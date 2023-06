J’ai été violée par Andrew Tate – il a menacé de me tuer et m’a étouffée jusqu’à ce que je m’évanouisse pendant les rapports sexuels, affirme une Britannique

Une femme britannique a accusé Andrew Tate de l’avoir étouffée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance avant de menacer de la tuer.

La victime présumée, 30 ans, affirme qu’elle a été laissée « à bout de souffle » alors que l’influenceur en disgrâce lui a mis les mains autour du cou.

2 Andrew Tate reste assigné à résidence en Roumanie Crédit : AP

2 Une Britannique affirme avoir été étouffée par Tate jusqu’à ce qu’elle perde connaissance Crédit : Instagram

Ancien kickboxeur Tate36 ans, « nie avec véhémence » les allégations.

La femme, qui était dans la vingtaine à l’époque, affirme avoir rencontré Tate au bar de Luton, où il a grandi, avant qu’il ne soit célèbre.

Evie – nom d’emprunt – a déclaré qu’elle était étudiante et qu’il était portier du club lorsqu’ils se sont livrés à des relations sexuelles consensuelles en août 2014.

Le couple se serait retrouvé fin novembre ou début décembre, date à laquelle elle a affirmé que la rencontre sexuelle agressive s’était produite.

Elle prétend que Tate l’a étranglée et quand elle s’est réveillée, il avait encore des relations sexuelles avec elle.

Evie a dit le courrier: « Il y a eu une panique à ce sujet. J’étais à bout de souffle. Sa main était autour de mon cou. Ça fait mal.

« J’étais conscient de la pression. Je ne pouvais pas respirer. J’avais du mal à respirer. Je savais ce qui se passait – il m’étouffait.

Evie allègue qu’elle a essayé de repousser la main de Tate, mais qu’elle a eu du mal car il « est un gars assez grand ».

Elle affirme qu’elle a ensuite perdu connaissance et ne sait pas combien de temps elle est restée « absente ».

Evie affirme : « Quand je suis revenue, je ne savais pas où j’étais. Il faisait sombre. Puis j’ai réalisé qu’il avait toujours des relations sexuelles avec moi.

Elle affirme que Tate a alors commencé à dire qu’elle « lui appartenait et qu’il la possédait » et même qu’il « voulait me tuer ».

Après l’incident présumé, Evie affirme que Tate est restée la nuit et qu’elle était « terrifiée ».

Elle a ajouté: « Je savais qu’il aurait pu me tuer. J’ai senti le danger. Je savais que c’était horrible.

Cela survient alors que Tate pourrait être poursuivi devant la Haute Cour après que quatre femmes britanniques – dont Evie – l’ont accusé de viol et d’agression sexuelle.

Les avocats représentant les victimes présumées ont remis cette semaine des documents judiciaires à Tate dans son enceinte de Bucarest, en Roumanie, où il est assigné à résidence pour trafic sexuel.

Les femmes disent que les agressions sexuelles se sont produites entre 2013 et 2016 alors que Tate, âgée de 36 ans, vivait encore au Royaume-Uni.

McCue Jury & Partners fait un financement participatif pour collecter 50 000 £ afin de porter l’affaire devant un tribunal civil dans l’espoir que cela déclenchera une enquête criminelle.

L’une des femmes a déclaré: « Cela fait du bien de faire un pas en avant positif. »

Tate nie toutes les allégations portées contre lui.

Pendant ce temps, l’ami déformé de Tate a été arrêté après avoir été accusé d’avoir forcé des femmes à faire du porno.

L’influenceur Vlad Obuzic aurait également obligé les victimes à se faire tatouer son nom ou son visage comme « preuve qu’il les possédait ».

Tate et son frère Tristan ont été libérés de la prison roumaine dans laquelle ils avaient été détenus pendant trois mois en mars en résidence surveillée.

Mais mardi, les procureurs roumains ont déclaré que l’ancien kickboxeur et Tristan, 34 ans, et deux autres suspects faisaient l’objet d’une enquête pour « trafic d’êtres humains sous forme continue ».

Les autorités ont noté qu’il s’agissait d’un crime plus grave que des chefs d’accusation distincts de traite.