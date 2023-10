J’ai été violée dans la prison colombienne de l’enfer après avoir été surnommée « Cocaïne Cassie »… J’ai vu des détenues poignardées et pendues dans les escaliers

CASSANDRA Sainsbury n’avait que 22 ans lorsqu’elle a été arrêtée et envoyée dans une prison colombienne notoire, où elle a été violée, poignardée et a été régulièrement témoin de suicides.

Surnommée « Cocaïne Cassie », la jeune Australienne a fondu en larmes alors qu’elle revivait récemment les horreurs de la célèbre prison d’El Buen Pastor.

Elle a pleuré en se rappelant les horreurs de la prison Crédit : SEPT NOUVELLES

Cassandra a été arrêtée avec 5 kg de cocaïne dans ses bagages Crédit : EPA

Elle a purgé trois ans dans l’horrible prison Crédit : Reuters

Cassie a été arrêtée en avril 2017 après qu’un homme se faisant passer pour un traducteur lui ait fait acheter des écouteurs à prix réduit, dont l’emballage contenait de la cocaïne.

Elle a passé trois ans dans l’horrible prison d’El Buen Pastor, où vivent des trafiquants de drogue, des meurtriers et des petits criminels qui ont fait de la vie un enfer.

L’Australien a vu des détenus se pendre dans les escaliers et a vu beaucoup d’entre eux mourir après avoir été poignardés.

Elle a déclaré à Ant Middleton sur SAS Australia : « Je suis la personne qui a commis le crimemais j’ai été piégé par quelqu’un que je considérais comme mon ami. »

« J’ai eu beaucoup de temps pour comprendre que j’avais été manipulée et trompée par quelqu’un que je pensais être mon amie… après avoir été violée. »

Cassie a déclaré que la vie en prison était une vie de tristesse et de douleur et qu’elle était certaine qu’elle finirait par mourir.

Elle a déclaré : « J’avais beaucoup d’ennemis. Et évidemment, étant la gringa dans un pays espagnol, prison, ça attire juste l’attention de tu sais, une riche fille blanche. Faut-il, je suppose, l’intimider jusqu’à ce que ce soit tout ?

« J’ai reçu beaucoup de coups. J’ai été souvent battu. J’ai été poignardé. J’ai eu deux marques de couteau sur les bras, là où j’ai été poignardé. J’ai vécu beaucoup de choses que je ne souhaiterais à personne. »

Les murs d’El Buen Pastor sont criblés de balles et les conditions de vie dans la prison, qui abrite 55 000 femmes, seraient insalubres.

Jusqu’à 20 femmes partagent une cellule au sein des neuf blocs cellulaires, et la prison organise même un étrange concours de beauté avec des détenues comme candidates.

Une fois par an, les prisonnières s’habillent de robes formelles et enfilent des écharpes et des diadèmes pour concourir pour le titre.

Une femme de chacun des sept secteurs de la prison est choisie pour représenter son bloc cellulaire tandis que les autres détenues acclamation sur les.

Cassie a eu la chance de s’échapper après avoir purgé seulement trois ans derrière les barreaux et deux ans de libération conditionnelle à Colombie.

Elle est maintenant rentrée chez elle Australieet a commencé une carrière d’influenceur fitness.

Un incident similaire est arrivé à deux femmes britanniques en 2013, surnommé les « Pérou Deux ».

Michaella McCollum et Melissa Reid avaient toutes deux 20 ans lorsqu’elles ont été arrêtées en août 2013.

Ils se sont rendus à Pérou le 15 août et ont été surpris en train d’essayer de quitter le pays avec 11 kg de cocaïne d’une valeur de 1,5 million de livres sterling à l’aéroport de Lima deux jours plus tard.

Ils n’ont reçu que 4 000 £ chacun pour faire passer la drogue en contrebande, et tous deux ont purgé trois ans avant d’être libérés.

Des détenus encouragent les candidates au concours de beauté Crédit : Reuters

Les conditions de détention sont épouvantables à l’intérieur Crédit : Getty

Cette tradition bizarre en a déconcerté beaucoup Crédit : Reuters

Cassie a pleuré sur SAS Australia en se souvenant de son calvaire Crédit : SEPT NOUVELLES