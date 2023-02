“J’ai eu la chance d’avoir Damar:” Miles Sanders des Eagles partage un lien avec Hamlin de Bills

Martin Rogers FOX Sports Insider

PHOENIX – Il y a quelques photos sur les murs du bureau de l’entraîneur des Eagles de Philadelphie Nick Sirianni, mais il y en a une qui occupe une place spéciale dans son cœur. Il s’agit du porteur de ballon Miles Sanders et du plaqueur défensif Fletcher Cox… et bien plus encore.

C’est aussi, indirectement, de Damar Hamlin, et incontestablement, de Sirianni, l’incarnation de tout ce que l’entraîneur a tenté d’inculquer dans son vestiaire.

La photo a été prise le 8 janvier, alors que le monde du football était encore ébranlé par l’effondrement sur le terrain de la sécurité Hamlin des Buffalo Bills six jours plus tôt. Personne n’a été plus touché que Sanders, le meilleur ami de Hamlin qui remonte à l’époque où ils étaient collégiens dans la région de Pittsburgh.

Alors que les Eagles se préparaient à reprendre l’action, Cox passa son bras autour de Sanders, 25 ans, et lui chuchota quelques mots de soutien à l’oreille.

“Notre plus grande motivation est de jouer les uns pour les autres”, m’a dit Sirianni lundi soir. “La photo que j’ai est de Miles portant le maillot Damar et Fletcher Cox ayant ses bras autour de lui avant de sortir (pour jouer). Vous pouvez voir l’émotion sur leurs visages. Ce que vous avez vu, ce sont des coéquipiers qui sont là les uns pour les autres.

“Ces gars traversent des hauts et des bas au cours d’une saison, traversent des hauts et des bas dans la vie, et ils ont 52 autres frères et encore plus qui sont là pour eux. Ce fut une période difficile pour nous tous qui sommes impliqués dans ce sport .”

Le Super Bowl LVII dimanche (18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports) sera le plus gros match de la carrière de Sanders, tout comme ce sera le cas pour la plupart des Eagles et des Chiefs. Alors qu’il sort en Arizona, il emportera avec lui des pensées de Hamlin. Ils sont si proches, envoient des SMS, FaceTiming et appellent quotidiennement.

Lorsque Hamlin est tombé au sol lors d’un match lundi soir contre les Bengals de Cincinnati, a reçu des soins sur le terrain et a été rapidement hospitalisé, Sanders a déclaré qu’il était “terrifié”.

Le plaqueur défensif des Eagles Fletcher Cox, à droite, était là pour son coéquipier Miles Sanders pendant certains moments difficiles. (Photo de Andy Lewis/Icon Sportswire via Getty Images)

Il luttait pour penser clairement, malade d’inquiétude. À travers les bons et les mauvais moments de sa vie personnelle, Hamlin est l’une des voix clés vers lesquelles Sanders se tourne. Cette fois, évidemment, ce n’était pas une option. La réaction de ses coéquipiers, a-t-il dit, était essentielle à sa propre adaptation et à sa guérison.

Maintenant, l’inquiétude est terminée et l’expérience du mois dernier, combinée à la course éliminatoire dramatique des Eagles, ressemble à un tourbillon.

“C’est une bénédiction, et je suis un peu à court de mots pour voir mon garçon vivre cela”, a déclaré Sanders lundi. “Je remercie tout le monde (autour) du monde entier d’avoir répandu l’amour et cette positivité envers lui pour qu’il puisse se réveiller.

“Nous étions de bons amis avant le lycée, grâce au football de la petite ligue, à l’âge de 13 ou 14 ans. Nous sommes devenus de meilleurs amis au lycée, nous étions tous les deux de hautes recrues et nous allions dans les mêmes camps. En grandissant, j’étais très observateur et ma mère enseignait moi de laisser de côté les gens qui n’ont pas votre meilleur intérêt. J’ai eu la chance d’avoir Damar.

Cox est l’un des chefs d’équipe, une sorte de présence de grand frère et l’un des vestiges du triomphe du Super Bowl il y a cinq ans.

Sanders a un immense respect pour le vétéran de 11 ans, même s’ils ne parlent pas quotidiennement. Que le soutien qu’il a reçu de Cox ait été remarqué par Sirianni et signifie clairement quelque chose de spécial pour l’entraîneur, n’a fait que renforcer les vibrations de bonne volonté.

“Beaucoup de joueurs ont des trucs hors du terrain qui se passent. Tout le monde a ses trucs personnels”, a ajouté Sanders. “Beaucoup de gens aiment regarder au-delà de cela et nous considérer comme des joueurs de football. Ce n’était qu’un moment avec moi et Fletcher … cela signifie beaucoup pour moi. Je ne partagerai pas ce qu’il a dit, c’est pour nous , mais Fletcher m’a encore envoyé un texto plus tard dans la journée pour me dire qu’il me soutenait. Alors oui, cette photo signifie beaucoup.”

Pour Cox, la situation était une situation qui, à bien des égards, n’avait pas grand-chose à voir avec le football. Il est là depuis assez longtemps, a assez vu, a assez ressenti – le rugueux et le lisse – pour pouvoir dire quand son soutien sera bénéfique.

“Les gens ne savent pas toujours quand quelqu’un regarde”, a déclaré Cox. “J’ai vu Miles passer d’une recrue à un homme, et je pouvais sentir ce qu’il traversait. Nous traversons tous des luttes parce que nous sommes tous humains. Je sais à quel point lui et Damar sont proches et je pouvais voir la douleur dans ses yeux.

“Vous voyez la douleur, vous voyez tout. Je me suis assuré de le trouver (ce jeu) pour saisir son cou, pour lui faire savoir que j’ai toujours eu son dos. Pour lui faire savoir que je suis toujours là pour lui.”

Qui sait si ces souvenirs ne sont qu’une histoire réconfortante et rien de plus, ou indicatifs de quelque chose de plus profond.

Les conseils de Miles Sanders à sa jeunesse Le porteur de ballon des Eagles, Miles Sanders, conseille à son jeune moi d’être patient et de suivre le cours.

Sirianni a très certainement essayé de favoriser un esprit de fraternité au cours de ses deux années à la tête, souhaitant que ses joueurs se soutiennent où et quand cela est nécessaire.

Son autre photo préférée est celle de Jalen Hurts, qui vient de lancer une passe incomplète en quatrième et 10e pour mettre fin à un match par la défaite la saison dernière. Hurts se tenait les mains sur les genoux, tandis que le plaqueur offensif Jordan Mailata plaçait sa main sur son épaule.

La convivialité est un concept de tous les sports d’équipe, et ceux qui le pratiquent le mieux acquièrent un avantage intangible. Et c’est pendant les moments personnels les plus éprouvants que ce courage, cette résilience, ce lien sont peut-être les plus vitaux.

“Vous avez de la chance si vous avez des gens pour vous aider à traverser”, a déclaré Sirianni. “C’était affiché dans les Eagles de Philadelphie et dans notre bâtiment.”

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

