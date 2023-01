J’ai été viré après avoir dit à mon patron que je me faisais faire un nouveau tatouage – ils m’ont viré après avoir découvert où il se trouvait

Une employée du RESTAURANT a révélé qu’elle avait été licenciée après avoir dit à son patron qu’elle allait se faire tatouer.

Alexis Creighton, 22 ans, a affirmé que son patron avait approuvé la décision, avant de changer d’avis quelques jours plus tard.

L’employée du restaurant, 22 ans, a été licenciée quelques instants avant de se faire tatouer le dessin de l’étoile sur sa joue Crédit : Alexis Creighton

Alexis a partagé son nouveau tatouage avec ses abonnés TikTok après avoir affirmé avoir été limogée pour avoir obtenu le dessin Crédit : Alexis Creigton

Et surtout, elle a été virée alors qu’elle s’asseyait dans la chaise du tatoueur quelques instants avant de passer sous l’aiguille.

Elle a informé son manager qu’elle avait l’intention de se faire dessiner une petite étoile sur la joue avant de recevoir l’appel pour lui dire qu’elle avait été licenciée.

L’employée du restaurant, du Canada, qui avait déjà des tatouages ​​​​visibles avant le limogeage, dit que son directeur semblait “dégoûté” par l’idée mais a approuvé le tatouage en raison de sa petite taille et du fait que le dessin serait inoffensif.

Mais quelques minutes avant de passer sous l’aiguille, elle dit que les patrons ont trouvé une raison bizarre de la licencier, affirmant qu’elle vivait trop loin de son lieu de travail.

Alexis dit qu’elle a dit à son patron le jour exact où elle prévoyait de se faire tatouer le visage et elle pense que ce n’est pas un hasard si l’entreprise a décidé de lui donner la botte le même jour.

L’employée du restaurant, qui a partagé son histoire sur TikTok, a déclaré au Sun Online: “Je savais que c’était un endroit très visible pour un tatouage, mais en même temps, je me suis dit ‘quelle est la différence entre le tatouage sur mon bras et mon visage’ ils voient mon bras tout le temps, alors pourquoi cela devrait-il être un problème.

“Pendant que j’étais assis sur la chaise en train de me faire tatouer le visage, honnêtement, je n’ai pas pensé à me faire virer.

“C’est quelque chose que j’ai toujours voulu et je sais que je suis un excellent employé et je sais que cela n’affecte pas mon éthique de travail ou ma personnalité.

“Après avoir demandé la permission, mon employeur m’a dit que ce n’était pas grave, même si cela ne serait pas apprécié.

“Parce que ça n’allait être qu’une étoile… ça allait parce que ce n’était pas considéré comme inapproprié ou impoli.

“J’étais contrarié d’avoir été licencié et très en colère, c’était deux jours avant la fin de ma période d’essai et un jour avant que je sois censé retourner au travail.

“… Ils ne m’ont pas donné de raison pour laquelle j’ai été licencié et quand j’ai demandé, elle a hésité et a dit qu’il y avait un problème avec l’emplacement.

“J’avais l’habitude de voyager tous les matins pendant plus d’une heure en bus pour me rendre à mes quarts de travail, alors quand je leur ai demandé s’ils pouvaient me transférer dans un restaurant plus proche… ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas.”

TATT SAC

Alexis a pris le poste il y a près de trois mois, ayant déjà deux tatouages, dont un visible sur son bras.

Elle affirme que le restaurant a été impressionné par son éthique de travail et son efficacité et n’a soulevé aucune inquiétude concernant ses autres encrages.

Ayant cru que l’entreprise accepterait mieux les tatouages ​​sur le lieu de travail, elle a poursuivi le design et dit que même si elle a perdu son emploi, elle n’a aucun regret.

Elle a déclaré: “J’ai décidé de récupérer mon tatouage en février 2022, je me suis dit qu’à l’époque où nous vivons, les tatouages ​​​​devenaient de plus en plus populaires et de plus en plus acceptés.

“Le jour où j’ai demandé à ma patronne et qu’elle m’a donné la permission, elle avait définitivement un air de jugement sur son visage, comme si elle était dégoûtée. Au fond de moi, je savais pourquoi j’avais été virée…”

Alexis dit qu’elle a eu plusieurs offres d’emploi depuis qu’elle s’est fait tatouer l’étoile sur la joue et qu’elle a même ajouté plus d’étoiles au design.

Elle prévoit également de couvrir son corps d’œuvres d’art et dit que son tatouage facial la rend encore plus confiante et attire de nombreux compliments.

Elle a révélé: “J’ai toujours voulu être couverte de tatouages, mon amour pour les tatouages ​​​​est permanent alors que le fait que je travaille là-bas ne l’était certainement pas.

“J’avais prévu de partir éventuellement, pas aussi tôt mais depuis que j’ai été licencié, j’ai eu plusieurs offres d’emploi depuis.

“…Quand une porte se ferme et qu’une fenêtre s’ouvre !”

Alexis dit qu’elle ne regrette pas le tatouage et a eu plusieurs offres d’emploi depuis Crédit : Alexis Creighton