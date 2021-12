J’ai été touché à la tête avec une ROCHE lancée par un promeneur de chien après avoir ramassé mon chiot lorsqu’il s’est approché avec 2 labradors

Une femme traumatisée s’est retrouvée avec le visage ensanglanté après avoir été frappée à la tête par une pierre lancée par un autre promeneur de chien.

Rachel Matusiewicz, 36 ans, promenait son teckel miniature de 12 semaines Rolo lorsqu’elle dit qu’elle a été poussée au sol et frappée à la tête avec une pierre.

Rachel Matusiewicz promenait son teckel miniature quand elle dit qu’elle a été frappée à la tête avec une pierre Crédit : Traiteurs

Rachel dit qu’elle se considère comme une personne forte à 6 pieds de haut, mais l’expérience l’a secouée Crédit : Traiteurs

L’attaque a eu lieu à 14 heures le 24 novembre alors qu’elle traversait Bradgate Park dans le Leicestershire.

Rachel dit que son agresseur l’a poussée avec une telle force que Rolo s’est envolé dans les airs.

Rachel a déclaré: « Je suis une femme de 6 pieds et je me suis toujours considérée comme une personne forte.

« Bien que j’étais terrifié pour ma propre sécurité, la chose la plus traumatisante était le son que Rolo faisait après qu’il ait été envoyé hors de mes bras, dans les airs et a atterri sur le dos.

« Je pouvais à peine voir ce qui se passait autour de moi à cause du sang qui coulait dans mon œil gauche après qu’il ait lancé la pierre sur ma tête. »

Elle décrit comment elle a vu l’homme mystérieux s’approcher d’elle avec deux grands labradors sans laisse.

Elle a poursuivi: « Rolo était encore un petit chiot et n’aurait pas dû se mélanger avec d’autres chiens, alors instinctivement, il l’a repris.

« Je l’ai seulement laissé tomber pour voir s’il irait aux toilettes.

« L’homme me regardait. C’était si envahissant et inconfortable. Il s’est attardé, a dit bonjour et a souri.

« J’ai souri en retour mais je n’ai rien dit. »

Rachel dit qu’après que l’homme l’ait dépassée, elle est allée reposer Rolo au sol.

Avant de retirer ses mains de son chiot, elle s’est retournée pour vérifier qu’il y avait suffisamment de distance entre eux, mais a déclaré qu’il la regardait toujours.

Rachel a déclaré: « C’était un échange bref mais vraiment étrange.

« Il a dit » tu es un peu bizarre « à plusieurs reprises, j’ai supposé que c’était parce que j’avais ramassé Rolo alors qu’ils étaient passés alors j’ai commencé à expliquer que c’était parce qu’il n’avait pas encore tous ses vaccins.

« Il a répondu en disant que j’étais malade mentalement et que j’avais des problèmes de santé mentale sur un ton si humiliant. J’ai été vraiment déconcerté par ce qui avait été dit.

« Alors j’ai ramassé Rolo et je me suis tourné pour marcher dans la direction opposée. Alors que je m’éloignais, une pierre est venue voler au-dessus de mon épaule et a raté de peu la tête de Rolo.

« Je me suis retourné et j’ai réalisé qu’il me l’avait lancé. Il riait au loin.

« Alors j’ai sorti mon téléphone pour qu’il sache que j’aurais son visage sur mon téléphone. Il avait jeté une pierre sur mon chiot de 12 semaines.

« Je suis allé vers lui avec mon téléphone l’enregistrant, puis il s’est soudainement retourné sur lui-même et la seconde suivante, il s’est tenu à côté de moi.

« J’ai alors senti un contact sur mon bras. Il m’a attrapé et m’a poussé avec une telle force que Rolo s’est envolé dans les airs alors que j’étais poussé au sol.

« Rolo avait atterri sur le dos et criait. C’était tellement traumatisant que je pensais qu’il s’était cassé le dos. »

« JE ME SENTAIS SI IMPUISSANT »

Rachel prétend qu’après avoir été poussée, elle a senti un objet pointu lui heurter la tête.

Elle dit qu’il a ensuite attrapé son téléphone avant de s’enfuir et de la laisser saigner par terre.

Rachel a déclaré: « J’ai crié après lui en suppliant pour mon téléphone afin que je puisse appeler quelqu’un.

« J’ai eu Rolo dans mes bras et je savais que je devais trouver quelqu’un. Il faisait tellement de bruit et j’étais hystérique en criant à l’aide.

« Je pouvais à peine voir de l’œil gauche à cause du sang. Je n’avais jamais eu de blessure à la tête auparavant.

« J’allais aussi vite que je pouvais jusqu’à ce que je trouve finalement des personnes pour m’aider sur les sentiers qui ont appelé la police pour moi.

« La police m’a ramené chez moi dans ma voiture. Une fois que je leur ai parlé, j’ai ensuite emmené Rolo chez le vétérinaire dans l’état où j’étais.

« Il a juste remué la queue pendant qu’ils l’examinaient et le nettoyaient alors qu’il était couvert de mon sang.

« Il n’est plus le même depuis, il est plus méfiant et effrayé.

« Ce soir-là, je suis allé à l’hôpital pour faire examiner ma tête car elle saignait encore. C’était une coupure profonde qu’ils ont nettoyée et recollée. »

Je n’ai pas vraiment réussi à dormir car cela revient dans ma tête encore et encore. Rachel Matusiewicz

Rachel a dit que l’expérience l’avait vraiment affectée, mais qu’elle avait continué à sortir avec Rolo car elle ne voulait pas qu’il souffre.

Elle a déclaré: « Cela me motive à sortir. Je n’ai pas vraiment pu dormir car cela me revient encore et encore dans la tête.

« Je suis plus nerveux quand je dépasse les hommes et je ne me sens pas en sécurité maintenant. Tout cela m’a fait me sentir si faible par rapport à la façon dont je le laisse m’affecter.

« Je me sentais tellement impuissant.

« Je ne me sens même pas particulièrement soutenu par la police, car ils n’ont même pas lancé d’appel sur leur site Web. Cela a presque causé un traumatisme secondaire. »

La police du Leicestershire a déclaré: « Les agents continuent d’enquêter sur un rapport de vol à Bradgate Park le mois dernier.

« Peu après 14h45 le mercredi 24 novembre, il a été signalé qu’un homme avait jeté une pierre sur une femme, lui coupant la tête. L’homme a également pris son téléphone portable avant de s’enfuir.

« Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment et les enquêtes sont en cours. Tout témoin ou toute personne ayant des informations est prié d’appeler le 101, en citant la référence 21*685830. »

L’attaque a eu lieu le 24 novembre alors que Rachael promenait Rolo dans Bradgate Park Crédit : Traiteurs

Rachel a déclaré: « Je pouvais à peine voir de l’œil gauche à cause du sang » Crédit : Traiteurs

Rolo a été emmené chez le vétérinaire et vérifié, mais il a été laissé effrayé et nerveux en se promenant depuis l’attaque Crédit : Traiteurs