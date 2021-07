« J’ai été victime d’une arnaque de 25 000 £ après seulement trois rendez-vous de 10 minutes avec un homme que j’ai rencontré sur une application »

UNE FEMME a été victime d’une arnaque de 25 000 £ après seulement trois rendez-vous de 10 minutes avec un homme qu’elle a rencontré sur une application de rencontres.

Angela Whitbread, 45 ans, a été escroquée de son argent durement gagné après avoir rencontré le garde Nathan Walker.

Angela, de bon cœur, a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un prêt de 50 £, cela ne lui semblait pas être un drapeau rouge Crédit : ITV

Nathan Walker a été condamné à 32 mois après avoir plaidé coupable à 10 chefs d’accusation de fraude contre trois femmes Crédit : ITV

Le soldat effronté lui a demandé de se porter garante de plusieurs prêts qu’il contractait après que le couple se soit brièvement rencontré à trois reprises.

S’adressant à Dermot O’Leary et Alison Hammond, elle a déclaré que des amis l’avaient encouragée à rencontrer de nouvelles personnes après avoir été séparée de son partenaire de sept ans.

Elle a fait équipe avec Walker, et la paire a immédiatement sympathisé.

« Nous avons échangé nos numéros et discuté. C’était assez flatteur de sortir d’une relation », a-t-elle déclaré.

Mais ensuite, Walker a demandé de l’aide à Angela : « Il m’a dit que son contrat téléphonique serait rompu et qu’il ne pourrait plus me parler ni à sa fille. Alors il me faisait un peu pitié de lui. »

La bienveillante Angela a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un prêt de 50 £, cela ne lui semblait pas être un drapeau rouge.

« On m’a toujours appris à aider les gens s’ils en avaient besoin et c’est exactement ce que je faisais », a-t-elle déclaré.

J’ai donc dû obtenir un prêt auprès de ma banque, rembourser le prêt et j’ai dû tout réduire, des factures à la nourriture en passant par ne pas sortir, pas de vacances, tout. Angela Whitbread

Mais ce n’était que le début. Angela a poursuivi: « Quelques semaines plus tard, il m’a en fait envoyé un lien pour un prêt garanti et il a dit » J’ai vraiment besoin d’aide pour cela.

« Cette petite amie, elle m’a laissé beaucoup de dettes. » Et, encore une fois, jouant sur mes cordes sensibles avec la petite fille, il a dit ‘Oh, je vais essayer de l’aider.’

« Il a dit : ‘Si vous faites cela, je vous promets que je paierai le prêt et que vous n’aurez rien à payer. Je paierai tout.’

« Et je me suis dit que ce gars a sûrement de la famille, peut-être qu’il peut demander à sa famille ? Et il m’a en fait dit qu’il n’avait pas de famille, alors j’ai accepté d’être le garant. »

Dermot a déclaré: « C’est intéressant parce que ce n’est pas comme s’il avait dit: » Pouvez-vous me donner ces 10 000 £?’ il a dit : « J’ai besoin que tu sois le garant du prêt que j’ai déjà contracté. Alors il t’a retransféré sa dette. Est-ce qu’elle est allée vers le sud après ça ? »

« Eh bien, il a effectué des paiements pour ce prêt et une autre charge pour environ 5 000 £ », a répondu Angela.

ABUS DE CONFIANCE

« Il les a fabriqués pendant environ trois mois, puis il a cessé de payer.

« Et puis je m’inquiétais un peu et il n’arrêtait pas de dire: » Oh, je ne peux pas me le permettre, je dois payer cela pour ma fille et des trucs comme entretien. »

« Donc, cela m’a un peu laissé dans un dilemme. Je devais payer cet argent, mais je devais également garder un toit au-dessus de ma tête et payer toutes mes factures en même temps. C’était donc très stressant. »

Gobsmacked, Alison a demandé: « Est-ce qu’il vous a même emmené à un rendez-vous? »

« Non, » répondit Angela. « Je l’ai rencontré trois fois et les trois fois ont duré au maximum dix minutes. »

« Oh Angela, je suis tellement désolée pour toi », a ajouté Alison.

Tragiquement pour Angela, bien que Walker ait été reconnu coupable de fraude, elle doit toujours rembourser le prêt et a été forcée de contracter d’autres prêts pour éloigner les huissiers.

Il a été condamné à une peine de 32 mois de prison après avoir plaidé coupable à 10 chefs d’accusation de fraude contre trois femmes et quatre institutions financières. L’infraction impliquant Angela s’est élevée à 26 300 £.

Angela a ajouté: « En raison du fait qu’il n’a pas payé ces charges, j’ai en fait dû retirer une charge de ma banque pour les garder loin de moi parce qu’ils allaient envoyer les huissiers après moi, essentiellement, parce que je ne payais pas eux et il ne les contactait pas ou quoi que ce soit.

« J’ai donc dû obtenir un prêt auprès de ma banque, rembourser le prêt et j’ai dû tout réduire, des factures à la nourriture en passant par ne pas sortir, pas de vacances, tout. »

Dermot et Alison étaient abasourdis par ce qui s’était passé Crédit : ITV