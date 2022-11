J’ai été stupéfait quand un hôtel m’a refusé à cause de l’âge de ma fille – c’est fou

Un papa a été stupéfait lorsqu’un hôtel l’a refusé à cause de l’âge de sa fille.

Simon Jones s’est rendu à Cleethorpes avec sa femme et sa fille de cinq ans, Bianca, le week-end dernier.

Simon Jones a emmené sa famille en voyage dans la ville balnéaire de Cleethorpes Crédit : MEN Media

Kingsway Hotel les a refusés parce que sa fille avait cinq ans Crédit : MEN Media

Espérant une belle escapade en famille, ils ont réservé l’hôtel Kingsway sur le front de mer – mais ont rapidement été déçus.

Originaire de la ville balnéaire avant de déménager à Londres, le père d’un enfant connaissait bien l’hôtel.

Affirmant qu’il y avait toujours une règle «interdit aux moins de 5 ans», Simon a attendu jusqu’à ce qu’il pensait être le bon moment pour emmener sa fille – mais a été rapidement refoulé.

Ce que Simon a décrit comme « franchement draconien » et « impensable », l’hôtel lui a dit qu’aucune personne de moins de 12 ans ne pouvait y séjourner.

Il a déclaré à GrimsbyLive: “Il me faut cinq heures pour me rendre à Cleethorpes depuis Fulham et je passe souvent du temps dans la région, alors j’ai été très offensé quand on m’a dit cela.

“On pourrait penser que cette règle aurait changé pour rendre l’endroit plus accueillant pour les jeunes, mais il semblerait qu’il soit coincé dans une distorsion temporelle.”

Allant jusqu’à qualifier l’action d ‘”inhumaine”, Simon a déclaré que l’hôtel devait être tenu responsable.

“C’est inhumain d’exclure des familles à l’époque moderne, c’est juste totalement absurde et dégoûtant”, a-t-il ajouté.

Simon a claqué Kingsway en admettant qu’il ne reviendrait jamais.

“Les gens aiment [Bianca] sont les futurs clients de ces lieux, mais ils n’auront peut-être pas d’avenir s’ils sont refusés pendant les 12 premières années de leur vie », a-t-il poursuivi.

Le site Web de l’hôtel indique dans ses politiques que les enfants de plus de cinq ans sont les bienvenus – mais la règle a semblé changer.

The Sun Online a contacté Kingsway pour un commentaire.