J’ai été traqué et traqué dans un cimetière par le tueur en série Israel Keyes qui craignait d’en avoir tué 11 à l’aide d’horribles « kits de mise à mort »

UNE FEMME pense qu’elle a eu de la chance lorsqu’elle a été « traquée et traquée » par le célèbre tueur en série Israel Keyes – dans un cimetière.

Cristina Alverson, 35 ans, se rendait sur la tombe de son grand-père le jour de son anniversaire pour lui rendre hommage au cimetière de Restlawn, à Vider, au Texas, lorsqu’elle s’est soudainement sentie « en danger ».

Cristina Alverson, 35 ans, pense avoir été la cible du tueur en série Israel Keyes Crédit : SWNS

Keyes aurait tué au moins 11 personnes Crédit : FBI

Keyes a enterré des « kits de mise à mort » dans tout le pays Crédit : CBS

Elle remarqua un homme qui la fixait avant de commencer à sprinter vers elle à toute vitesse.

Sentant le danger, elle a bondi et a couru vers sa voiture aussi vite qu’elle le pouvait – alors que l’étranger la poursuivait.

Pétrifiée, Alverson a atteint son véhicule, sautant dedans et verrouillant les portes, avant de démarrer aussi vite qu’elle le pouvait, mais pas avant d’avoir bien regardé le visage de l’homme.

Secouée, elle a mis le terrifiant incident derrière elle et ce n’est que quatre ans plus tard, alors qu’elle naviguait en ligne, qu’elle a remarqué un visage familier dans un article de presse.

Elle a découvert que l’homme qui l’avait traquée et poursuivie dans le cimetière était le tueur en série et violeur Israel Keyes, qui aurait assassiné au moins 11 personnes avant son arrestation en 2012.

Keyes avait enterré des « kits de mise à mort », qui contenaient une corde et une arme à feu, à travers les États-Unis qu’il déterrerait avant de sélectionner les victimes au hasard.

Il était connu pour chasser et enlever ses victimes dans les cimetières et les lieux publics.

Seules trois de ses victimes ont été identifiées.

‘N’A PAS COUPE DE CONTACT AVEC LES YEUX’

Keyes s’est suicidé au complexe correctionnel d’Anchorage, en Alaska, en décembre 2012.

Alverson est toujours hanté par l’incident et se sent chanceux de s’être échappé et d’éviter d’être la prochaine victime du tueur en série.

Le perceur de corps de Bridge City, Texas, États-Unis, a déclaré: « Je visitais la tombe de mon grand-père et tout à coup, j’ai senti quelqu’un me regarder – et j’ai réalisé que je pouvais avoir des ennuis.

« J’étais à genoux devant sa tombe, la tête baissée, en deuil et en pleurs, quand mon corps est passé en mode ‘le danger est proche’.

« J’ai levé les yeux pour voir un homme courir à toute vitesse depuis les bois entourant le cimetière et je me suis forcé à rejoindre mon camion le plus rapidement possible, sans que l’homme ne s’approche trop de moi.

« Au moment où je suis arrivé à mon camion, il était à environ 50 pieds de moi.

« J’ai sauté à l’intérieur et verrouillé la porte, à son grand mécontentement apparent. Il a levé les mains en l’air comme si son équipe préférée venait de perdre un match de football », a poursuivi Alverson.

« J’ai démarré le camion et j’ai commencé à rouler aussi vite que possible, mais pas avant de passer juste devant lui. Je n’ai pas rompu le contact visuel pendant une seconde, et lui non plus. J’ai donc très bien regardé son visage .

« C’était absolument terrifiant, mais quand j’ai découvert qui il était quelques années plus tard, je ne pouvais pas le croire.

« Je crois qu’il m’avait choisi pour être sa prochaine victime – mais j’ai réussi à m’en sortir chanceux. »

‘FAIRE TOMBER MON COEUR’

Alverson est convaincue qu’elle aurait pu être la prochaine victime d’Israël Keyes si elle n’avait pas réussi à le distancer.

Elle est rentrée chez elle et a découvert que sa mère, Roxy Alverson, 62 ans, infirmière à la retraite, avait également repéré un homme qui traînait dans le cimetière.

Ce n’est que quelques années plus tard, à l’été 2016, que Cristina a découvert qui il était lorsqu’elle a téléchargé une application contenant des nouvelles et des histoires de crime.

En parcourant, elle est tombée sur un article avec la photo d’une personne qu’elle avait reconnue.

Elle a déclaré: « J’en ai rencontré un qui a fait chavirer mon cœur.

« J’étais tellement choquée parce que j’ai tout de suite reconnu l’homme. C’était l’homme qui avait tenté de m’enlever.

« Israël Keyes – surtout connu pour le meurtre d’une fille en Alaska, le démembrement de son corps et la chute des morceaux dans un lac gelé.

« Il enterrait des kits de mise à mort dans des endroits bien avant d’avoir commis les crimes.

« Cela m’a rendu malade de lire ce qu’il avait fait et de penser que je m’étais approché de lui. »

Alverson pense qu’elle a été poursuivie par Keyes dans ce cimetière Crédit : SWNS

Elle prétend que Keyes lui a couru depuis les bois Crédit : SWNS

Alverson a également découvert qu’un homme a disparu le jour même où elle a failli être enlevée par Keyes et pense qu’il aurait pu être une victime.

« Après l’incident en Alaska, il s’était rendu au Texas, pour un mariage dans une ville pas trop loin de chez moi et avait disparu un peu et personne dans sa famille ne savait où il se trouvait », a-t-elle déclaré.

« Il a été arrêté dans cette ville et amené à la prison une ville plus loin de moi avant d’être extradé vers l’Alaska pour y être jugé.

« Il y a environ un an, j’ai trouvé un livre sur lui, qui a fourni beaucoup de détails que je connais maintenant.

« Il tuait depuis des années, et personne ne sait quel est le nombre réel de morts. Il s’est finalement suicidé en prison.

« À la fin du livre sur lui, il a décrit certains de ses endroits préférés pour enlever des gens – les parcs publics et les cimetières.

« Je me demande souvent s’il y a un kit enterré dans ces bois.

« Israël Keyes était rapide, mais j’étais plus rapide et je suis content que nous ne nous soyons pas rencontrés officiellement.

« Je suis tellement soulagé d’avoir réussi à m’éloigner de lui – sinon je suis convaincu que j’aurais été sa prochaine victime. »