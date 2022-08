J’ai eu le même tatouage sur la poitrine que mon amie Facebook après que son artiste l’ait posté en ligne – elle est furieuse mais je m’en fiche

Une maman a révélé les horribles abus qui lui ont été envoyés par l’un de ses amis Facebook après s’être fait tatouer la même poitrine.

Charley Buckham, 23 ans, dit qu’elle a fait l’encrage en 2019 après avoir vu une image du motif complexe qui avait été publiée en ligne par un tatoueur.

Charley Buckham avec le tatouage sur la poitrine qu’elle a eu en 2019 Crédit : Kennedy News

Charley a reçu un déluge d’abus de la part d’Evie, une amie Facebook, qui a affirmé qu’elle avait copié le design Crédit : Kennedy News

Charley avait partagé une photo de son tatouage sur Facebook avant de commencer à recevoir les messages abusifs Crédit : Kennedy News

Certains des messages abusifs que Charley a reçus Crédit : Kennedy News

À l’improviste, le 13 août de cette année, elle a commencé à recevoir un déluge de violences verbales dans les messages Facebook d’une femme appelée Evie, qui l’a critiquée pour avoir «copié» son design.

Charley, de Gateshead, Tyne and Wear, qui avait récemment partagé une photo d’elle avec le tatouage exposé, a rapidement découvert qu’elle était amie sur Facebook avec la femme parce qu’elle venait d’une région similaire.

L’esthéticienne a reçu un assaut d’insultes de la part de la femme furieuse qui l’a qualifiée de “imitatrice non originale” et de “grosse génisse” qui avait “ruiné” son tatouage.

Charley a admis s’être fait tatouer après avoir vu le dessin partagé par le tatoueur d’Evie sur Facebook et “s’en fout”, ils ont des dessins identiques.

Dans le fil des messages furieux, Evie a affirmé que le dessin était un croquis original juste pour elle.

Cependant, la mère de deux enfants a depuis trouvé le poste du tatoueur original partageant le dessin de 2015 – un an avant qu’Evie ne reçoive l’encrage avec un autre artiste.

Charley a déclaré: “Être insulté pour mon poids et regarder un tatouage qu’elle a trouvé sur Google et j’aurais pu facilement me retrouver est absolument ignoble.

“Après qu’on me dise de prendre un scalpel et de me couper la poitrine, c’est juste psychotique, je ne me montrerais jamais et je ne serais jamais aussi méchant et pathétique pour un tatouage.

Certains des messages d’Evie disaient: “Vous avez fait en sorte que cela ait l’air d’être un putain de rang.

“Fat f ** king heifer parie que tu as aussi l’habitude de voler de la merde [aren’t you]. A volé le dernier pork pie.

“Prenez un scalpel sur votre poitrine et enlevez MON tatouage.”

Evie a publié un article sur la prise de bec sur Facebook, ce qui a incité Charley à publier elle-même sur l’échange, révélant certains des messages qu’elle avait reçus.

Les personnes qui ont répondu au message de Charley ont qualifié Evie de “pathétique” et “d’insécurité”.

Un commentateur a déclaré: “Wow, elle ressemble à un enfant! C’est vraiment pathétique.

Un autre a déclaré: “Ses messages crient” Je ne suis pas sûr de moi et je me déteste “. Bravo de vous moquer d’elle.”

Alors que certains ont fait valoir que les deux parties étaient en faute, un commentateur a déclaré: “Gênant des deux côtés.”

Evie a déclaré qu’elle “regrettait d’en avoir fait un” mais a défendu ses actions et a déclaré que, bien qu’elle ait copié le tatouage elle-même, Charley avait tort car elle l’avait copié de la poitrine de quelqu’un plutôt que d’un simple dessin.