J’ai eu du mal à parler et je me détestais, dit la star de Celeb SAS Maisie Smith alors qu’elle s’ouvre sur la sortie d’EastEnders

CELEBRITY SAS: La star de Who Dares Wins, Maisie Smith, a révélé qu’elle “a du mal à parler”, ce qui l’a laissée mal à l’aise.

L’actrice – qui a joué Tiffany Butcher dans le feuilleton de la BBC – a parlé de sa motivation pour s’inscrire à l’émission exténuante de Channel 4.

Bbc

Maisie Smith a parlé de ses problèmes d’élocution[/caption]

Instagram

Dans l’épisode de ce soir, Strictly star Maisie, 21 ans, Maisie a parlé de ses problèmes d’élocution, ce qui peut la laisser sans mot pendant les conversations.

“J’ai eu du mal à parler, j’ai eu, pas un bégaiement mais je pouvais juste rester vide, et les mots ne sortaient pas et je pense que plus cela se produisait, plus les gens parlaient de moi, ” dit-elle.

L’actrice a expliqué comment cela l’avait “affectée” parce qu’elle avait constamment l’impression qu’à chaque fois qu’elle essayait de parler, “c’était juste inutile et inutile”.

“J’ai trouvé ça assez difficile et j’ai détesté la personne que j’étais pendant longtemps”, a-t-elle poursuivi.

EN SAVOIR PLUS SUR MAISIE SMITH EMBRASSE MOI VITE Maisie Smith seins nus au lit alors qu’elle se blottit contre son petit ami Max George ‘montre leur!’ Les fans de Celeb SAS fulminent en affirmant que Maisie Smith et Ashley Cain n’ont AUCUN temps d’antenne

“La raison pour laquelle j’ai travaillé si dur et me suis poussé, c’est parce que la seule chose que je ne peux pas contrôler est la chose dont j’ai le plus peur.

« Et avoir peur de parler… c’est horrible. J’aimerais surmonter ces sentiments de peur. Je veux être cette personne forte que j’essaie d’être.

Elle a expliqué que les gens ont souvent des idées fausses sur elle avant de la connaître.

“Je n’ai aucune idée de la façon dont les gens me voient parce que je suppose que vous me regardez et pensez, ‘oh petite fille arrogante d’Essex’, ce qui est vrai, mais il y a beaucoup plus pour moi que les gens ne savent pas”, dit-elle.





La star du feuilleton – qui sort avec la popstar Max George – a déclaré qu’elle se sentait plus confiante dans sa peau lorsqu’elle jouait un personnage à la télévision.

“J’étais sur Eastenders pendant 13 ans, c’est tout ce dont je me souviens”, a-t-elle poursuivi.

“Je pense parfois que je suis plus à l’aise d’être Tiffany que d’être Maisie.

“Ce qui est bien avec le fait d’être actrice, c’est que je sais avoir l’air confiante. En réalité, je n’ai aucune idée de ce que je fais.

L’ancienne star d’EastEnders Maisie est l’un des 12 visages bien connus confrontés à leurs peurs dans la nouvelle série.

L’ancienne enfant star de 21 ans est testée à ses limites dans la série et dit qu’elle en est sortie comme “une personne complètement différente”.

L’émission est connue pour ses tâches horribles et l’une d’elles impliquait de sauter d’un hélicoptère, ce qui a entraîné l’évacuation de Maisie pour des soins médicaux.

Elle avait précédemment déclaré au Sun: “J’ai littéralement eu les yeux noirs d’où je suis tombé dans l’eau sur mon visage. Pendant tout le spectacle, j’ai eu deux yeux noirs.

“Littéralement, quand je suis sorti du spectacle, mes cuisses étaient encore violet foncé pendant deux semaines, elles étaient toujours violet foncé juste après être tombées dans l’eau d’une hauteur.

« Je l’ai frappé si fort que le médecin a dû vérifier que je ne m’étais pas cassé les orbites.

“J’ai été complètement battu, mais heureusement, rien n’a été cassé. J’allais bien.

Getty

Maisie a déclaré que les gens avaient souvent des idées fausses à son sujet[/caption]