J’ai été surpris par un enseignant pour avoir emmené mes enfants en vacances pendant la période scolaire, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal

Une maman a révélé comment elle avait été surprise par un enseignant alors qu’elle emmenait ses enfants en vacances pendant la période scolaire – mais pense toujours qu’elle n’a rien fait de mal.

On a découvert que la mère de deux enfants mentait lorsqu’elle a dit à l’école que ses enfants étaient malades, mais lorsqu’un membre du personnel a essayé de l’appeler, elle a remarqué une sonnerie internationale.

Elle a dit qu’on lui avait fait “se sentir comme une criminelle” après avoir reçu une lettre de l’école disant qu’ils savaient qu’elle avait menti.

La mère avait décidé de donner l’excuse que ses enfants étaient malades pour qu’elle puisse les retirer de l’école pendant trois jours en vacances en famille.

Elle a dit que le voyage avait fini par être inestimable et que ses enfants avaient passé un moment merveilleux.

La mère ne pensait pas que le temps libre affecterait leur apprentissage car les enfants réussissaient bien sur le plan scolaire et avaient un taux de fréquentation de 95%.

Cependant, la mère embarrassée s’est adressée à Mumsnet lundi pour demander conseil aux autres, demandant s’il était trop tard pour admettre ses mensonges.

Elle a déclaré: «Ainsi, avant que quiconque ne décide d’être dur avec moi, je n’ai jamais menti au sujet de la maladie des enfants auparavant. Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait cette fois, je suppose que l’argent est serré.

“Nous avons travaillé dur pour pouvoir payer les vacances, mais nous ne pouvions toujours pas nous permettre les vacances à mi-parcours, alors nous avons décidé de retirer les enfants de l’école pendant trois jours. J’ai signalé que mes enfants étaient malades.

« Et nous sommes partis. Mais je ne sais pas pourquoi, probablement en fonction de leur intuition, l’école m’a appelé le lendemain. Je n’ai pas répondu, je leur ai juste envoyé un message à la place.

« Mais ils m’ont répondu avec une sonnerie internationale… oups. Je n’ai même pas répondu.

« À notre retour, j’ai reçu une lettre suggérant que j’avais menti, que les enfants étaient en vacances au lieu d’être à la maison, malades, etc. Je ne sais pas quoi faire.

“Je déteste mentir et je regrette de ne pas avoir dit la vérité, mais est-ce allé trop loin maintenant de simplement admettre que j’ai menti ? Je peux aussi m’attendre à l’amende pour mes enfants… bien dur, je suppose.

“Je me sens comme un criminel, comme si j’avais fait quelque chose d’indicible. Mais j’ai seulement permis à ma famille de passer un moment merveilleux ensemble, et nous avons passé un si bon moment, c’était vraiment inestimable.

«Mes enfants réussissent tous les deux très bien sur le plan scolaire et leur absence était supérieure à 95%. Quel est le point de vue de chacun ?

« Dois-je avouer maintenant ou le nier encore ? Et sont-ils autorisés à interroger mes enfants sans ma permission ?

Elle a ajouté plus tard: “Au fait, mes enfants sont à la réception et en Y6. Primaire.”

Le message a suscité une réaction mitigée de la part d’autres mamans – beaucoup la reprochant d’avoir menti en premier lieu.

L’un d’eux a déclaré: «Je ne suis pas toujours contre les vacances à terme dans certaines circonstances, mais vous prenez le risque d’avoir une amende et payez-la simplement si vous en obtenez une.

“Vous vous êtes très mal comporté et avez donné un très mauvais exemple à vos enfants.”

Un autre a écrit : « Les écoles ne sont pas stupides. Si trois enfants d’une même famille sont tous « malades » en même temps juste avant/après des vacances à mi-parcours, ils le sauront bien sûr.

« Il aurait été bien mieux de simplement admettre que vous les emmeniez en vacances. Bien sûr, cela n’aurait pas été autorisé, mais les écoles savent que les gens vont le faire pour le rendre abordable.

“En mentant, vous avez l’air un peu idiot (en plus, à moins que vos enfants ne soient tous au lycée, ils sont obligés de faire une gaffe et de dire quelque chose à propos de leurs vacances).

“Bien sûr, ils peuvent demander à vos enfants” sans votre permission “- ils peuvent demander n’importe quoi à vos enfants.”

Un troisième a commenté: «Les sonneries internationales sont absolument une chose. Les téléphones britanniques ont tendance à faire « sonner, sonner, sonner », tandis que les téléphones internationaux font « riiiiiing, riiiiiing ».

« Vous vous êtes fait prendre, OP. J’avouerais si j’étais toi et je m’excuserais.

“Essayer de le montrer et de prétendre que vous n’étiez pas absent alors que vous l’étiez clairement ne fera que ruiner votre relation avec l’école et je doute que vous le vouliez – ne mentez pas à l’avenir.”

Cependant, certains parents pouvaient comprendre pourquoi la mère sortait ses enfants pendant la période scolaire et révélait comment ils avaient eux-mêmes fait la même chose.

L’un d’eux a déclaré: “Je viens de faire cela avec mon aîné bien que pour une journée. Neuf d’entre nous voyageant nous ont fait économiser une fortune absolue.

“Il y a eu un encart le lendemain et cela avait du sens. J’ai peur qu’après la débâcle de l’enseignement à domicile de Covid, où j’ai vu le peu de travail qu’ils font réellement, j’ai moins de patience avec le présentéisme sans fin, et j’ai senti que le voyage était plus bénéfique que les films d’une journée et les bavardages dont ils font habituellement le dernier jour.

“Je n’ai pas été interrogé parce qu’ils n’ont pas appelé, mais à votre place, je pense que je dirais non, vous devez vous tromper et ne pas élaborer. Et puis ignorez-le. Si vous recevez une amende, payez-la et dites non Suite.”

Et un autre a écrit : Je suis enseignant et je ne vous en veux pas du tout pour être honnête. J’aimerais pouvoir faire la même chose pour les jours impairs ici et là.

“Sachez ceci cependant, les enfants disent toujours à leurs amis ou à leurs professeurs qu’ils partent en vacances.

“Parfois, l’enseignant inscrit la note” malade “sur le registre lorsque l’élève a parlé de ses vacances incroyables toute la semaine et parfois, ce sont ses amis qui l’y amènent…” il n’est pas en vacances mademoiselle, il est en Espagne !'”

Les familles choisissent souvent de prendre des vacances pendant la période scolaire car les prix montent en flèche pendant la période des vacances scolaires.

Cependant, ils risquent d’être frappés d’amendes et même de poursuites.

