J’ai eu des hallucinations et des tremblements après avoir été enfermé et aspergé d’eau glacée lors de la finale atroce de Celebrity SAS – ce fut l’expérience la plus dégradante de ma vie, admet Georgia Harrison.

Georgia Harrison a révélé qu’elle avait « halluciné » lors de l’intense épreuve de force de l’interrogatoire final sur Celebrity SAS : Who Dares Wins.

L’ancienne star de Love Island, 29 ans, a atteint les quatre derniers de la série Channel 4 et a été chargée de mémoriser une histoire de couverture et de cacher une mission fictive à une équipe d’interrogatoire spécialisée, tout en subissant des interrogatoires et des punitions.

Chaque année, la dernière manche de l’émission est légèrement repensée pour garantir que les quatre célébrités finales ne sachent pas à quoi s’attendre pour l’épreuve ultime.

Georgia a été enfermée dans une cage pour chien, a souffert dans l’isolement et a été agressivement sondée par le personnel tandis que sa compatriote Bianca Gascoigne a été forcée de lui jeter de l’eau glacée.

La Géorgie a depuis parlé du « jour le plus dur de sa vie » avant la finale de lundi soir.

Georgia Harrison a révélé qu’elle avait « halluciné » lors de l’intense épreuve de force de l’interrogatoire final sur Celebrity SAS : Who Dares Wins

La star de Love Island a atteint les quatre derniers et a été chargée de mémoriser une histoire de couverture et de cacher une mission fictive à une équipe d’interrogatoire spécialisée, tout en subissant des interrogatoires et des punitions.

Elle a dit Le Soleil: « Je pensais vraiment que l’interrogatoire allait être facile, parce que je le regarderais à la télévision et je penserais : « Si c’était moi, je ne tremblerais pas par terre », mais je l’ai vraiment sous-estimé.

«Je pensais que je pourrais méditer à travers cela, mais c’est tellement, tellement dur. Vous êtes tellement désorienté que vous ne savez plus depuis combien de temps, avec qui vous êtes ou si c’est encore réel.

« Vous perdez toute compréhension de votre environnement. J’avais définitivement des hallucinations. C’est horrible, atrocement dur, dégradant, démoralisant et c’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites dans ma vie.

La Géorgie est rejointe en finale par Bianca et les boxeurs Lani Daniels et Anthony Ogogo.

Cela survient après que Bobby Norris ait été contraint de quitter Celebrity SAS : Who Dares Wins après qu’un défi brutal ait mal tourné.

La star de télé-réalité, 38 ans, a rendu son brassard dans l’avant-dernier épisode après s’être blessé lors d’un match de lutte.

L’ancienne star de TOWIE était un médecin lui a conseillé de se retirer après un match de lutte avec la star de Love Island Ovie Soko33.

Bobby a affronté le basketteur lors d’un match de lutte au cours duquel les joueurs ont tenté de pousser leur adversaire à l’extérieur d’un terrain. anneau de fortune rempli de boue.

Georgia a été enfermée dans une cage pour chien, elle a souffert dans l’isolement et a été agressivement sondée par le personnel tandis que sa compatriote Bianca Gascoigne a été forcée de lui jeter de l’eau glacée.

La Géorgie a depuis évoqué l’une des journées les plus « difficiles » de sa vie avant la finale de lundi soir.

Elle a déclaré: «Je pensais que je pourrais méditer à travers cela, mais c’est tellement, tellement dur.» J’avais définitivement des hallucinations. C’est horrible, atrocement dur, dégradant et c’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites dans ma vie.

Non seulement Bobby n’a pas réussi, mais la star de télé-réalité a accidentellement déchiré les vêtements de son adversaire et a apparemment fait plus de dégâts que cela.

Après le défi, l’ancienne star de TOWIE a demandé à voir un médecin immédiatement et on lui a dit qu’il avait subi une blessure grave.

Le médecin lui a dit qu’il souffrait de spasmes au cou et à la colonne vertébrale qui ne feraient que s’aggraver et a conseillé à la recrue de rentrer chez elle.

Il a dit à Bobby : « Votre mobilité va devenir plus restreinte et vous risquez de vous faire encore plus de dégâts. »

La présentatrice de télévision Cherry Healey, 43 ans, a été la première à partir lors de l’épisode de dimanche soir et a déclaré à l’ancien soldat SAS et présentateur Jason Fox que son expérience serait inoubliable.

Elle a déclaré: « Cela a changé ma vie, mais je sais quand la ligne est arrivée et c’est très bien. J’y ai réfléchi longuement et durement.

Ovie s’est également retiré de l’avant-dernier épisode, partant pendant la « en fuite » qui a vu les recrues se diviser en deux équipes et chargées de retrouver leur chemin vers la maison.

Les concurrents travaillaient contre la montre en essayant d’éviter une force de chasseurs qui les talonnait et composée d’anciens soldats.

Au cours du défi, après un échange houleux avec son compatriote Georgia Harrison, de Love Island, il a remis son brassard.

après qu’un autre concurrent ait été poussé à jeter son brassard.

Cela survient après que Bobby Norris ait été contraint de quitter Celebrity SAS : Who Dares Wins après qu’un défi brutal ait mal tourné.

La star de télé-réalité, 38 ans, a rendu son brassard dans l’avant-dernier épisode après s’être blessé lors d’un match de lutte.

La comédienne Shazia Mirza, 46 ans, a quitté la série la semaine dernière après avoir été laissée pour compte par ses collègues recrues.

Au total, six stars ont quitté la série après seulement cinq épisodes après les cours d’assaut exténuants et les randonnées difficiles de l’émission Channel 4.

La comédienne Shazia Mirza, 46 ans, a quitté la série après avoir été laissée pour compte par ses collègues recrues.

Elle était à la traîne par rapport à ses collègues célébrités dès le début de l’exercice « soyez fort », ce qui a incité le personnel à lancer des commentaires d’amour dur pour la motiver.

«Arrêtez de flâner», pouvait-on entendre un réalisateur aboyer alors que Shazia luttait manifestement avec cette tâche brutale.

Et malgré ses efforts désespérés pour prouver qu’elle avait ce qu’il fallait pour terminer le cours, l’instructeur en chef Billy Billingham l’a sortie de sa misère SAS et lui a dit de lui remettre son brassard.

Étant retirée du groupe, Shazia a nié et leur a dit qu’elle « ne voulait pas l’accepter ».

Elle a été confrontée à une réalité brutale, comme l’a déclaré Chris Oliver, membre du personnel : « Vous n’avez pas le choix ».

Le dernier volet de Celebrity SAS : Who Dares Wins sera diffusé lundi à 21 heures sur Channel 4.