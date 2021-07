J’ai été violée et battue par mon petit ami pendant que j’étais enceinte

Une maman TERRIFIÉE a révélé comment elle avait été brutalement battue et violée par son petit ami alors qu’elle était enceinte de son enfant.

Samantha Smith, 27 ans, était enceinte de sept mois lorsque son partenaire Samual Phillips, également âgé de 27 ans, l’a violemment agressée à leur domicile du Devon.

Brave Samantha a renoncé à son anonymat pour parler des horribles incidents Crédit : HotSpot Media

Phillips a été emprisonné pendant huit ans pour l’attaque brutale Crédit : HotSpot Media

La maman de trois enfants a courageusement renoncé à son anonymat pour parler des horribles abus de son ex, après qu’il a été emprisonné pour ces infractions.

Phillips, d’Exmouth, Devon, a été envoyé en prison pendant huit ans après avoir été reconnu coupable d’un chef de viol et d’un chef d’ABH en décembre 2019.

Samantha, mère au foyer, a déclaré: «J’aimais Samuel et il m’a fait du mal au pire salaire possible lorsque j’étais enceinte de notre enfant.

« Je redoute le jour où je dois dire à notre fils que son père est un violeur violent. Maintenant, je me concentre juste pour aller de l’avant avec mes enfants.

En grandissant, l’ancien couple était camarade de classe à l’école et a repris contact en 2015 sur Facebook.

En avril de cette année, la paire est devenue un objet, mais Samanatha a été choquée par le comportement erratique de Philips.

J’avais peur qu’il fasse du mal au bébé Samantha

Elle a déclaré: «Je lui ai raconté comment j’avais deux enfants et leur père et moi nous étions séparés il n’y a pas longtemps.

« Samuel m’a emporté, m’inondant de compliments et d’affection. Je suis tombé amoureux.

« Il a admis qu’elle souffrait de dépression. J’ai moi-même eu mon propre combat contre la dépression, alors j’ai vraiment sympathisé avec lui.

« Des semaines plus tard, Samuel se confiait à moi sur sa famille, racontant comment ils s’étaient brouillés.

«Soudain, il a cassé un CD en deux et a poussé le bord tranchant dans son poignet.

«Je lui ai crié d’arrêter et je l’ai arraché. Samuel s’est alors pendu par la fenêtre en me disant qu’il allait sauter.

Elle était enceinte lorsque son partenaire d’alors l’a attaquée et violée Crédit : HotSpot Media

« J’ai réussi à l’entourer de mes bras et à le tirer à l’intérieur. J’étais horrifié.

Après l’incident terrifiant, Phillips est devenu paranoïaque et jaloux, accusant sa petite amie d’avoir des aventures.

Samantha a découvert qu’elle était enceinte en juin 2015, Phillips l’adorait au début.

Samantha a déclaré : « Il m’a crié dessus tous les jours, m’accusant d’avoir des aventures.

« Il vérifiait constamment mon téléphone. Je l’aimais, alors je n’arrêtais pas de me dire que c’était parce qu’il tenait à moi.

« J’ai fait de mon mieux pour le rassurer, mais les choses n’ont fait qu’empirer. Chaque fois que je disais que je le quitterais, il menaçait de se suicider.

ENVIRONNEMENT TOXIQUE

« J’étais piégé. J’aimais les enfants. Mais je ne voulais pas non plus amener un enfant dans un environnement aussi toxique.

« J’ai montré à Samuel le bâton de grossesse et à ma grande surprise, il était ravi.

« J’ai demandé s’il obtiendrait enfin de l’aide et il a promis d’aller consulter. J’ai pensé que c’était un nouveau départ pour nous.

Mais en octobre, alors que Samantha était enceinte de cinq mois, il s’est retourné et l’a brutalement attaquée.

Samantha a ajouté : « C’était son anniversaire et il a raté le bus pour se rendre au travail. Sorti de nulle part, Samuel m’a frappé au visage.

« Ensuite, il a commencé à enfoncer ses poings dans mes bras et mes jambes. J’avais peur qu’il blesse le bébé.

Elle s’est retrouvée avec des ecchymoses sur tout le visage après l’agression violente Crédit : HotSpot Media

«Je me suis roulé en boule, essayant de protéger mon ventre. Après, mes yeux étaient noirs et ma tête avait enflé deux fois plus.

« Samuel a rampé et a dit qu’il obtiendrait à nouveau de l’aide. Je voulais le dénoncer mais j’avais peur de me faire enlever mes enfants.

Deux mois plus tard, alors que Samantha avait sept mois, Phillips a commencé à la harceler pour le sexe.

Elle a expliqué : « Je lui ai dit que je n’étais pas d’humeur et il a craqué. Il m’a ordonné d’entrer dans la chambre du bébé, verrouillant la porte derrière lui.

« Je sanglotais des yeux. »

Deux heures plus tard, Phillips a laissé sortir Samantha et elle est retournée dans leur chambre, avant qu’il ne la pousse sur le lit.

La maman terrifiée a déclaré : « Je lui ai crié d’arrêter à cause du bébé, mais il m’a ignoré.

Je ne suis pas une victime, je suis un survivant Samantha

« Il m’a ensuite violée. J’étais hystérique et j’avais peur d’entrer en travail précoce.

« Samuel a aboyé après moi pour prétendre que j’appréciais ça.

«Terrifié que les enfants entendent, j’ai finalement mis un oreiller sur mon visage, pour étouffer mes cris.

« Ensuite, Samuel s’est assis à côté de moi et a ri : « Je viens de te violer. Je le haissais. »

Elle a donné naissance à un petit garçon en février 2016 et était ravie, jusqu’à ce que Phillips commence à exiger qu’elle couche à nouveau avec lui.

Samantha a déclaré : « Quand j’ai vu notre fils, toute la douleur et la souffrance que j’avais endurées ont disparu.

«Mais cinq jours plus tard, de retour à la maison, Samuel a recommencé à exiger des relations sexuelles.

« J’ai refusé. Alors une nuit, il est allé chercher notre fils et a dit que si je ne le faisais pas, il nous le ferait enlever.

« J’en avais assez. J’ai finalement eu le courage de le dénoncer à la police ce jour-là.

Après avoir courageusement dénoncé son ex-partenaire aux flics, il a finalement été emprisonné à la Crown Court d’Exeter pour ses attaques contre Samantha.

Elle a ajouté : « Maintenant, notre fils a cinq ans et Samuel ne le rencontrera jamais. Samuel m’a presque détruit.

«Mais à la fin, j’ai gardé la tête haute et j’ai pris la parole. Je ne suis pas une victime, je suis un survivant.