J’ai eu le cœur brisé après qu’un virus m’a fait penser que c’était les années 70… Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir et j’étais horrifié par les prix

Une maman a raconté le chagrin qu’elle a ressenti lorsqu’un virus lui a fait penser que c’était encore les années 1970.

Alison Winterburn, 61 ans, a déclaré qu’elle ne pouvait même pas se regarder dans le miroir parce qu’elle était tellement choquée par le visage plus âgé qui la regardait.

Un virus a laissé Alison Winterburn, maintenant âgée de 61 ans, pensant que c’était les années 1970 Crédit : MEN Media

La mère de deux enfants était une adolescente des années 70 et a été choquée lorsque le reflet qui la regardait était bien plus ancien que cela. Crédit : MEN Media

Elle ne pouvait pas non plus regarder le prix de quoi que ce soit – elle était horrifiée par la montée en flèche des chiffres.

La mère de deux enfants de Manchester a pensé que c’était l’ère du disco après avoir subi les effets dévastateurs d’une lésion cérébrale, ce qui l’a laissée confuse quant à qui et où elle se trouvait.

Il y a cinquante ans, Alison était une adolescente, c’est pourquoi elle a été si stupéfaite lorsqu’elle s’est regardée dans le miroir un jour et a vu le visage d’un homme de 51 ans qui regardait en arrière.

Elle s’est maquillée et s’est regardée à nouveau, mais en clignant des yeux, l’image n’a pas changé.

Alison a ensuite vérifié derrière le miroir – elle était convaincue qu’il y avait une autre femme dans la pièce.

Mais personne d’autre n’était là et ce n’était pas les années 70 – c’était 2012.

Alison a déclaré au Manchester Evening News: “J’ai été vraiment choquée de voir une femme d’âge moyen me regarder et non le jeune auquel je m’attendais.”

Elle a ajouté : « Pendant longtemps, je n’ai pas permis à mon mari d’acheter le journal parce que j’étais horrifiée par les prix gonflés.

“Je ne pouvais pas tout à fait comprendre le saut dans le temps entre l’époque dans laquelle je pensais vivre et ma réalité du XXIe siècle.

“Mon slogan est devenu : ‘C’est combien ?!'”

Alison a dit qu’elle avait eu une “confusion troublante” pendant des semaines, ajoutant: “Je croyais vraiment que c’était encore les années 1970.

“Progressivement, ma mémoire à court terme s’est améliorée et, avec le soutien continu de ma famille, j’ai lentement accepté le vrai “moi” d’âge moyen et marié avec des enfants.

“J’ai effectivement dû réapprendre qui j’étais. Je n’avais aucune idée d’où j’étais, même dans ma propre maison.”

Pendant cette période, il y a 10 ans, la famille d’Alison avait commencé à remarquer qu’elle prononçait des mots dans le mauvais ordre et n’établissait pas de contact visuel.

Son mari Ray a été choqué par son comportement étrange, alors il l’a transportée d’urgence à l’hôpital.

Là, le couple a été vu par un médecin du service de neurologie qui a immédiatement reconnu les symptômes d’Alison.

Elle avait une encéphalite virale, une inflammation du cerveau causée par un virus.

Pendant longtemps, je n’ai reconnu nulle part. J’étais coincé dans les années 1970. Alison Winterburn

Alison a immédiatement reçu des médicaments pour soulager l’enflure, mais elle s’est retrouvée avec de graves cicatrices sur le lobe frontal de son cerveau, provoquant une lésion cérébrale qui allait changer sa vie pour toujours.

Elle a déclaré: «Je me suis sentie groggy et étourdie pendant des semaines.

“Quand je suis rentré chez moi après avoir passé trois semaines à l’infirmerie royale de Manchester, le plus effrayant était que ma lésion cérébrale avait causé une perte de mémoire extrême à court et à long terme.”

Alison, qui a enseigné la psychologie au bac dans un lycée, a ajouté : “Pendant longtemps, je n’ai reconnu nulle part. J’étais coincée dans les années 1970 et j’ai une vague idée que ce n’était pas bien.

“En tant que professeur de psychologie, j’étais presque capable de me traiter comme si j’étais une étude de cas. Cela m’a encouragé à aller mieux.”

Elle n’a pas pu conduire pendant 10 mois car sa perte de mémoire signifiait qu’elle se perdait souvent et avait peur.

Et Alison souffre des séquelles du virus – elle a dit qu’elle ne savait toujours pas où elle se trouvait.

Elle a dit: “C’est comme si vous n’étiez plus la même personne qu’avant.

“Même aujourd’hui, la vie peut s’avérer très difficile lorsque les gens ne comprennent pas pourquoi je souffre de problèmes de mémoire et je pense parfois à cette adolescente dans le miroir, souhaitant être à nouveau vraiment elle.

“Cependant, mes deux fils maintenant adultes ont été encourageants et résolument positifs depuis ma lésion cérébrale et je suis déterminé à reconstruire mon sentiment d’estime de soi.”