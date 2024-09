J’ai été viré à cause du drame des excuses de Kamala Harris

L’homme qui prétend être l’ancien manager de Janet Jackson dit avoir été renvoyé par la pop star et son frère, Randy, en raison de désaccords après un article publié ce week-end dans Le Gardien a révélé que l’homme de 58 ans a affirmé que la vice-présidente Kamala Harris n’était « pas noire ».

« Janet Jackson m’a renvoyé en raison de désaccords entre moi, elle et Randy, après sa rencontre avec le Guardian et ses déclarations déséquilibrées », a déclaré Mo Elmasri au Daily Beast dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

« C’est tout ce que je peux dire », a-t-il ajouté. Interrogé sur la question, il a déclaré qu’il ne pouvait pas « recevoir d’appels téléphoniques en raison du grand nombre d’appels », tout en ajoutant : « Tout mon soutien à Kamala Harris ».

Cela survient après un rebondissement inattendu dimanche, lorsque les représentants de Jackson ont confirmé que les « excuses » faites au nom du chanteur par le « manager » Elmasri n’avaient pas été faites ou autorisées par le chanteur.

Jackson a fait la une des journaux samedi après une interview virale avec Le Gardiendans laquelle l’homme de 58 ans a affirmé que Harris n’était « pas noir ».

« C’est ce que j’ai entendu », a déclaré Jackson Le Gardien« Elle est indienne. Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Jackson a fait écho aux arguments de MAGA qui ont déjà été démystifiés en juillet dernier, lorsque l’adversaire républicain de Harris en 2024, Donald Trump, a remis en question son origine ethnique.

« Je ne savais pas qu’elle était noire jusqu’à il y a quelques années, lorsqu’elle est devenue noire et maintenant elle veut être connue comme noire », a-t-il déclaré lors de la convention de l’Association nationale des journalistes noirs à Chicago.

Harris est la première vice-présidente noire et asiatique-américaine. Sa mère, Shyamala Gopalan, est née en Inde, tandis que son père, Donald J. Harris, est né en Jamaïque.

Après qu’une apparente excuse ait été rapportée pour la première fois par BuzzfeedLes représentants de Jackson ont confirmé à Variety que le message avait été envoyé par une personne qui, selon eux, n’était pas autorisée à parler en son nom.

Les excuses de Buzzfeed, citées à Elmasri, indiquent : « Janet Jackson aimerait clarifier ses récents commentaires. »

« Elle reconnaît que ses déclarations concernant l’identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient fondées sur de fausses informations. Janet respecte le double héritage de Kamala Harris, à la fois noire et indienne, et s’excuse pour toute confusion causée. Elle apprécie la diversité que représente Kamala Harris et comprend l’importance de la célébrer dans la société d’aujourd’hui. Janet reste déterminée à promouvoir l’unité et la compréhension. »

Variety rapporte que Jackson est en fait managée par son frère, Randy. Le couple serait hors ligne car ils pleurent la mort de leur frère aîné, Tito, décédé la semaine dernière.

Date limite rapporte qu’Elmasri est répertorié comme le manager de Jackson sur sa page IMDb. Elmasri est également répertorié sur un autre site de l’industrie, Service de célébritéscomme son manager. Le site indique que son statut a été vérifié pour la dernière fois le 22 septembre.

Elmasri personnel IMDb page se cite comme un cinéaste égyptien qui « travaille désormais comme consultant créatif pour de nombreuses superstars mondiales, dont Janet Jackson ».

Les représentants ont également confirmé TMZ Elmasri n’a aucun lien avec Jackson, quel qu’il soit. Jackson elle-même n’a pas encore donné son avis sur la fureur.

Les demandes de commentaires de Randy Jackson du Daily Beast pour obtenir des éclaircissements n’ont pas reçu de réponse immédiate.