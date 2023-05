J’ai été stupéfait quand j’ai repéré un requin de 4 pieds sur une plage populaire du Royaume-Uni – mon cœur battait la chamade mais je savais ce que je devais faire

Smoothhound est une espèce de requin d’eau peu profonde.

Ils vivent dans des eaux relativement peu profondes et sont rarement trouvés dans des eaux de plus de cent mètres de profondeur.

Autrefois une espèce principalement trouvée au sud et à l’ouest des îles britanniques, l’aire de répartition des smoothhounds a augmenté – et est maintenant plus fréquemment observée dans l’est de l’Angleterre, la Cumbrie, le Yorkshire et le nord-est.

Un lévrier lisse peut atteindre 159 cm (5 pi 3 po) de long et peser plus de 13 kg.