J’ai été surnommé le caissier le plus chaud du monde ‘Aldi Elaine’ – Les fans m’aimaient dans mon uniforme mais j’ai toujours fière allure

UNE employée d’Aldi qui a été surnommée la caissière de supermarché la plus chaude du monde dit qu’elle a fière allure dans ses tenues glamour et en uniforme.

Elaine Victoria, également connue sous le nom d’Aldi Elaine, a fait la une des journaux après avoir publié des clips d’elle-même en train de synchroniser ses lèvres et de danser au magasin, les clients jurant de ne plus jamais magasiner ailleurs.

Elaine Victoria a été qualifiée de caissière la plus sexy du monde Crédit : Jam Press Vid

Aldi Elaine a quitté son emploi pour devenir influenceuse à plein temps Crédit : Jam Press

La caissière allemande a partagé des clips d’elle-même dansant et synchronisant les lèvres Crédit : Jam Press

Le TikToker qui a été qualifié de plus jolie caissière d’Allemagne a accumulé des milliers d’abonnés sur TikTok, où elle a régulièrement partagé des clichés d’elle-même dans son uniforme de travail Aldi.

Dans l’une de ses dernières vidéos dans sa tenue Aldi, Elaine peut être vue en train de synchroniser les lèvres dans ce qui semble être une salle de bain du magasin.

Ses fans l’ont félicitée pour sa beauté avec l’un d’eux disant: “Je t’aime Aldi Girl.”

Quelqu’un a plaisanté: “maintenant je sais pourquoi mon mari aime se porter volontaire pour ramasser des choses chez Aldis..”

Un autre a écrit: “Elle n’a pas changé, elle est juste devenue plus confiante.”

La superbe blonde est devenue si populaire en ligne qu’elle a maintenant quitté son emploi pour devenir une influenceuse à plein temps.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a dit à ses followers : “Dites adieu aux vidéos d’Aldi, je passe mon chemin sans Aldi maintenant, mais merci pour tout.”

Lorsqu’un de ses followers lui a demandé pourquoi elle avait décidé de quitter son emploi chez Aldi, elle a répondu : “Je veux prendre une nouvelle voie, je bouge maintenant et je veux juste sortir de moi-même et essayer de nouvelles choses.”

Elaine compte 1,5 million de fans sur TikTok et plus de 250 000 abonnés Instagram où elle publie régulièrement des conseils de santé et de beauté.

Le TikToker partage souvent des conseils de santé et de beauté avec ses abonnés Crédit : Jam Press