J’ai été traîné hors de ma voiture et attaqué par des voyous devant ma famille – je pensais qu’ils allaient me tuer

Un père TRAUMATISÉ a raconté comment il craignait de mourir alors que des voyous masqués l’ont tiré de sa voiture et l’ont battu pendant l’horreur d’Halloween de Dundee.

Callum Mackay, 26 ans, a subi une intervention chirurgicale pour lutter contre le cancer de l’intestin quelques jours à peine avant que la foule ne l’attaque lors du chaos de la ville lundi soir.

Sa partenaire Stacie McKay, 27 ans, a été piégée à l’intérieur du moteur avec leurs trois petites filles et a raconté comment elle a appelé les flics à quatre reprises et a demandé de l’aide.

Callum a déclaré: “J’avais peur de ne pas m’en sortir vivant.”

Mais le couple a déposé une plainte officielle auprès des flics après avoir affirmé que les policiers les avaient laissés à la merci d’une foule déchaînée.

Ils affirment que les agents sont passés devant l’incident choquant – qui a duré une demi-heure – et n’ont rien fait pour aider.

Ils ont révélé que leurs enfants étaient maintenant en proie à des flashbacks et avaient du mal à surmonter l’attaque.

Callum, de Dundee, a déclaré: «J’étais terrifié pour Stacie et les filles. La police n’a rien fait pour aider. Je n’ai eu aucun contact avec eux jusqu’au lendemain.

« Je suis dégoûté par leur réponse. Ils ont beaucoup de chance que personne n’ait été gravement blessé ou pire. Ils doivent proposer de meilleurs plans.

Frantic Stacie a raconté comment elle avait appelé à plusieurs reprises le 999. Elle a déclaré: «Je criais et pleurais, tout comme les filles. Nous étions pétrifiés.

« Je suppliais au téléphone que quelqu’un vienne nous aider parce qu’ils essayaient de mettre le feu à la voiture.

« Nous étions piégés parce qu’il n’y avait aucun moyen de sortir de la voiture. Nous ne pouvions rien faire.

Stacie a raconté comment elle a repéré une voiture de police au loin et a estimé que la cavalerie était enfin arrivée.

Elle a ajouté: “Je pensais qu’ils étaient venus aider et j’étais tellement soulagée. Je pensais que nous allions être sauvés.

«Mais au lieu de cela, ils sont juste passés devant. Je ne pouvais pas le croire. Il n’y a aucun moyen qu’ils n’aient pas vu ce qui se passait.

Callum, Stacie et leurs trois filles – âgées de huit trois ans et un – étaient allées tromper ou traiter et prévoyaient de visiter une maison d’Halloween.

Lorsqu’ils ont remarqué le chaos qui se déroulait dans la région de Kirkton à Dundee, ils ont décidé de rentrer directement chez eux.

“C’est allé très vite”

Mais ils ont été assaillis par un gang portant des masques de crâne, des cagoules et des sweats à capuche.

Leur chemin a été bloqué par des poubelles à roulettes en feu et les fous ont lancé des feux d’artifice, des pierres et des briques sur la Seat Leon.

Ils l’ont laissé couvert de bosses et d’égratignures et ont brisé le couvercle du bouchon d’essence.

Callum a déclaré: «L’un d’eux a atteint la voiture et a ouvert la porte de l’intérieur.

“Avant que je ne m’en rende compte, j’étais au sol et il y en avait environ 15 allongés sur moi. C’est arrivé très vite.

“Ils ont pris les clés du contact et l’un d’eux a crié : ‘cette voiture est à nous maintenant’.”

“Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie”

Le couple a déclaré qu’il avait maintenant déposé une plainte officielle auprès de la police écossaise concernant la manière dont il avait géré l’attaque.

Cela ne s’est terminé que lorsque quelqu’un dans la foule a reconnu Callum et l’a rompu.

Mais il était toujours piégé parce qu’il n’avait pas ses clés de voiture.

Un passant est venu et a emmené Stacie et les filles, mais les voyous leur ont tiré des feux d’artifice alors qu’ils montaient dans un autre moteur.

Callum a déclaré: «La foule a commencé à se battre entre elles et quelqu’un est alors venu vers moi et m’a rendu mes clés.

«Je suis allé chercher Stacie et les filles et nous avons finalement pu partir en voiture. Alors que nous rentrions chez nous, nous avons juste dit ‘qu’est-ce que c’était que ce bordel’?

« Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Lorsque vous sortez pour un tour ou un traitement, vous ne vous attendez pas à quelque chose comme ça, surtout dans votre ville natale.

“Il nous faudra beaucoup de temps pour nous en remettre”

Stacie a révélé que les filles avaient été gravement touchées par l’incident.

Elle a dit : « Ils ne dorment pas et ils font des cauchemars.

« Ils ne veulent pas quitter la maison, mais moi non plus. Je fais la course à l’école et je rentre directement à la maison. Il va nous falloir beaucoup de temps pour nous en remettre. »

Callum a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin un mois avant l’incident et a subi une opération chirurgicale pour retirer une partie de son intestin une semaine et demie avant Halloween.

Il a déclaré: «Je suis allé à A&E pour me faire examiner. Il n’y avait rien de grave chez moi à part quelques bleus. Je me sens vraiment chanceux car cela aurait pu être bien pire.

Callum estime que certains de ses agresseurs auraient pu avoir la trentaine, tandis que d’autres étaient des adolescents.

Il a ajouté : « Quel gâchis. Ils ont probablement eux-mêmes des enfants. Mais au lieu de s’amuser avec eux, ils préfèrent attaquer les gens et semer la pagaille.

“Extrêmement difficile”

Les détectives ont rendu visite à Callum le lendemain pour prendre une déclaration, mais il doute que quiconque soit jamais confronté à la justice.

Nous avons raconté hier comment les flics ont juré de retrouver les personnes impliquées dans la nuit de chaos qui a transformé la ville en une «zone de guerre».

Les fenêtres des écoles et des magasins locaux ont été brisées tandis que des voyous ont mis le feu et sauté sur des voitures.

La police a déclaré être au courant de l’incident impliquant Callum et sa famille et une enquête est en cours.

Le commandant de la police de Tayside, le surintendant principal Phil Davison, a expliqué à quel point la gestion des troubles de masse est « toujours extrêmement difficile ».

Il a déclaré: «Il y avait une importante présence policière déployée.

«Mais cette réponse doit être mesurée en fonction de la manière et du moment où nous intervenons avec des tactiques pour réprimer et disperser les groupes. Parfois, entrer trop tôt peut contrarier le comportement et aggraver les choses.

« Nous nous appuyons donc sur des commandants expérimentés qui ont l’habitude de faire face à ces situations. Cela garantit que nos tactiques et notre réponse sont appropriées.

