J’ai été un tricheur amoureux dès l’âge de 12 ans et j’ai réussi à sortir avec deux sœurs en même temps, explique Jay Blades de Repair Shop.

IL EST l’animateur de l’atelier de réparation qui est devenu un nom connu pour avoir aidé à réparer les objets précieux des téléspectateurs.

Mais le restaurateur de meubles Jay Blades a révélé qu’il était plus susceptible de briser les cœurs en tant qu’adolescent infidèle.

Getty

Jay Blades a révélé qu’il était plus susceptible de briser les cœurs en tant qu’adolescent infidèle[/caption] Jay Blades/Instagram

Blades, photographié à l’âge de 23 ans, a déclaré « qu’il y a eu beaucoup de cœurs brisés en cours de route »[/caption]

Lors d’une conversation pleine de verrues, il a avoué : « Nous parlons de beaucoup de filles. Il y a eu beaucoup de cœurs brisés tout au long du chemin.

« Il y a même eu un moment où je sortais avec deux sœurs et elles vivaient dans la même maison.

«C’est fou, imaginez ça. Je leur ai dit de ne pas se le dire, et ils ne l’ont pas fait.

«Je pense que j’ai aussi eu une autre fille. J’étais vraiment mauvais.

« Ils sont venus chez moi à des moments différents. Je dirais à l’un d’eux que j’étais ailleurs, et ce n’était pas le cas.

Mais Jay, 53 ans, a insisté sur le fait qu’il était toujours gentil avec eux, ajoutant : « Je les ai fait rire.

« On sortait faire la fête, principalement du reggae et du ska, ils jouaient du bicolore, et puis quelqu’un m’a emmené à une soirée soul et il y avait plus de femmes qu’au reggae.

« Et je me suis dit : ‘Attends une minute, j’ai raté un truc ici, il y a tous des hommes à cette fête et il y a toutes des femmes ici’. À partir de là, je suis juste allé à des soirées soul.

Jay a imputé son mauvais comportement à sa relation avec sa mère, Barbara Cumberbatch.

Il a dit qu’elle ne lui avait jamais montré d’amour parce qu’il était le sosie de son père, qui l’avait maltraitée et n’avait jamais fait partie de sa vie après la séparation du couple.

Et il a déclaré que la conséquence de son bagage émotionnel était une série de relations malhonnêtes et à court terme.

Jay – qui a été nommé MBE lors des honneurs d’anniversaire de la Reine en 2021 pour services rendus à l’artisanat – a été décrit comme partageant une « bromance » avec le roi après que Charles ait fait une apparition dans The Repair Shop qui a été projeté l’année dernière.

Il révèle maintenant son passé déshonorant dans le podcast Rosebud du diffuseur Gyles Brandreth.

Il a admis : « J’ai commencé à jouer à deux chronomètres probablement vers l’âge de 12 ou 13 ans. C’est à ce moment-là que j’étais très méchant.

« La raison pour laquelle, et je l’ai compris plus tard, c’est parce que je cherchais cette figure maternelle.

«Je ne l’avais pas avec ma mère, il n’y avait pas de véritable lien.

«Ma mère n’avait pas d’amour maternel, et je comprends en quelque sorte, parce que quand j’ai rencontré mon père, quand j’avais 21 ans, je lui ressemblais beaucoup.

« Il doit donc y avoir cette chose où elle a été expulsée de la maison familiale, cette personne a pris l’argent, il lui a menti, maintenant elle a cet enfant qui ressemble à lui et dont elle doit s’occuper. Cela doit donc être une chose difficile.

«Imaginez ne pas recevoir d’amour ou ne pas comprendre ce qu’est l’amour ou ne pas avoir ce genre de notion du genre ‘OK, c’est l’amour maternel, c’est l’amour que vous êtes censé recevoir’.

«Vous commencez alors à le chercher et c’est pourquoi j’ai touché à un certain nombre de femmes quand j’étais plus jeune. Je cherchais quelque chose.

« Je n’avais pas de guide, disons. Par exemple, vous avez appris à conduire. Personne ne se contente de monter dans une voiture et sait exactement quoi faire.

« Imaginez que je n’aie pas d’instructeur, alors comment pouvez-vous vous attendre à ce que je fasse quelque chose dont on ne m’a jamais appris quoi faire ? »

Instagram/jay_n_co

Jay a imputé son mauvais comportement à sa relation avec sa mère, Barbara Cumberbatch.[/caption] Rex

Jay a révélé qu’il était resté en contact avec certaines de ces filles qu’il avait mal traitées, ajoutant: « Je m’entends bien avec elles toutes – je pense qu’elles comprennent. »

Cependant, sa deuxième épouse, Lisa Zbozen, qu’il a épousée en novembre dernier et qu’il appelle « Tiny », semble consciente de son passé.

Gyles a dit à Jay : « Elle m’a demandé de te demander, es-tu maintenant monogame ? Voulez-vous simplement que cela soit enregistré ? »

Jay a répondu : « Oui, à cent pour cent. Ma femme, Tiny, elle est « wow ». Elle est arrivée au bon moment dans le sens où j’ai grandi maintenant et je suis tellement contente. Vous avez besoin de la bonne équipe autour de vous.

Au cours d’une éducation difficile à Londres dans une pauvreté relative, Jay a été victime de violence physique ainsi que de racisme de la part de ses camarades, des enseignants et de la police.

Mais dès son plus jeune âge, il a toujours défendu les autres victimes d’intimidation.

Il a déjà raconté comment il avait défendu un camarade d’école qui pleurait après que des intimidateurs lui avaient brisé ses lunettes, puis avaient abusé de Jay – qui avait riposté.

Jay garde des souvenirs amers de son passage à l’école de Highbury Grove, au nord de Londres.

Il a déclaré : « Le maître de maison me donnait la pantoufle. Et puis, si tu ne bronchais pas, tu devais aller voir le directeur adjoint. Il te battrait avec cette règle – je jure que c’était juste un bout de bois.

« Et si tu ne bronchais pas avec lui, nous allions voir le directeur, et il avait la canne.

«Il y avait une séance de bastonnade et quelques-uns d’entre nous faisaient toujours la queue devant son bureau. J’étais pénible, probablement parce que je ne savais pas à l’époque que j’étais dyslexique.

« Un jour, je racontais cette blague et toute la classe riait et ce professeur m’a dit : « Blades, lève-toi ».

« Et il m’a frappé au ventre et j’ai été essoufflé pendant environ une semaine. J’étais totalement silencieux pendant toute cette semaine.

«Tout le monde me prenait le dessus sur Mickey : ‘Il t’a fait taire, tu ne peux pas prendre un coup de poing’.

« J’avais 13 ans à l’époque. Quand tu te fais frapper par un adulte qui sait frapper, ça te réveille très vite.

« Même lorsque cela s’est produit, je n’ai pas pleuré. Je me souviens de l’avoir retenu parce qu’il faut être la personne dure. Imaginez être essoufflé pendant une semaine.

Même si Jay ne croit pas que le racisme ait inspiré le comportement de ses professeurs, c’est une autre histoire pour la police.

Dans la trentaine, lui et sa première épouse Jade ont créé une association caritative pour former des jeunes défavorisés à la restauration de meubles. Plus tard, il a été embauché par la police de Thames Valley pour former des agents à la gestion des jeunes.

BBC

Charles a fait une apparition dans The Repair Shop qui a été projeté l’année dernière.[/caption]

Il a parlé de sa propre expérience en tant que jeune noir : « Si vous voyiez la police, vous vous enfuiriez. Tu n’aurais rien fait mais tu aurais fui à cause de la peur.

« J’ai fini par former la police plus tard, et maintenant ils peuvent bien mieux contrôler les gens. »

Alors, après sa propre expérience, était-ce bizarre de devenir MBE ? Il a déclaré : « Pour moi, cela ne semble pas bizarre, parce que c’est une de ces choses où il faut prendre des mesures pour avancer et il faut faire avancer les choses. »

Jay, dont le nouveau livre s’appelle Life Lessons, a déclaré : « Maintenant, pour moi, c’est comme si tout ce que je fais était essentiellement de montrer que nous pouvons réussir, que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons réellement faire partie de la société.

« Certaines personnes ont le sentiment que la société les a mis à l’écart, et c’est peut-être le cas, mais alors qu’allez-vous faire ?

« Vas-tu toujours rester à l’extérieur ? Il faudra à un moment donné ouvrir les portes.