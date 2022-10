J’ai été terrifié et pris au piège dans mon appartement lors d’un incendie meurtrier – maintenant on m’a ordonné de réemménager ou je serai sans abri

Une maman TERRIFIÉE qui a été piégée dans son appartement lors d’un incendie meurtrier a reçu l’ordre d’y retourner – ou de se retrouver sans abri.

Shanon Hathway, 37 ans, collecte maintenant des fonds pour déménager dans un endroit “sûr où vivre” pour elle et sa famille – après que l’incendie dévastateur l’ait “trop ​​effrayée” pour revenir.

Shanon, à gauche, dit que son appartement est endommagé par la fumée après l’incendie et ne veut pas y retourner 1 crédit

Keith et Shannon Hathway avec leurs enfants Mackenzie et Lexi-Jane 1 crédit

Shannon Hathway, photographiée par sa belle-fille Armarni Hathway, dit qu’ils seront sans abri s’ils ne retournent pas à l’appartement de Bristol 1 crédit

L’incendie, qui a été causé par un vélo électrique, s’est produit aux premières heures du 25 septembre dans une tour d’appartement du conseil à Easton, Bristol.

Son voisin, Abdul Jabar Oryakhel, un demandeur d’asile afghan de 30 ans, est mort en tombant de sa fenêtre pour échapper à l’incendie.

Deux autres personnes du même appartement se sont accrochées au côté du bâtiment jusqu’à ce que les pompiers puissent fournir une grue assez grande pour les mettre en sécurité.

La famille séjourne actuellement dans un Travelodge à proximité, mais on lui a dit qu’elle devait retourner dans l’appartement le 14 octobre, même si elle ne se sentait pas en sécurité.

Mme Hathway a été informée que si elle ne voulait pas retourner dans l’appartement, elle devait se présenter, ainsi que ses enfants, au conseil comme sans-abri, car ils ne seraient pas relogés.

Toute sa famille, y compris son mari, Keith Hathway, sa belle-fille de 17 ans, Armarni, sa fille de 4 ans, Lexi-Jane et son fils de 5 mois, Mckenzie, dormaient également profondément lorsque l’incendie s’est déclaré.

Malgré la proximité de l’incendie, leur alarme incendie ne s’est pas déclenchée et la famille a été piégée dans leur pièce de devant pendant 40 minutes.

Elle a déclaré: “Il était environ 2 heures du matin et mon fils s’est réveillé en pleurant, alors qu’il ne se réveille plus la nuit.

“Je l’ai allongé sur le lit et je n’ai pas pu l’installer parce qu’il y avait beaucoup de coups – je n’y ai pas pensé au début parce que l’appartement d’à côté sont tous des chauffeurs-livreurs, donc il y a généralement beaucoup de bruit.

“Mais ça n’arrêtait pas de devenir de plus en plus fort, alors je suis finalement sorti pour leur dire de se taire avant qu’ils ne réveillent mes autres enfants – c’est à ce moment-là que j’ai vu de la fumée dans le couloir.

“Je suis rentré en courant et j’ai réveillé mon mari, nous avons eu le bébé et les deux autres enfants dans la pièce de devant près de la fenêtre avec des chiffons dans la bouche.

“Notre alarme incendie n’a même pas commencé à retentir avant que nous n’ayons tous toussé dans la pièce de devant pendant 15 minutes.

“Mon mari a de nouveau appelé les pompiers et a dit : “Je ne sais pas où vous êtes, mais où se trouve cet incendie en lien avec notre appartement ?

“Vingt minutes plus tard, ils sont arrivés et nous ont fait sortir – il ne semblait même pas qu’ils savaient que nous étions piégés.”

Mme Hathway et sa famille ont ensuite été précipitées dans les 16 volées d’escaliers, à l’arrière du bâtiment.

ÉPISODE DE SSPT

Elle a depuis connu un épisode de SSPT sévère et sa fille de quatre ans a également souffert mentalement depuis l’événement.

Elle a déclaré: “J’ai fait partie d’une équipe de crise en santé mentale et j’ai également dû ajouter des médicaments – j’ai vraiment du mal.

“Mon SSPT vient de la mort d’un autre enfant, donc être coincé au 16e étage, incapable de mettre mes enfants en sécurité, a été extrêmement déclenchant.

“Ma belle-fille me faisait comprendre qu’elle allait bien, mais je l’ai entendue au téléphone avec sa mère paniquer.

“Ma petite fille, Lexi, a été vraiment effrayée par tout ça – en entendant les sirènes et en étant examinée par les médecins et tout l’hôpital, je pense que ça lui a juste explosé la tête.

“Elle n’arrête pas de dire qu’elle ne pouvait pas respirer dans le feu, elle ne pouvait respirer que lorsqu’elle était éteinte.

“La chambre de ma fille est la plus proche de la porte d’entrée, elle a eu de la chance qu’elle dorme sur le canapé avec sa sœur cette nuit-là.

“Elle est retournée à l’école, mais ces trois derniers jours, ils ont dû l’arracher à moi en donnant des coups de pied et en criant, et normalement l’école n’est pas quelque chose qui lui pose problème.

“Tous les matins, j’emmène ma fille à l’école et depuis la porte de l’école, je vois l’appartement qui était en feu tout noir dehors, c’est horrible.”

Après l’incendie, un porte-parole du Bristol Council a déclaré que les enquêteurs avaient constaté que les mesures anti-incendie “avaient bien fonctionné et que l’incendie était contenu dans l’appartement où il avait commencé”.

Ils ont ajouté qu’il y avait eu des dégâts de fumée dans les parties communes de l’immeuble, mais ont affirmé qu'”aucun autre appartement n’avait été directement endommagé par l’incendie”.

Cependant, Mme Hathway n’est pas d’accord avec cette déclaration et ne veut pas revenir, affirmant que l’appartement n’est pas adapté à une jeune famille.

Elle a déclaré: “J’étais furieuse quand j’ai vu cette déclaration – c’est un mensonge car il y a beaucoup de dégâts de fumée dans mon appartement.

“La chambre de ma fille est endommagée par la fumée et nous avons un énorme placard qui ne servirait plus à rien.

“Mon mari a réussi à faire sortir le cadeau de ma défunte mère pour ma fille et ses affaires de travail de l’appartement – ​​mais tout ce que je ne veux pas, je ne peux pas l’avoir autour de moi, c’est trop déclenchant.

“Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles je ne voudrais pas réemménager, les échelles des pompiers ne vont qu’au neuvième étage – de toute façon, ils ne devraient pas avoir d’enfants là-haut.

“J’ai découvert l’autre jour qu’il n’y avait pas de détecteurs de fumée sur le palier. Ils ont dit que tout fonctionnait comme il se doit, mais la porte coupe-feu nous aurait confinés là où se trouvait le feu.

“La seule façon dont les détecteurs de fumée fonctionnaient comme ils le devraient, c’est s’ils étaient censés agir en silence.

“Reculer me ferait complètement basculer à cause de ma peur autour de mes enfants et ma fille souffre vraiment.”

The Sun Online a contacté le conseil municipal de Bristol pour commentaires.

Toute personne souhaitant faire un don à la collecte de fonds peut cliquer ici.