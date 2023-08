J’ai été stupéfait quand ma femme m’a acheté une Rolex à 39 000 £ pour mes 40 ans – mais j’ai ensuite réalisé que tout cela n’était qu’une blague

DAD Kevin Talbutt a mis une minute à récupérer lorsque sa Rolex d’anniversaire espérée s’est avérée être . . . un gateau.

Le fan de montres Kevin, 40 ans, parlait depuis des semaines de son cadeau parfait, alors sa femme Sonia, 37 ans, a décidé de lui donner une leçon.

Papa Kevin Talbutt a mis une minute à récupérer lorsque sa Rolex d’anniversaire espérée s’est avérée être un gâteau Crédit : Sonia Talbutt – Commandée par The Sun

L’épouse Sonia a engagé un boulanger pour fabriquer une réplique comestible de la montre de luxe Crédit : Sonia Talbutt – Commandée par The Sun

Kevin a dit qu’il était excité pendant un moment, avant de réaliser que tout cela n’était qu’une blague Crédit : Kevin Dunnett – Commandé par The Sun

Elle a embauché un boulanger pour fabriquer une réplique comestible d’une Rolex Submariner Date Blue en or blanc dans une boîte au lieu de prodiguer 39 000 £ sur une vraie.

Sherren Chandler a passé trois jours sur le contenant d’éponge au chocolat et la montre en glaçage à dévoiler lors d’une fête devant ses amis et sa famille.

Sonia a déclaré: «Il n’arrêtait pas de parler de cette montre et parfois, quand vous demandez trop de choses, vous n’obtenez pas.

« Il boudait que je ne lui achète pas ce qu’il voulait, alors j’ai pensé que ce serait drôle de le tromper pendant quelques secondes. »

Sonia a déclaré: « Il n’a pas pu s’arrêter de rire lorsque le gâteau a été dévoilé – et les invités non plus! »

L’informaticien Kevin a admis qu’il avait été dupé lorsque la « montre » est apparue au restaurant italien de Franco à Datchet, Berks.

Il a déclaré: «J’étais excité pendant un moment, mais j’ai réalisé que tout cela n’était qu’une blague.

« Fair-play. Ça m’a eu.

Une vraie Rolex Submariner Date Blue coûte 39 000 £ Crédit : Rolex