J’ai été trollé, intimidé et je n’ai jamais porté de talons hauts – mais rien ne m’arrêtera Strictly, dit Ellie Simmonds

AVEC une ovation debout et des commentaires élogieux de la part des juges, Ellie Simmonds s’est frayé un chemin dans les livres d’histoire Strictly samedi.

Elle est la première candidate de l’émission atteinte de nanisme, et il y a eu un autre moment mémorable pour la nageuse de 4 pieds – sa première fois en talons hauts.

Pennsylvanie

Ellie Simmonds cha-cha-cha a fait son chemin dans les livres d’histoire Strictly samedi[/caption]

Rex

AFP

Compétitive Ellie a toujours prospéré sur un défi, devenant la plus jeune paralympienne de Grande-Bretagne en 2008 à Pékin[/caption]

Après sa danse avec sa partenaire Nikita Kuzmin, la quintuple championne paralympique a déclaré : « J’étais tellement nerveuse. C’était tellement difficile mais je veux le refaire.

Et les nerfs d’Ellie étaient clairement déplacés, car même le juge typiquement pointilleux Craig Revel Horwood a déclaré qu’elle avait un “rythme fantastique”.

Quant aux talons, elle n’avait pris aucun risque, révélant qu’elle s’y était habituée en les portant lors de tâches ménagères.

Elle a déclaré: «Ce matin, je les portais en me brossant les dents. Normalement, je ne fais jamais ça.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT strictement choc La star de Surprise Strictly dépasse Helen Skelton en tant que favorite après la soirée d’ouverture ‘êtes-vous sérieux?’ Strictement choqué alors que Shirley Ballas embrasse le pro devant sa petite amie

Ellie, 27 ans, souffre d’achondroplasie, un type de nanisme qui se traduit par des membres courts et un torse de taille normale, et cela a entraîné une frustration particulière lorsqu’elle grandissait.

Elle a déclaré: «En tant qu’adolescente, j’ai toujours voulu de plus grands pieds. Je fais une taille deux à trois, et il n’y a pas beaucoup de choix pour des chaussures aussi petites.

« Ils étaient faits pour les enfants, avec des papillons ou des guirlandes lumineuses. Je voulais des chaussures qui semblaient adaptées aux adultes.

«Cela ne m’a jamais bouleversé. Je n’ai jamais pleuré, ça faisait juste partie de la croissance.





Et maintenant, Ellie a dansé dans le cœur de la nation – bien qu’elle admette qu’elle était initialement nerveuse à l’idée de s’inscrire au spectacle.

Elle s’inquiétait de la façon dont la différence de hauteur entre elle et son partenaire fonctionnerait et craignait – à juste titre – de se faire troller.

Elle a dit: «Je l’ai déjà eu. Certaines personnes ont dit : ‘Comment le nain va-t-il danser ?’ C’est triste et ça vous atteint.

Lors d’une visite d’accessibilité des studios Strictly à Elstree, Herts a convaincu Ellie de devenir la septième candidate handicapée de l’émission.

Elle a déclaré: «Quand j’ai reçu l’appel, je me suis demandé si je devais le faire.

Alors j’ai pensé que je ferais un acte de foi. Vous ne savez pas jusqu’à ce que vous essayiez.

Son petit ami Matt, également atteint de nanisme, l’a aidée à la convaincre.

Le couple est ensemble depuis deux ans et vient d’acheter une maison ensemble dans le Cheshire.

Elle a dit: “Il était comme, ‘Allez-y, vous ne savez pas si vous n’essayez pas’. Maintenant, je suis si heureux que j’ai dit oui.

AP : Association de la presse

Après son triomphe à Londres en 2012, Ellie a reçu un OBE[/caption]

Compétitive Ellie a toujours prospéré sur un défi, devenant la plus jeune paralympienne de Grande-Bretagne lorsqu’elle a concouru à Pékin en 2008 à seulement 13 ans, remportant deux médailles d’or.

Et après avoir arrêté la natation après les jeux de Tokyo en 2021, elle était prête à essayer quelque chose de nouveau, avouant qu’elle s’était sentie perdue depuis qu’elle avait quitté son sport.

Elle a déclaré : « Je nage dans l’équipe depuis l’âge de 12 ans. La seule chose que je connaisse, c’est d’être une athlète et cette structure et cette routine.

“J’avais perdu mon identité massive et le but que j’avais eu pendant tant d’années.”

Et Strictly signifie non seulement une nouvelle identité, mais aussi un tout nouveau look.

Après des années en pantalons de survêtement et en maillots de bain, Ellie est ravie par le faste et le glamour, et dit qu’elle veut que l’équipe « le fasse ».

Mais elle admet qu’elle a aussi des blocages corporels et a déclaré: «J’ai généralement pris du poids depuis ma retraite l’année dernière.

“En tant qu’athlète et en tant que femme, vous êtes très consciente de votre corps et des insécurités qui en découlent, alors je pensais entrer dans Strictly, ‘Je veux tout couvrir’.

“Mais ensuite, quand j’essayais les costumes, j’ai fini par essayer les hauts courts et tout, et je me suis dit:” Oh mon dieu, j’adore ça! “”

AP : Association de la presse

Après avoir arrêté la natation après les jeux de Tokyo en 2021, elle était prête à essayer quelque chose de nouveau[/caption]

Bien qu’Ellie puisse faire face à des défis différents du reste de la distribution de célébrités avec ses routines, elle ne craint pas d’être opposée à des concurrents valides.

C’est ainsi que sa carrière de nageuse a commencé alors qu’elle n’avait que cinq ans.

En tant que plus jeune de cinq ans, elle admirait ses frères et sœurs – dont seule la sœur Katie souffrait également d’achondroplasie – et était déterminée à les battre à tout prix.

La maison familiale de Walsall avait une piscine extérieure, dont sa mère Val a dit qu’elle ne sortait presque jamais parce qu’elle était “née pour nager”.

Elle a rapidement concouru au Boldmere Swimming Club à proximité de Sutton Coldfield, où elle a affronté des rivales valides jusqu’à ce que cela cesse d’être une option à l’âge de huit ans.

À peine deux ans plus tard, elle a été repérée par UK Sport et sélectionnée pour s’entraîner pour l’équipe nationale, ce qui a conduit à la décision difficile de diviser sa famille à travers le pays.

Cela ne m’a jamais contrarié cependant. Je n’ai jamais pleuré, ça faisait juste partie de grandir

Ellie Simmonds

Ellie et sa mère ont passé du lundi au vendredi à Swansea, afin qu’elle puisse s’entraîner avec l’équipe de l’équipe GB, puis chaque week-end, elles ont conduit les trois heures à la maison pour être avec la famille.

Ellie a déclaré: “C’était un gros sacrifice que mes parents ont fait pendant près de six ans.

“Maman nous a installés dans une petite maison pour conserver le plus de normalité possible, mais c’était vraiment difficile d’être séparés.”

Mais le déménagement, insiste Ellie, était son choix et ne lui a pas été imposé par ses parents, Val et Steve.

Cela l’a amenée à être la plus jeune de l’équipe paralympique britannique.

Son triomphe à Pékin l’a propulsée au rang de célébrité, surtout lorsqu’elle a éclaté en sanglots lors de son interview après sa première médaille d’or.

Pennsylvanie

En tant que plus jeune de cinq ans, Ellie admirait ses frères et sœurs, dont seule la sœur aînée Kate souffre également d’achondroplasie[/caption]

Pennsylvanie

Elle attribue à ses parents – dont aucun n’est atteint de nanisme – son attitude positive envers la vie[/caption]

Ellie est devenue la plus jeune récipiendaire d’un MBE à seulement 14 ans, la plus jeune personne à avoir été invitée à éditer l’émission Women’s Hour de Radio 4 et en 2013, après un nouveau triomphe à Londres 2012, elle a reçu un OBE.

Elle attribue à ses parents – dont aucun n’est atteint de nanisme – son attitude positive envers la vie.

Ellie a déclaré: «J’ai toujours été consciente d’être plus petite, mais je me sentais comme si je pouvais faire n’importe quoi.

Je ne me souviens pas que ma mère et mon père m’aient dit quoi que ce soit et ils n’ont certainement pas fait d’allocations spéciales pour Katie et moi.

“Ils ont dit que si je voulais réaliser quelque chose, je ne devais pas le laisser m’arrêter.”

Bien qu’elle n’ait jamais laissé son handicap la retenir, sa carrière de nageuse a failli s’arrêter, à cause d’un entraîneur intimidant alors qu’elle s’entraînait pour les Jeux paralympiques de Rio 2016.

Elle a dit: “Je me souviens que j’ai eu IBS [irritable bowel syndrome] vraiment mal parce que j’étais tellement stressé et je me souviens avoir pleuré au téléphone.

“Il y avait un entraîneur là-bas qui n’était pas du tout un gars sympa, il nous a mis la pression. Et il a énormément ébranlé ma confiance et j’essaie enfin de m’en remettre.

En 2017, une enquête indépendante sur les plaintes d’intimidation de 13 nageurs a révélé qu’ils avaient été confrontés à des “comportements inacceptables”, un entraîneur senior utilisant “un langage abusif et désobligeant” envers les athlètes.

Document – Getty

Bien qu’elle n’ait jamais laissé son handicap la retenir, sa carrière de nageuse a failli s’arrêter à cause d’un entraîneur intimidant[/caption]

Instagram

L’impact sur Ellie l’a presque forcée à quitter le sport[/caption]

L’impact sur Ellie l’a presque fait quitter le sport. Elle en a discuté avec ses parents et son agent, mais a été persuadée d’aller aux Jeux

Bien qu’elle ait remporté des médailles d’or et de bronze, ce n’était pas une expérience heureuse. Elle a dit: “Je détestais Rio et je détestais tout à ce sujet.”

Avec sa confiance en soi et se sentant “épuisée mentalement et physiquement”, Ellie a pris une année sabbatique de la natation pour partir en voyage, principalement seule.

Dans certains pays, elle a constaté qu’elle attirait l’attention à cause de son nanisme.

Elle a déclaré: «Vous êtes plus gêné en Thaïlande, au Vietnam et au Mexique, où ils sont plus intéressés et regardent davantage.

«Je ne le prends pas trop, vraiment. En Chine, ça ne les dérange pas de sortir leurs caméras, mais j’essaie de suivre le mouvement.

“Dans les pays où il n’y a pas tellement de handicaps visibles dans les rues, ils veulent savoir qui vous êtes et ce que vous faites.”

Après ses aventures autour du monde, Ellie est revenue à la natation avec une nouvelle attitude selon laquelle le sport n’était pas « la vie ou la mort ».

Et elle espérait que les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 apporteraient une rédemption après les défis de Rio.

Équipe de coaching toxique

Mais ces matchs ont fini par être reportés en raison de la pandémie, et lorsqu’ils ont été déplacés en 2021, Ellie n’a pas pu ajouter à son total de huit médailles et a décidé de prendre sa retraite, affirmant qu’elle “partait au bon moment”.

Elle a ajouté : “Cela a été un rôle incroyable à jouer pour inspirer la prochaine génération et cela me rend émue de voir les filles, pensant qu’elles ont été inspirées par moi lorsqu’elles ont regardé Londres 2012.

“Maintenant, ils inspirent cette prochaine génération, donc c’est incroyable, mais ce n’est pas seulement moi, c’est tout le monde derrière moi et je suis tellement reconnaissant pour tout.”

En savoir plus sur le soleil QU’EST-CE QUE SUPP Je suis nutritionniste – voici 13 suppléments pour vous aider à mieux dormir ACHAT BON MARCHÉ Une femme partage une offre de 7,99 £ qui l’aidera à réduire ses factures d’électricité

Avec Strictly, Ellie espère motiver un tout nouveau public, en suivant les traces de Rose Ayling-Ellis dans la lutte pour un monde plus inclusif.

Elle a dit: “Si seulement j’avais ça quand j’étais enfant, regarder quelqu’un avec un nanisme dans un spectacle de danse… C’est incroyable pour la représentation du handicap et pour aller de l’avant.”