine et à quel point cela doit être difficile pour le nouveau roi à un tel moment.

J’ai chanté mon cœur à God Save The King. Nous l’avons tous fait.

C’était l’occasion de montrer à cet homme en deuil, qui a devant lui une tâche si gigantesque, qu’il a à la fois notre respect et notre chaleur.

Larmes inattendues

Jeudi, j’étais l’un des 35 pairs choisis pour représenter les banquettes conservatrices à Westminster Hall pour l’arrivée du Cortège pour la mise en état. Je me suis senti honoré.

Je portais ma médaille CBE, décernée pour les services aux femmes dans les affaires et l’entrepreneuriat en 2014, avec des bémols sensés. Mais j’étais énervé quand je suis arrivé là-bas.

La zone autour de Westminster était fermée de Victoria à Embankment, et il n’y avait nulle part où se garer en vélo.

Après une bouffée de panique – et de mendicité – la police m’a autorisé à me garer dans la cour des Lords. A la Chambre, nous fûmes répartis en quatre sections qui devaient former notre route vers Westminster Hall.

J’étais dans la deuxième section et on m’a dit de me tenir sur les marches à côté de la chorale, c’est à ce moment-là que les chaussures sensées ont vraiment pris tout leur sens.

Lorsque le cercueil a été transporté dans le hall, j’ai eu des larmes inattendues dans les yeux.

Cet endroit, qui est habituellement si occupé, rempli de l’agitation des écoliers en visite et des foules de gens qui se réunissent, était étrangement silencieux.

On nous a dit de ne pas nous incliner ou de faire la révérence en passant devant le cercueil, mais je ne pouvais tout simplement pas le faire.

La reine a tant fait pour ce pays qu’il était irrespectueux de ne pas lui rendre un dernier hommage.

Je suis content de l’avoir fait. Tout le monde derrière moi a suivi mon exemple.

Je me sentais si fier d’être si proche de la cérémonie britannique à son meilleur.

Ce soir-là, je suis retourné, hors service, à Westminster Hall pour emmener ma famille lui rendre hommage. Quand ma mère a pleuré, j’ai encore pleuré.

Je me sens extrêmement chanceux d’avoir eu cette opportunité de dire au revoir à notre reine et à son époque, et d’accueillir le nouveau roi.

J’ai pu leur montrer ma loyauté et mon allégeance à tous les deux.

Cela m’a laissé un sentiment très chanceux et fier d’être devenu une petite partie de l’histoire britannique.