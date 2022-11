J’ai été terrorisé par un harceleur qui regardait à travers mes fenêtres, j’étais terrifié, révèle la présentatrice d’ITV News, Isla Traquair

Une présentatrice d’ITV a raconté comment elle a été terrorisée par un voisin harceleur qui regardait à travers ses fenêtres,

La présentatrice de nouvelles Isla Traquair a été terrifiée par le jardinier professionnel Jonathan Barrett qui a « tronçonné » la clôture en bambou qu’elle a installée pour garder ses regards indiscrets.

Traquair, 42 ans, a fait l’objet de l’effrayante campagne de harcèlement entre mars et septembre 2021.

Cela a commencé dès qu’elle a emménagé dans la maison près de la petite ville de Corsham, dans le Wiltshire, où des scènes du drame à succès de la BBC, Poldark, ont été filmées dans la rue principale.

En conséquence, elle a dépensé des milliers de dollars pour fortifier sa maison et a été forcée de demander des faveurs pour dormir chez des amis.

À la suite d’un procès plus tôt cette année, Barrett, 54 ans, a été condamné à effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général et à payer 715 £ de frais après avoir été reconnu coupable d’avoir harcelé son voisin à Salisbury Magistrates ‘Court.

Il a également reçu une ordonnance d’interdiction de ne pas contacter Traquair ou d’entrer ou d’examiner sa propriété pendant un an.

Mais l’épreuve a laissé des traces sur la journaliste, qui dit qu’elle souffre désormais de SSPT et qu’elle a même peur d’aller dans les magasins à cause de son “intérêt contre nature”.

Traquair a déclaré: «Chaque fois que je sortais, il était là. Il a escaladé le mur du fond, est entré chez moi par le jardin d’hiver et a dit : « tu n’as pas mangé », alors il m’avait observé. Il est parti et est revenu avec un sandwich et m’a regardé le manger.

«Il vient de construire et de construire. C’était vraiment très alarmant.





“Après cela, j’ai mis une moustiquaire en bambou, ce qui l’a amené à pirater ma haie. C’est alors que j’ai contacté la police. Je suis journaliste spécialisé dans le crime. Je ne voulais pas appeler la police et être une victime.

« Peu de temps après, il m’a suivi dans sa camionnette et j’ai essayé de m’enfuir. J’ai encore téléphoné à la police. Au départ, avec les agentes communautaires, elles étaient incroyables. Ils m’ont entendu, ils ont élaboré un plan d’action.

‘VRAIMENT PEUR’

« Mais ce plan n’a pas été exécuté comme il était censé l’être. J’ai déménagé en pensant que la police ferait le tour et qu’il ne réagirait pas bien parce qu’ils lui diraient que j’installais des caméras de sécurité et une clôture.

« Mais cela ne s’est pas produit et personne ne lui avait parlé. Finalement, un officier a fait le tour mais il a dit: «Nous nous sommes assis avec lui et son partenaire, et ils étaient gentils et polis. C’est un malentendu’.

« Je lui ai demandé s’il leur avait parlé de la construction de la clôture, et il a répondu : ‘non, vous pouvez lui dire vous-même’. J’ai dit qu’on m’avait dit de ne pas le contacter, mais l’officier a dit : “Je ne serai pas votre intermédiaire”.

Traquair a déclaré que c’était à ce moment-là qu’elle en avait assez et a pris des mesures en contactant l’inspecteur en chef.

Elle a expliqué: “J’avais vraiment peur à ce stade. J’avais été crié et injurié par le harceleur.

“C’était horrible. Je me sentais impuissant, je me sentais en colère. Je ne savais pas quoi faire. C’était de la folie, surtout à cause de mon travail. J’aide les victimes d’actes criminels.

«Ils ont considéré cela comme une dispute de quartier. Mais il a été retiré de mon dossier, et l’inspecteur s’est en fait excusé et a dit : “Nous devrions être votre intermédiaire, c’est notre travail”, et quelqu’un d’autre a été nommé.

“JE NE ME SENS PAS EN SÉCURITÉ DANS LE MONDE”

La présentatrice est restée chez des amis pendant un certain temps mais a fini par “manquer de faveurs”, alors elle est allée vivre avec son frère aux États-Unis.

Mais ensuite, elle a entendu que le Crown Prosecution Service abandonnait son dossier parce que ce n’était plus un problème.

Elle a écrit à l’inspecteur en chef du Wiltshire et a déclaré plus tard que son cas était sur la bonne voie, mais ils n’ont pas accordé sa demande de faire une déclaration par liaison vidéo.

Elle a donc dû payer «des milliers» pour retourner au Royaume-Uni pour assister au tribunal.

Elle a dit : « Je ne vais pas bien. Cela m’a dévasté. J’ai affronté des meurtriers, et cela ne m’a pas effrayé du niveau de terreur que j’ai traversé en vivant dans cette maison de campagne idyllique.

“J’ai des cauchemars, j’ai le SSPT. J’ai suivi une thérapie. Même aller dans les magasins… Je ne me sens pas en sécurité dans le monde. Cela m’a profondément secoué.

« Ce qu’il m’a volé… Les victimes de harcèlement sont des victimes en série. Ce qu’un harceleur vous prend, vous ne pouvez pas le récupérer. Et c’est votre sentiment de sécurité. Je suis une victime potentielle pour le reste de ma vie parce que les harceleurs ne s’arrêtent pas.

Mme Traquair, originaire d’Aberdeen, a récemment travaillé sur le réseau Oprah Winfrey aux États-Unis et a publié un véritable podcast sur le crime “The Storyteller: Violent Delights”.

Sa nomination en tant que présentatrice de nouvelles de 19 heures sur Channel 5 en 2008 a déclenché une plainte pour discrimination fondée sur l’âge de la part de Selina Scott, qui aurait gagné 250 000 £ lorsqu’elle a été alignée pour la couverture de maternité de Natasha Kaplinsky avant que la jeune et “glamour” Mme Traquair n’obtienne le poste à la place.