J’ai été traîné hors de chez moi complètement NU par une bande d’huissiers en gilets pare-balles… c’était horrifiant

Une maman HANDICAPÉE affirme avoir été “traînée” nue hors de chez elle par une bande d’huissiers vêtus de gilets pare-balles.

Les huissiers se sont présentés à 9 heures du matin pour expulser Ruth Nestor de son domicile dans le quartier Easton de Bristol où elle vit avec ses deux enfants.

Ruth Nestor dit qu’elle a été traînée nue dans les escaliers bien que cela ait été contesté Crédit : Bristol Live/BPM

Les huissiers sont arrivés à 9 heures du matin pour expulser Ruth Nestor de son domicile à Easton, Bristol, où elle vit avec ses deux enfants Crédit : Bristol Live/BPM

Mme Nestor affirme qu’elle n’a pas manqué un paiement sur l’argent dû Crédit : Bristol Live/BPM

La propriétaire a été expulsée alors qu’elle était nue et les fenêtres et les portes condamnées, affirme un voisin.

Mme Nestor, cependant, a déclaré: “Je dormais dans mon lit et j’étais nue et ils sont en fait entrés dans la maison et m’ont juste traînée dans les escaliers avec ma colonne vertébrale cognant tout le chemin. Je souffre beaucoup et je souffre beaucoup.

« Je suis un adulte vulnérable avec un handicap, j’ai une moelle épinière endommagée. Les huissiers sont passés par la porte dès que mes enfants sont partis à l’école.

“Ils m’ont traînée et poussée hors de la porte, nue comme je suis née, mon corps me faisant honte. Mes voisins m’ont donné une robe à mettre.”

Un voisin de Mme Nestor a vu le drame se dérouler le matin du 19 octobre.

Raquel, qui vit de l’autre côté de la rue, a déclaré: «Elle était nue, je pouvais la voir de la fenêtre à l’extérieur et il y avait des policiers et des huissiers de justice essayant de la forcer à sortir.

“Je l’entendais dire : ‘arrête, ne t’approche pas de moi, sors de ma chambre.’

“Un des gars qui la soutenait est monté à sa fenêtre et a commencé à enregistrer et les huissiers essayaient de tirer les rideaux.”

L’expulsion a été administrée par les praticiens de l’insolvabilité Richard Long and Co à la suite d’une ordonnance de confiscation relative à une décision de justice de 20212.

On pense que l’entreprise vendra la maison de Mme Nestor.

La firme a également déclaré que Mme Nector s’était déshabillée lorsque les huissiers sont entrés dans la propriété.

Au moment de l’ordonnance du tribunal, Mme Nestor a été inculpée en vertu de la loi sur l’administration de la sécurité sociale il y a 10 ans et a perdu sa maison du conseil en conséquence.

Richard Long and Co disent qu’elle “n’a pas payé l’ordonnance de dépens prononcée contre elle”, mais cela est contesté par Mme Nest et affirme qu’elle n’a manqué aucun paiement.

Des membres du syndicat du logement ACORN de Bristol se sont présentés pour soutenir Mme Nestor mais n’ont pas pu empêcher les huissiers d’entrer.

Richard Long and Co affirment également que la mère a enlevé ses vêtements à l’arrivée des huissiers.

Je suis un adulte vulnérable avec un handicap, j’ai une moelle épinière endommagée. Les huissiers sont passés par la porte dès que mes enfants sont partis à l’école. Ruth Nestor

Une fois retirée de la propriété, Mme Nestor est restée dans son jardin à l’arrière et ses voisins d’à côté lui ont fourni des vêtements et une tasse de thé.

Elle est restée dans le jardin pendant plusieurs heures alors que les huissiers continuaient de barricader sa maison avec ses affaires à l’intérieur.

Mme Nestor a déclaré que les huissiers “n’avaient pas le droit” de l’expulser, ajoutant: “Ils ont cassé les portes et saccagé ma maison et tous mes biens ont été jetés.”

Les huissiers faisaient partie de la National Eviction Team (NET) qui fait partie du High Court Enforcement Group.

Richard Long and Co avait déjà tenté d’expulser Mme Nestor à deux reprises en 2021 mais sans succès grâce au soutien d’ACORN et de voisins qui bloquaient l’accès à la porte.

A cette occasion, les huissiers ont réussi à forcer la maman à sortir de chez elle, méprisant la foule qui s’était rassemblée pour la soutenir.

La police était présente lors de l’évacuation.

Un porte-parole de Richard Long and Co a affirmé qu’un huissier du NET avait été blessé lors de l’expulsion.

Les entrepreneurs ont eu du mal à monter la porte d’entrée et ont retiré les mains courantes installées en raison du handicap de Mme Nestor, afin de sécuriser la porte.

ENFANTS À L’ÉCOLE

Les enfants de Mme Nestor étaient à l’école à ce moment-là et ne savaient pas qu’ils ne pourraient pas rentrer chez eux.

La mère a été invitée à demander un hébergement d’urgence.

Sa voisine Hana a déclaré : « C’est vraiment malheureux ce qui lui est arrivé. Je ne voudrais pas voir quelqu’un vivre quelque chose comme ça, alors j’espère juste que cela pourra être résolu pour le bien de tous.”

Mme Nestor a déclaré à Bristol Live qu’elle avait reçu une ordonnance de paiement et qu’elle avait mis en place une ordonnance permanente.

Elle affirme qu’elle n’a manqué aucun paiement, ce qui est contesté par Richard Long and Co.

Mme Nestor dit qu’on lui a dit de payer plus que ce qui était initialement dû en raison des intérêts ajoutés ainsi que des frais supplémentaires, ce qui est également contesté.

Elle a déclaré: «J’ai une lettre du tribunal qui dit que je n’ai manqué aucun paiement. J’ai payé plus que ce que le tribunal m’a demandé de payer, soit 10 £ par quinzaine, je paie 25 £ par semaine. C’est seulement 5 000 £ dont les intérêts. Ils n’ont pas fait de demande d’ordonnance de calcul des coûts, ils n’ont donc aucun fondement juridique pour me poursuivre pour cet argent.

« RÉCLAMATION CONTESTÉE »

“C’est une réclamation contestée, sur le fait qu’ils n’ont pas fait la demande dans le délai de six mois.

«Ils ne peuvent pas libérer une propriété d’une hypothèque, seule une banque peut le faire. La banque a déclaré en présence de tout le monde ici qu’elle n’avait envoyé personne ici pour reprendre possession de la propriété.

Un porte-parole de Richard Long and Co a déclaré: «Mme Nestor n’a pas payé l’ordonnance de confiscation ou l’ordonnance de dépens rendue contre elle au titre de sa condamnation. En octobre 2019, Nigel Heath Sinclair de Richard Long & Co, a été nommé par la Crown Court de Bristol en tant que séquestre des actifs de Mme Nestor, à savoir les biens, en vertu de la loi de 2002 sur les produits du crime.

“L’objet de sa nomination était et reste de recouvrer les fonds que Mme Nestor doit à la Cour au titre de l’ordonnance de confiscation et de l’ordonnance sur les frais. L’ordonnance de mise sous séquestre exige que Mme Nestor donne au séquestre la possession de la propriété.

«Elle n’a pas réussi à le faire au cours des deux dernières années et bien qu’elle et son partenaire aient déposé un certain nombre de demandes pour tenter d’empêcher le séquestre d’exercer la fonction que la Cour lui a confiée, ces demandes ont toutes été infructueuses. En raison du défaut de Mme Nestor de payer l’argent qu’elle doit au titre de sa condamnation pénale, le séquestre est obligé d’exécuter l’ordonnance de possession.

“Nous savons que Mme Nestor s’est engagée auprès d’un groupe communautaire local, ACORN, pour contrecarrer cette mesure d’exécution, ce qu’ils ont fait à deux reprises.”

Un membre d’ACORN qui a assisté, qui n’a pas été nommé, a déclaré: «Les huissiers ont pu entrer dans la propriété avant que les membres d’ACORN ne puissent se mobiliser, et comme ils étaient des huissiers de justice de la Haute Cour, ils ont pu utiliser la force sur nos membres pour s’assurer qu’ils ont obtenu ce qu’ils voulaient, alors que nous ne le pouvions pas légalement. Le comportement et l’agressivité des huissiers envers Ruth, tels que perçus par nos membres, étaient dégoûtants, tout comme l’attitude de la police.”

Un porte-parole de la police d’Avon et du Somerset a déclaré: “La police s’est rendue à une adresse à Robertson Road, Easton, Bristol vers 8 h 45 le mercredi 19 octobre à la suite d’appels d’un propriétaire et d’huissiers de justice de la Haute Cour tentant de procéder à une expulsion ordonnée par le tribunal. Officiers assisté pour empêcher une rupture de la paix. Il n’y a eu aucune arrestation.

The Sun Online a contacté le High Court Enforcement Group pour commentaires.