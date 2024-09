J’ai eu 4 des derniers téléphones pliables et j’ai appris quelque chose d’important

Aujourd’hui, lorsqu’on achète un smartphone pliable à grand écran, on risque de plus en plus de se concentrer sur les dimensions de l’appareil. Pendant un certain temps, ces appareils étaient assez gros et encombrants par rapport aux téléphones non pliables. Aujourd’hui, Honor fait grand cas de son nouveau smartphone pliable très fin, le Magic V3, qui fera à juste titre tourner les têtes avec son look élégant. En comparaison, il y a quelques mois, Samsung avait fait passer des fractions de millimètre et quelques grammes de réduction de poids pour un progrès impressionnant sur le Galaxy Z Fold 6.

Cependant, après les avoir testés tous les deux, ainsi que quelques autres pliables, je ne suis pas sûr que ces chiffres les rendent meilleurs que les autres. Au contraire, ce que j’ai appris était beaucoup plus éclairant.

Plus mince équivaut à mieux ?

Le Honor Magic V3 est très fin pour un smartphone pliable, et c’est incontestablement une superbe pièce de design et d’ingénierie. Il est plusieurs millimètres plus fin que son rival le plus proche, et lorsque vous tenez le V3 aux côtés de la concurrence, vous remarquez vraiment une différence significative. Il est difficile de repérer immédiatement les différences entre le Galaxy Z Fold 6 et le Z Fold 5, mais vous ne vous demanderez jamais ce qui rend le matériel du Honor Magic v3 différent des autres.

Honor veut faire de la finesse de son boîtier le principal argument de vente du Magic V3, et il a raison de vanter le travail acharné qu’il a sans aucun doute entrepris pour rendre le téléphone aussi fin. Mais est-ce une raison pour l’acheter, et un téléphone pliable fin est-il vraiment bien mieux qu’un téléphone plus épais de quelques millimètres ?

Je ne pense pas que ce soit le cas. Cela n’enlève rien aux efforts de Honor, car à chaque fois que j’ai pris le Magic V3 en main, il m’a toujours impressionné. Mais plutôt que de devenir la référence en matière de matériel pour téléphones pliables, pour moi, c’est un choix supplémentaire et passionnant à ajouter à une liste croissante et toujours plus tentante.

Pour expliquer pourquoi, je ne veux pas parler de chiffres ; je veux parler de sentir. Les chiffres obscurcissent le point que je souhaite illustrer, et dans le domaine de la technologie mobile, nous sommes fortement conditionnés à y prêter beaucoup d’attention. Plus de mégapixels équivaut à un meilleur appareil photo, une vitesse d’horloge plus élevée équivaut à un meilleur processeur, et un temps de charge de la batterie de 30 minutes change plus la vie que 50 minutes. Bien que ces indications soient solides pour les caractéristiques techniques, utiliser des chiffres pour évaluer la conception est beaucoup moins utile, comme je l’ai découvert.

Plus de choix, c’est mieux

Le Honor Magic V3 a l’air fin et semble fin lorsque vous ignorez le module photo, et lorsque je l’ai mis dans ma poche, je ne l’ai pas remarqué plus que le Google Pixel 9 Pro dans mon autre poche. C’est excellent et un avantage certain. Lorsque j’ai fait la même chose avec le Google Pixel 9 Pro Fold, c’était légèrement plus évident, et je peux voir à quel point cela pourrait être ennuyeux pour certains. J’ai également fait ce test de poche avec le Samsung Galaxy Z Fold 6 par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, et j’ai trouvé étonnamment que ses dimensions étaient beaucoup plus adaptées à la poche, illustrant la façon dont Samsung a fait progresser la conception.

Le Honor Magic V3 a un écran de couverture au format « normal », ce qui est perceptible lorsque vous le voyez à côté du Galaxy Z Fold 6. Joe Maring, rédacteur en chef de Digital Trends Mobile, a déclaré qu’il le trouvait beaucoup plus facile à utiliser d’une seule main que d’autres téléphones pliables plus épais. Mais je le trouve moins attrayant que le rapport hauteur/largeur légèrement pincé du Galaxy Z Fold 6, qui, pour moi, remplace l’épaisseur supplémentaire du téléphone lorsque vous l’utilisez d’une seule main. Aucun des deux n’est le meilleur par défaut, et c’est Samsung qui repousse les limites du design en s’en tenant au rapport hauteur/largeur inhabituel de son écran de couverture. Je suis content qu’il le soit aussi.

Le Google Pixel 9 Pro Fold et le OnePlus Open se situent quelque part entre les deux, et tous deux sont des appareils très spéciaux. Mais après les avoir manipulés avec le Z Fold 6, je ne suis pas convaincu que le châssis fin du Magic V3 rende le téléphone radicalement « meilleur » que l’un d’entre eux. C’est certainement différent, de la même manière que l’écran fin du Galaxy Z Fold 6 est différent, et c’est plus une question de ce que vous préférez plutôt que de simplement convenir que « la finesse est la meilleure ». Après avoir tenu ces quatre téléphones dos à dos, ils ont tous leur propre identité et semblent légèrement différents les uns des autres, mais aucun ne s’est distingué comme étant résolument meilleur que l’autre, quelles que soient les dimensions.

Un chemin risqué

C’est là que le risque se présente. Je ne veux pas que le message « plus c’est fin, mieux c’est » nous soit tellement inculqué que nous le croyions sans le remettre en question. Si nous réclamons tous des téléphones pliables plus fins parce qu’un marketing intensif nous pousse dans cette direction, c’est tout ce que nous risquons d’obtenir au détriment d’autres avancées. Une autonomie de batterie plus longue, des appareils photo plus performants, des logiciels plus fiables et plus riches en fonctionnalités et une durabilité accrue pourraient tous être compromis si les fabricants pensent que tout ce que nous voulons, c’est un téléphone pliable ultra fin.

Je le sais parce que je suis déjà une victime. Lorsque j’ai joué avec le Honor Magic V3 pendant un petit moment, je n’ai pas eu l’impression que « c’est ça, aucun autre pliable ne vaut mon temps » que je pensais avoir, car j’avais vu et entendu suffisamment de battage médiatique pour avoir déjà commencé à y croire moi-même. Ce que j’ai eu, c’est la merveilleuse réalisation que maintenant, plus que jamais, nous avons une gamme de choix convaincante lorsqu’il s’agit d’acheter un pliable à grand écran.

Le véritable plaisir d’un téléphone pliable à grand écran, c’est lorsqu’il est ouvert.

Il serait également dommage d’ignorer d’autres téléphones pliables parce qu’ils ont des dimensions différentes (ou, selon certains, pires). Les différences sont très minimes et ce que vous trouvez acceptable peut différer de ce que certains fabricants souhaitent que vous préfériez. N’oubliez pas non plus que le véritable plaisir d’un téléphone pliable à grand écran se produit lorsqu’il est ouvert, et ils sont tous assez fins à ce stade. Essayez-les tous si vous le pouvez et n’encouragez pas accidentellement une nouvelle quête pour créer le plus fin tout comme si c’était tout ce que nous voulions.

Quel choix

Je suis heureux d’avoir eu le Honor Magic V3 entre les mains et d’avoir découvert ce qui le rend spécial, mais j’ai aussi appris que malgré ma conviction initiale et le battage médiatique qui l’entoure, il n’a pas fait que tous les autres se sentent maladroits et dépassés. Le Honor Magic V3 est le plus fin, et si c’est votre préférence, vous avez enfin une vraie option à considérer. Sinon, j’aime beaucoup le Galaxy Z Fold 6 et je le recommande vivement. Je viens de commencer à utiliser le Google Pixel 9 Pro Fold, et le matériel est un énorme bond en avant par rapport au Pixel Fold. Le nouveau OnePlus Open rouge est un gagnant en termes de design. L’appareil photo du Vivo X Fold 6 m’a également impressionné récemment.

Le Honor Magic V3 a réussi à se démarquer. Il prend parfaitement sa place dans une gamme incroyablement excitante et étonnamment variée de grands appareils pliables disponibles cette année, et tous méritent votre attention.