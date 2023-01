J’ai eu d’horribles brûlures sur les lèvres après avoir mis des BAGUETTES dans ma bouche lors d’un jeu télévisé ITV – je n’ai pas pu manger pendant des semaines

Une reine de beauté s’est retrouvée avec d’horribles brûlures sur les lèvres après avoir enfoncé des baguettes en chocolat dans sa bouche pour une émission de téléréalité ITV.

Jen Atkin, 28 ans, a participé à CelebAbility où des membres du public affrontent des célébrités pour gagner de l’argent.

Animé par la voix de Love Island Iain Sterling, ce jeu télévisé voit une équipe de cinq célébrités affronter une équipe d’amis dans une série de défis physiques et légers.

L’ancienne Miss GB a accepté de participer à l’émission en 2018 et a signé une renonciation pour l’empêcher de poursuivre ITV si elle se blessait.

Mais elle ne s’attendait pas à ce qu’un biscuit enrobé de chocolat la fasse souffrir de graves brûlures, ce qui signifie qu’elle ne pourrait pas manger pendant des semaines.

Le mannequin pense qu’il y avait une substance aux extrémités des biscuits pour les faire ressembler à une baguette, alors qu’elle affrontait le magicien Ben Hanlin.

Ses lèvres ont enflé et ont été douloureuses pendant des semaines, et lui ont coûté un mois de travail après avoir dû annuler plusieurs emplois de mannequin à cause de la réaction.

Jen a déclaré au Sun : “Ils nous ont donné quelques idées sur ce que seraient les catégories, et j’ai accepté de relever le défi de la ‘grande gueule’.

«Ils ne vous avertissent de rien, ce qui est logique car ils veulent tout obtenir pour les caméras.

“J’apprécie que vous signiez des choses pour dire que si vous vous blessez, c’est de votre faute, mais je pense que c’est faux qu’ils ne m’aient pas dit que la substance sur les doigts en chocolat pouvait provoquer une réaction.

«Je pense que c’était une tentative pour me faire dribbler, ce qui est logique car le défi consistait à me bourrer ceux-là au visage.

«Mais même au moment où cela se produisait, je pouvais sentir mes lèvres picoter et j’étais un peu confus par ce que c’était. Ça a dû rester sur mes lèvres parce que c’était vraiment mauvais.

‘NE PEUT PAS QUITTER LA MAISON’

“Je n’ai pas pu quitter la maison pendant deux semaines parce que c’était si mauvais, j’ai peut-être gagné 1 000 £ dans l’émission, mais cela m’a fait perdre plus de travail.

“Les gains n’en valaient pas la peine, et cela m’a rendu vraiment malade. Je ne pouvais pas manger ni sortir de la maison parce que j’en étais tellement consciente.

“C’était horrible, ils prétendent que cela a été testé par quelqu’un d’autre au préalable, mais je ne pense pas qu’ils y aient vraiment réfléchi.

“J’apprécie d’avoir signé les formulaires, mais ils auraient dû m’avertir de ce qu’il y avait sur les doigts en chocolat qui aurait été plus juste.

“Tout s’est aggravé lorsque j’ai perdu les emplois de mannequin à cause de ma lèvre, puis j’ai dû expliquer au médecin ce qui s’était passé, ce qui était vraiment embarrassant.

“J’ai passé un bon moment dans la série, mais les conséquences ont été horribles. La douleur était insupportable et j’avais l’impression qu’ils voulaient juste la mettre sous le tapis.

“J’ai un peu de PTSD à cause de ça, je ne peux toujours pas avoir de choses sucrées comme des tangfastics avec du sucre près de mon visage!”

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «Nous avons mis en place des contrôles complets de santé et de sécurité, et des briefings avec tous nos contributeurs avant toute participation au jeu pendant l’émission, ainsi qu’un médecin sur place présent tout au long du dossier.

“Nous maintenons le dialogue avec tous nos contributeurs après le disque pour nous assurer qu’ils peuvent nous faire part de leur expérience.”

