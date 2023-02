J’ai été viré de l’école à 16 ans et j’ai dû vivre dans ma voiture… maintenant je construis des supermaisons de 25 millions de livres avec des réservoirs de requins et des salles de champagne

À 17 ans, Guy Phoenix a été expulsé de sa maison de Nottingham et a passé plusieurs mois à vivre dans une voiture.

Mais, comme son homonyme mythique, il renaît de ses cendres pour devenir le constructeur incontournable des super riches, construisant des maisons de luxe qui se vendent jusqu’à 25 millions de livres sterling.

Gemma O’Brien / Canal 4

Guy Phoenix est passé d’un ouvrier à la construction de maisons pour les super riches[/caption] Fourni

L’un de ses coussins en peluche – un manoir appelé Fairmont, à Edwalton, Nottinghamshire[/caption]

Ses créations extravagantes présentent des caractéristiques uniques telles qu’un aquarium à requins, un lagon intérieur dans la jungle, des salles de panique, des salles de champagne, des salons de coiffure et des chambres plus grandes que la maison moyenne.

Incroyablement, l’homme de 49 ans, dont les clients comprennent des footballeurs, des boxeurs et des pilotes de course ainsi que des hommes d’affaires milliardaires, évite les dessins d’architecte et travaille à partir de l’instinct et de la vision seuls.

Les méthodes anticonformistes et la personnalité colorée de Guy sont présentées dans la nouvelle émission de Channel 4, Building Britain’s Superhomes, qui est diffusée ce soir.

Les deux parties suivent le constructeur autodidacte et son équipe alors qu’ils s’attaquent à une construction difficile de 4,5 millions de livres sterling sur une pente raide dans l’exclusif Park Estate de Nottingham, à l’ombre du château médiéval de la ville.

Guy raconte au Sun que son approche inhabituelle de la construction signifie qu’il n’a aucune idée de la disposition de chaque super-maison jusqu’à ce que l’enveloppe extérieure soit construite – mais cela n’a pas empêché les millionnaires d’affluer à sa porte.

“Je suis peut-être le seul constructeur au monde à construire des maisons de cette valeur sans un ensemble complet de plans”, dit-il.

“Je dis à mes clients, ‘Je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça va ressembler, je ne peux pas vous dire combien ça va coûter, mais je peux vous dire que ça va être f ***** g fabuleux.

« J’en suis arrivé au stade où certaines des personnes les plus riches du monde m’approchent, mais certaines peuvent être difficiles parce qu’elles ne sont pas conscientes de ma façon de travailler.

Gemma O’Brien / Canal 4

Aucune dépense n’est épargnée lorsqu’il s’agit d’un des projets de Guy[/caption] Gemma O’Brien / Canal 4

Guy admet qu’il ne travaille pas à partir de plans traditionnels – ce qui déroute ses clients[/caption] Fourni

La villa de Guy en France vaut 7 millions de livres sterling après sa rénovation et possède son propre bar[/caption]

« Quand je refuse de leur donner des plans, ils disent : ‘Comment saurai-je ce que vous construisez ?’ Mais c’est le point. Je ne sais même pas ce que je construis jusqu’à ce que je le fasse.

Parmi les maisons étonnantes que Guy a construites, il y a le manoir de cinq lits Fairmont, à Edwalton, Notts, qui dispose d’une piscine, d’un spa, d’une salle à manger avec des réfrigérateurs à vin mur à mur et de 785 pieds carrés de balcons – actuellement sur le marché à £ 3,7 millions.

À proximité de son mégamanoir de neuf lits, Hermitage, achevé en 2019 et vendu pour 10 millions de livres sterling, se trouve sa construction la plus extravagante à ce jour.

Sur le modèle d’un hôtel célèbre de Monaco, la zone de réception centrale présente un trou circulaire qui donne sur une piscine en contrebas et jusqu’au toit, avec un escalier en spirale vers le haut.

Autour de la piscine, du sauna et du hammam – considérés comme “essentiels” dans une construction Phoenix – se trouve un espace bar généreux.

Une salle entièrement consacrée au champagne présente un mur courbe percé de quatre rails éclairés auxquels pendent des bouteilles ; la cuisine a une île de la taille d’un cuirassé, et le fêtard Guy a prévu d’immenses espaces ouverts pour se divertir, y compris plusieurs bars et 10 salons.

“J’ai calculé qu’il y avait 135 places assises”, nous dit-il fièrement.

La maison comprend également 18 toilettes et 12 salles de douche – ornées de carreaux Armani – 2 000 luminaires, une piste d’hélicoptère, un home cinéma et du papier peint doré coûtant 300 £ le rouleau.

La chambre principale mesure 2 500 pieds carrés – la taille d’une maison moyenne – et abrite un lit de 4 m avec une tête de lit de 7 m, surplombée par un balcon en verre, ainsi que des dressings pour lui et pour elle et une immense salle de bain attenante avec une suite de 500 000 £ .

« Il s’agit du facteur wow. Tout surdimensionner », dit-il.

« Je ne vends pas une maison, je vends un style de vie. C’est bien d’avoir de belles voitures et de bonnes vacances, mais votre style de vie ne devrait-il pas commencer par l’endroit où vous vous réveillez chaque matin ?

Dormi en voiture

Fourni

Guy a dormi dans sa voiture pendant quelques mois lorsqu’il a été expulsé de chez lui à l’adolescence – ces jours-ci, il conduit un moteur beaucoup plus chic[/caption] Bbc

La maison de Guy, papa de quatre enfants, avait un aquarium à requins de 20 litres, que ses enfants adoraient[/caption] Bbc

Guy dit que les gens faisaient la queue devant sa maison pour voir le réservoir éclairé la nuit[/caption]

C’est loin de ses jours en tant qu’adolescent sans-abri se réveillant dans une voiture gelée.

Élevé dans le Warwickshire par son père et sa belle-mère, Guy a été “suspendu indéfiniment” de l’école à 16 ans, puis “a déraillé” après avoir déménagé à Nottingham pour vivre avec sa mère Billie.

“J’étais un clown de classe”, dit-il. “J’étais capable, mais je n’ai pas travaillé dur et j’ai été espiègle, cachant le projecteur dans le plafond et poussant la voiture du professeur dans la piscine.”

Le régime strict de son père contrastait avec l’approche “libre cours” de sa mère, et Guy dit qu’il était “plus intéressé à s’amuser, à sortir avec des filles, à boire et à faire la fête” qu’à trouver une carrière.

Après avoir essayé de nombreux boulots « pendant environ une heure et demie », c’est une dispute avec sa mère qui l’a finalement renversé.

“Nous avons eu une retombée et elle a dit:” Si vous claquez cette porte, vous êtes seul “”, se souvient-il.

J’ai vécu dans la voiture pendant quelques mois. La police avait l’habitude de me réveiller et les fenêtres étaient toutes embuées, et ils me disaient que je devais partir. Mais j’étais en fait interdit de conduire

Guy Phénix

“Je me souviens d’avoir fermé la porte d’un coup de pied et qu’elle est sortie de ses gonds, alors j’étais seul dans le grand monde et j’ai vécu dans la voiture pendant quelques mois.

« La police avait l’habitude de me réveiller et les fenêtres étaient toutes embuées, et ils me disaient que je devais partir.

“Mais on m’a en fait interdit de conduire pour avoir obtenu trop de points sur mon permis, donc non seulement je vivais dans une voiture, je n’étais pas capable de la conduire.”

Guy a décroché un emploi d’ouvrier sur un chantier de construction, « creusant des tranchées et nettoyant » et a commencé à se remettre sur pied.

Son entrée sur le marché immobilier a eu lieu lorsqu’il a acheté une maison mitoyenne délabrée de 35 000 £ dans un quartier pauvre de Nottingham.

Il a fait installer une nouvelle cuisine et une terrasse de jardin, puis l’a redécorée lui-même avant de la vendre “quelques milliers de plus”.

“Après ça, j’ai acheté celui d’à côté et j’ai fait la même chose avec ça et j’ai gagné un peu plus d’argent, puis j’en ai acheté un autre et un autre”, dit-il.

“J’ai commencé à acheter dans une zone légèrement meilleure, j’ai fait tomber des murs et j’en ai fait un peu plus et j’ai soudainement réalisé que j’appréciais ça.”

Infâme réservoir de requins

Fourni

Guy avait de grands projets pour son lagon souterrain qui impliquait des singes et des crocodiles[/caption] Fourni

Le lagon du manoir de Nottingham avait des rochers sur le mur et des plantes exotiques suspendues au plafond[/caption]

Le passage de Guy sur le marché des maisons de luxe a commencé avec la maison dans laquelle il vit toujours, avec sa femme Michelle et leurs quatre enfants Jack, 20 ans, Harrison, 18 ans, Fletcher, 15 ans et Sienna, 11 ans.

Après avoir payé 200 000 £ pour un bungalow délabré en 2003, il l’a démoli et a construit sa première “véritable” maison – avec un escalier en colimaçon, des façades en verre et un aquarium à requins de 20 000 litres.

“Avant, il y avait une file d’attente devant la fenêtre parce que le soir, quand les lumières étaient éteintes, on pouvait voir les requins depuis la porte”, dit-il.

“Les requins n’étaient que petits, mais à cause de l’éclairage, on aurait dit que Jaws nageait devant la fenêtre.”

La superbe maison – d’une valeur estimée à 2 millions de livres sterling – s’est avérée une courbe d’apprentissage.

Dans un moment hilarant de l’émission de Channel 4, on voit Guy vaciller dangereusement sur une balustrade circulaire au-dessus d’une chute de six mètres pour changer une ampoule sur le spectaculaire lustre en verre, qui tombe du toit à la table à manger au rez-de-chaussée.

Il envisage maintenant d’ajouter des élévateurs à ciseaux cachés aux futures maisons en tant qu’élément permanent.

Le tristement célèbre aquarium à requins – désormais remplacé par un bar et un mini-casino – lui a servi de carte de visite pour son aventure dans les supermaisons.

Dans sa maison voisine, à Matthew Park, Nottingham, il a créé un lagon souterrain avec des rochers sur le mur et des plantes exotiques suspendues au plafond.

“J’avais l’intention d’y mettre des crocodiles et de faire se balancer des singes dans les arbres”, dit-il.

“Puis je l’ai mise sur le marché et le gars est venu me voir et m’a dit : ‘J’adore cette maison, mais ça te dérange si je n’ai pas les crocodiles et les singes ?'”

Non conventionnel

Fourni

L’une des constructions ambitieuses de Guy à flanc de colline[/caption] Fourni

Le mégamanoir Hermitage de Guy dispose d’un bar généreux autour de la piscine[/caption] Fourni

Guy pense qu’un sauna et un hammam sont des atouts essentiels pour une maison[/caption]

Alors que Guy doit soumettre des dessins des extérieurs afin d’obtenir un permis de construire, il construit chaque maison comme un immense entrepôt vide avant de décider quelles pièces vont où.

Il demande aux clients une liste de souhaits mais les encourage à « faire confiance au processus » et à ne pas s’impliquer dans les détails.

“Ils disent : ‘Je veux six chambres, quelques bureaux, une salle de jeux, un cinéma, un garage pour six voitures’ ou quoi que ce soit d’autre – alors je le livre”, dit-il.

“Mes ingénieurs construisent une structure avec le moins de murs possible et j’entre et je la conçois en interne, marquant le sol avec de la craie et des morceaux de bois.

“Si un architecte fait un plan, vous entrez et la pièce avec la plus belle vue de la maison, avec une rivière, des champs et des arbres, a été marquée comme une foutue buanderie.

«Ensuite, vous entrez dans la cuisine et vous avez un mur ou une haie.

“Mon chemin est un peu plus cher mais c’est le seul moyen que je connaisse.”

Alors que la majorité des projets de Guy se situent dans et autour de sa ville natale de Nottingham, il s’est également implanté à Londres et dans le riche Alderley Edge à Manchester, et travaille sur une construction à Monaco d’une valeur de 25 millions de livres sterling.

Il possède également la magnifique Villa 19 de 10 chambres, dans le sud de la France, avec vue sur Monaco et St Tropez à proximité.

Il a acheté le manoir délabré, dont les toits fuyaient et les murs s’effondraient, il y a trois ans et a passé cinq mois à lui redonner son lustre d’antan.

Bénéficiant désormais d’une salle de cinéma, de jardins paysagers et d’un lit de 20 pieds dans la chambre principale, la Villa 19 vaut 7 millions de livres sterling et est louée à 20 000 £ par semaine.

Fourni

L’un des manoirs de Guy dispose d’une salle de cinéma[/caption] Fourni

Le constructeur privilégie les vues sur la conception architecturale traditionnelle[/caption] Fourni

Les clients de Guy vont des footballeurs aux hommes d’affaires milliardaires[/caption]

Le rêve ultime de Guy est de construire « la maison la plus extravagante de la planète ».

“Ce sera probablement un château de verre sur une péninsule comme Cap Ferrat dans le sud de la France, avec un amarrage pour votre propre superyacht”, dit-il.

«Il aura beaucoup de garages, des fontaines sautantes dans le jardin, un labyrinthe, plusieurs héliports, avec les quartiers des domestiques et votre propre sécurité, une douzaine de chambres et le luxe d’un yacht de 500 millions de livres sterling avec des tapis tissés en soie qui ressemblent au sable du Sahara sous vos pieds.

“Je veux un tunnel en acrylique comme à Seaworld, où vous pouvez entrer dans votre salle de jeux et voir des dauphins nager au-dessus, et cela devient une partie de l’énorme piscine, qui est magnifiquement éclairée avec des zones autour pour manger, des chaises longues et un bar.

“Mais ce sera principalement à propos de l’emplacement, car tout est toujours pour moi.”

Malgré ses desseins extravagants, Guy insiste sur le fait qu’il n’est pas lui-même milliardaire.

« Tout le monde pense que je suis super riche, mais je ne suis pas riche », dit-il.

“J’emprunte de l’argent aux banques et aux investisseurs pour construire des maisons et je dépasse le budget à chaque fois. J’ai bien fait mais ce n’est pas une question d’argent pour moi. Il s’agit du travail et de la création de quelque chose d’incroyable.

La construction des Superhomes britanniques commence sur Channel 4 le mercredi 1er février.

Fourni

Guy a restauré la Villa 19 en France à son ancienne gloire[/caption] Fourni

Fairview Park possède plusieurs courts de tennis[/caption] Fourni

Les maisons de Guy ont généralement d’énormes espaces de vie pour se divertir[/caption]