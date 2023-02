J’ai eu le cœur brisé comme Vanessa Feltz donc je sais comment faire face – voici mon plan en cinq points

TOUT D’ABORD, mes plus sincères condoléances à Vanessa Feltz pour ce qu’elle est forcée d’endurer après [purportedly] découvrant que son petit ami de 16 ans, Ben, cherchait à se divertir avec d’autres femmes.

Je ne l’envie pas du tout.

Olivia West – Le soleil

Heartbreak a paralysé Ulrika plusieurs fois au cours de sa vie[/caption] La Méga Agence

Vanessa Feltz a récemment été secouée par la fin de sa relation de 16 ans avec Ben Ofoedu[/caption]

Peu importe à quel point vous êtes fort, indépendant ou intelligent, le chagrin est un porc absolu.

Ça pue.

Il m’a paralysé plusieurs fois.

Cela m’a laissé physiquement paralysé, émotionnellement étouffé et psychologiquement déconcerté d’un seul coup – malheureusement, à plus d’une occasion.

C’est le genre d’agonie qui enveloppe tout votre être et affecte tous les aspects de votre vie.

Notre cœur est un organe puissant, et quand il se brise, il semble impossible de continuer.

Quiconque dit qu’il n’a pas eu le cœur brisé se ment à lui-même ou n’est pas un être sensible.

Cela nous arrive à tous sous différentes formes et tailles.

Pour Vanessa, cela doit ressembler à un double coup dur car son premier mari l’a quittée, elle et ses filles, suite à son infidélité.

Elle doit sentir que l’adultère et la trahison continuent de jeter une ombre sur sa quête du bonheur.

La tricherie et la duplicité n’ont rien à voir avec elle, mais il y a inévitablement des moments où vous commencez à vous remettre en question, qui et ce que vous êtes, et peut-être même ce que vous avez mal fait.

Rex

Ainsi, non seulement vous portez la croix d’une douleur indescriptible, mais vous êtes soudainement obligé de faire un voyage involontaire d’auto-analyse et de remise en question rétrospective.

Cela ressemble à une cruelle tournure du destin quand vous êtes déjà à genoux, vous bousculant sur le sol pour votre dignité et des morceaux de votre cœur brisé.

Mais Vanessa n’est pas la première à avoir le cœur brisé.

Elle ne sera certainement pas la dernière.

C’est qu’on arrive à s’en sortir qui compte.

Je ne parle jamais de surmonter le chagrin d’amour parce que je ne suis pas entièrement convaincu que vous le fassiez jamais vraiment.

Il y a toujours une toute petite partie de vous qui est à jamais marquée, endommagée et handicapée par l’expérience, aussi petite soit-elle.

C’est toujours là.

Ce qui est étrange, c’est que le chagrin peut même venir du fait que vous avez vous-même mis fin à quelque chose.

J’ai renoncé à mon dernier mariage et le chagrin a été insupportable pendant longtemps – la tristesse, la peur et le sentiment de déception étaient palpables.

Par coïncidence, j’ai lu avec intérêt cette semaine qu’une nouvelle étude affirme maintenant qu’un mariage malheureux est meilleur pour la santé qu’être célibataire ou divorcé.

Cela a quelque chose à voir avec une baisse du taux de sucre dans le sang si vous êtes en couple.

Dieu merci, ils ont clarifié cela, parce que je n’ai jamais entendu un tel tosh.

Je préfère être malheureuse toute seule plutôt qu’enfermée dans un mariage malheureux.

Colporter ce genre de bêtises est dangereux et persuaderait probablement les gens de rester dans des situations misérables de peur de contracter le diabète.

Vous obtenez moins pour un meurtre que pour avoir enduré un mariage malheureux.

Il y a six ans, je ne m’attendais pas à me retrouver célibataire à 50 ans.

Vanessa ne s’attendait certainement pas à se retrouver célibataire à 60 ans et je ne peux pas lui prétendre que ce n’est pas difficile là-bas.

Le monde des rencontres est le nouveau Far West (mais c’est un tout autre chapitre) et je ne suppose pas que ce soit la première chose qui préoccupe Feltz en ce moment.

Mais voici le point : le fait incontournable et déraisonnable à propos du chagrin d’amour est que lorsque quelqu’un vous brise le cœur, c’est vous qui devez récupérer, guérir, réparer et, surtout, réapprendre à faire confiance.

Mais, comme nous le savons tous, ce n’est pas impossible.

Cela semble être ainsi au plus profond de votre désespoir.

Les choses ne se déroulent pas toujours comme nous le pensons.

Il me semble toujours que “l’homme projette et Dieu rit”.

Cela vaut donc la peine de s’accrocher au fait que “cela aussi passera”.

Parce que ce sera vraiment le cas.

En attendant, une aide à court terme est disponible.

Ci-dessus, je vous propose mes cinq conseils pour soulager la douleur. . .

Tournez-vous vers vos potes

D’ABORD et avant tout, c’est l’amour et l’amitié incommensurables de la famille, des amis proches – et parfois même des étrangers – qui vous aideront à rester debout.

Oui, debout.

Parce que le plus souvent je me suis retrouvé, métaphoriquement parlant, en tas sur le sol.

J’ai eu l’impression de m’être effondré ou fondu en un tas désordonné sur le sol.

La douleur et la perte peuvent sembler si complètes que vous vous sentez incapable de fonctionner avec un semblant de normalité.

Mais vos amis sont là pour venir vous chercher et vous soutenir – alors utilisez ces offres d’aide.

J’ai des amis que je sais que je peux appeler au milieu de la nuit, si besoin est, car malheureusement, le chagrin d’amour n’arrive pas seulement pendant les heures de travail – il vous surprend à 2h30 du matin, et c’est à ce moment-là que vous pourriez avoir besoin d’une épaule, ou mieux encore une oreille.

Ignorez l’ami bien intentionné mais maladroit qui dit : « Tu es mieux sans lui », etc., car même si l’intention est de remonter le moral et l’estime de soi, ce n’est pas ce que tu ressens dans tes heures les plus sombres.

Crie-le

Pour l’amour de Dieu, pleure !

Pleure autant que tu peux.

Je ne suis pas vraiment un crieur mais le chagrin ouvre invariablement les vannes.

C’est bon de pleurer, et même si tu fais entre 15 et 30 gallons de larmes par an, il viendra un jour où tu arrêteras – pas parce que tu en as fini avec ton cœur brisé, mais tu le seras aussi affamé de pleurer plus.

Voyez le processus comme une sorte de deuil.

Vous déplorez en partie ce qui était, et en partie ce qui aurait dû être.

Du bon côté, vous avez été épargné de ce qui aurait dû être, car cela ne l’aurait jamais été.

Si ça a du sens.

Donc, bien que je recommande fortement de trouver des distractions et de rechercher des divertissements, ils ne peuvent pas être très utiles.

Le travail acharné vient avec le temps. . .

Frappez le pinot

LA chose troublante à propos du chagrin d’amour est qu’il s’agit d’une véritable douleur physique.

Il existe réellement.

Votre cœur peut en fait être douloureux lorsqu’il a été brisé, et la chose ignoble à ce sujet est qu’il n’y a pas de médicament pour cela – aucun analgésique ne peut enlever la douleur.

Les médicaments pharmaceutiques ne touchent pas les côtés.

Et c’est peut-être pour cette raison que nous négligeons si souvent les personnes souffrant de chagrin d’amour, car cela n’a jusqu’à présent pas été considéré comme une condition médicale.

Entourez-vous de bonnes personnes.

Allez faire des choses amusantes.

Distrayez-vous.

Occuper.

Faites masser votre ego.

Faites-vous masser le corps.

Commencez à courir.

Faites de la vannerie sous l’eau.

Détache tes cheveux.

Obtenez absolument blathered.

Réservez un séjour

Un voyage.

Toutes ces choses sont de grands détournements, bien que des correctifs temporaires.

Ils vous feront oublier votre douleur et vous rappelleront que vous êtes toujours capable de rire, loin de la personne qui vous a fait pleurer.

Embrasse la douleur et prends un chien

J’ai toujours veillé à surmonter mon chagrin.

Je ne donne pas un coup de pied à ma boîte de tristesse sur la route.

Le soleil

Le chien d’Ulrika l’a fait traverser le chagrin[/caption]

Aussi douloureux que cela puisse paraître, vous n’avez qu’à l’endurer.

Je ne dis pas que je l’embrasse avec amour, mais je préfère souffrir la douleur pendant qu’elle se produit plutôt que de faire semblant d’aller bien, puis de faire une dépression nerveuse trois mois plus tard.

Je ne dis pas de demander à un chien de réparer ton cœur brisé, mais leur amour est inconditionnel, et le mien m’a permis de traverser de nombreux chagrins.

Ils ont atténué la douleur.

Ne cachez pas les larmes des enfants

C’est un concert difficile pour cacher votre chagrin à vos enfants, mais j’ai toujours été honnête avec les miens et j’ai expliqué que je me sentais triste.

Les enfants ne devraient pas craindre la douleur et le chagrin d’amour – en fait, ce n’est pas une mauvaise idée pour eux d’en être témoins.

Ou vous pouvez toujours courir à l’étage et crier dans un oreiller ou vous mordre le bras.

Sangloter sous la douche.

Allez couper du bois.

Faire du pain et pétrir la pâte.

Je te promets que tu te sentiras mieux.