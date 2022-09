J’ai été traumatisé quand une ÉNORME araignée a rampé sous le siège des toilettes après avoir été assis à faire défiler mon téléphone pendant 20 minutes

UNE FEMME a été horrifiée après avoir repéré une araignée chasseuse qui se cachait dans ses toilettes après avoir passé 20 minutes assise sur le siège.

Gabriella Pizzato, du Queensland en Australie, a partagé les images terrifiantes de l’énorme arachnide rampant hors de la cuvette des toilettes après s’être levée et avoir tiré la chasse.

La femme terrifiée a trouvé l’araignée du chasseur qui se cachait dans les toilettes après avoir été assise sur le siège pendant 20 minutes 1 crédit

On voit l’énorme araignée se précipiter sous le rebord du siège des toilettes 1 crédit

Dans la vidéo TikTok, une Gabriella en larmes explique comment elle a fait défiler son téléphone pendant 20 minutes avant même de remarquer l’araignée.

Elle a déclaré: “Je suis juste allée aux toilettes et je me suis levée et j’ai tiré la chasse d’eau et il y a une grosse putain d’araignée sous le siège.

“J’étais assis là pendant environ 20 minutes !

“Oh mon dieu, je veux te montrer, c’est vraiment énorme. J’ai envie de pleurer. C’est énorme.”

Elle chuchote alors : “Oh mon dieu je viens de voir ses jambes. C’est comme sous le rebord.”

Elle tourne la caméra pour montrer le bord du siège des toilettes lorsque la patte de l’araignée apparaît lentement.

La rampante effrayante se précipite ensuite sur le siège avant de disparaître sous un rouleau de toilettes alors qu’elle halète d’incrédulité.

La vidéo, intitulée Bienvenue en Australie, est sous-titrée Je ne sais pas comment je vais retourner aux toilettes.

De nombreux téléspectateurs ont été horrifiés par le clip, l’un d’entre eux ayant commenté : “Eh bien, cela a débloqué une nouvelle peur.”

Un autre a ajouté: “C’est pourquoi je n’irai jamais en Australie.”

Cependant, d’autres étaient plus calmes et ont affirmé que la rencontre était un événement rare et qu’il n’y avait rien à craindre.

L’un d’eux a déclaré : « Je suis ici depuis 20 ans et cela ne m’est jamais arrivé.

Un autre a commenté: “Legit juste un chasseur … ils sont comme les labradors des araignées.”

Les parents au Royaume-Uni ont été avertis de faire attention aux araignées venimeuses après qu’une fillette de 10 ans a été “attaquée dans son sommeil”

La petite Phoebe-Lee Matthews s’est réveillée le 10 août avec un étrange point noir sur sa lèvre qui a commencé à grossir et à s’assombrir.

Sa mère Rachel Wilson, 35 ans, s’est inquiétée et l’a emmenée chez son médecin généraliste cinq jours plus tard.

La mère de trois enfants a déclaré que cela avait finalement éclaté et avait commencé à suinter de la “crasse blanche” dans la bouche de sa fille avant de se couvrir de croûtes.

Elle a déclaré à Wales Online: “C’était l’enfer absolu. Il lui a fallu quatre bonnes semaines pour s’en remettre.

«La morsure était vraiment noire avec des taches brunes et il y avait un anneau blanc autour des taches noires. Il était également rouge là où il était enflé. Ça a laissé un trou dans son visage.

“Le dermatologue a convenu qu’il s’agissait d’une fausse morsure d’araignée veuve.”