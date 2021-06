« J’ai été surpris »: Mayweather salue Paul alors que YouTuber prend de la distance dans un combat de boxe avant de prétendre qu’il pourrait gagner le match revanche (VIDEO)

Évoquant la tentative de l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor de secouer Mayweather au début de leur combat en 2017, Paul est sorti avec une performance au premier tour qui, selon certains, avait vu le boxeur recrue épuiser ses réserves d’énergie tôt.

Après un deuxième tour sans incident, Mayweather a pris les devants au troisième tour, semblant capable d’éliminer un fanfaron de 18 ans plus jeune que lui après avoir subi aucune punition discernable au début de l’exposition de huit tours.

Au quatrième tour, Mayweather sélectionnait clairement ses tirs et déchargeait à volonté, laissant le jeu Paul dans une situation difficile familière à de nombreux combattants que son adversaire avait battus au cours de sa carrière de 50 combats sans défaite avant leur rencontre.

C’est parti, Money Mayweather. pic.twitter.com/xrBZcZR4W3 – Carlston Harris Moçambique (@carlstonMMA) 7 juin 2021

J’espère que Floyd l’a frappé si fort au ventre qu’il vomit au milieu du ring – Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 7 juin 2021

Peu de choses pouvaient être tirées de la seconde moitié du concours, Mayweather n’ayant manifestement pas le désir de finition pour lequel il est connu alors qu’un Paul fatiguant tentait d’affirmer son physique sur son célèbre ennemi.

« Je me suis amusé, » a déclaré Mayweather par la suite, l’air sans tache par une bataille lucrative que beaucoup avaient estimé indigne de lui.

Logan vide le réservoir à la fin du premier tour avec une rafale de coups de poing… seulement pour les voir bloqués par Floyd. Il paiera pour ça. Mayweather est juste en train de rire. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 7 juin 2021

« Je n’ai plus 21 ans. C’est bien de bouger avec ces jeunes gars. Il était fort, dur – mieux que je ne le pensais. J’ai été surpris par lui ce soir. »

Paul a semblé admettre qu’il avait adopté un personnage en ligne parfois épineux et qu’il avait joué un rôle provocateur dans la préparation de la confrontation improbable.

Je n’arrive toujours pas à croire que cela se passe #MayweatherPaul – TJ Laramie (@laramietj) 7 juin 2021

« Je déteste être ad*ckhead, » il a dit. « C’était l’un des plus grands moments de ma vie.

« C’est la chose la plus cool de tous les temps. Je suis content de m’en être sorti. Il est difficile à frapper. Il n’est même pas si vieux.

Cette occasion nécessite-t-elle vraiment l’hymne national ? — caposa (@Grabaka_Hitman) 7 juin 2021

Logan obtient quelques hits mais MAYWEATHER JOUE AVEC LOGAN ! – KEEM (@KEEMSTAR) 7 juin 2021

« Je ne veux plus que quiconque me dise que quoi que ce soit soit impossible. Le fait que je sois ici avec l’un des plus grands boxeurs de tous les temps prouve que tout peut être fait. C’était un honneur. »

Interrogé sur l’avenir de Paul dans un sport dans lequel il est presque entièrement nouveau, Mayweather a déclaré qu’il considérait le chemin de la célébrité comme « difficile » en l’appelant un « concurrent dur et dur ».

À quoi ça ressemblait quand on se battait après l’entraînement de football au lycée pic.twitter.com/9giPYxYvKP – Alex Behunin (@AlexBehunin) 7 juin 2021

Battez son flyod cul !! pic.twitter.com/DXGvxSIvz7 – Devonte Smith (@KOE_KINGKAGEUFC) 7 juin 2021

« Il savait utiliser son poids et m’attacher » il prétendait. « Je tiens à remercier tous les fans qui sont venus. Vous êtes incroyable. Ce soir a été une soirée amusante.

« Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve mais je vais parler avec mon équipe de [it]. Vous devez comprendre, je pratique ce sport depuis 25 ans. »

Paul a admis qu’il ne savait pas si Mayweather aurait pu l’assommer s’il avait été à son meilleur. « On ne sait jamais avec ce type » il a dit.

« Je vais rentrer à la maison en pensant : » Floyd m’a-t-il laissé survivre ? » Laisse-moi aller un peu mieux – peut-être que je pourrai y mettre fin la prochaine fois. »