J’ai été stupéfait quand j’ai découvert la prothèse de mon défunt père sur une plage

UNE FAMILLE pensait que quelqu’un lui tirait la jambe lorsqu’elle a découvert que la prothèse de son défunt père s’était échouée sur une plage.

Daniel Harris, 42 ans, a été stupéfait lorsqu’il a vu un appel sur Facebook demandant pourquoi la fausse jambe était apparue sur le sable – car il pensait qu’elle appartenait à son père.

Le gérant de l'immeuble, photographié avec sa belle-fille Sarah, avait mis la jambe dans la mer avec les cendres de son père après sa mort à l'âge de 66 ans d'un cancer du poumon.

Le gérant de l’immeuble l’avait mis à la mer avec les cendres de Michael en décembre après sa mort à l’âge de 66 ans d’un cancer du poumon.

Michael, qui a servi dans la marine marchande, avait perdu sa jambe en raison de complications médicales et avait demandé que son faux membre soit mis à la dérive avec ses cendres.

Il avait espéré qu’il finirait «quelque part exotique» – mais au lieu de cela, il s’est échoué à 40 miles sur la plage de Weston-super-Mare, Somerset, après avoir été jeté dans les eaux de Lydney Docks, Gloucs.

Il a été découvert par Ian Lancaster et sa famille lors d’une promenade à terre.

Le membre avait une bouteille en plastique attachée contenant un message demandant à la personne qui l’a trouvé de “me remettre à la voile” et une adresse e-mail.

Au début, les Lancaster étaient convaincus qu’il s’agissait d’une partie du corps. Le designer Ian, 54 ans, a déclaré : « Nous avons regardé beaucoup de drames policiers et avons pensé à appeler la police.

“Mais nous avons regardé de plus près et avons vu que c’était une fausse jambe. Je l’ai mis sur Facebook et tout s’est bien passé.

Daniel, 42 ans, a déclaré: «C’était charmant. Bien que ce ne soit qu’à 40 miles, papa est né et a grandi là-bas, donc c’est bien.

“Papa adorerait ça. Il trouverait ça hilarant. Il avait un sens de l’humour assez méchant.

“Je suis content qu’il soit de retour.”

Le membre était accompagné d’une bouteille en plastique contenant un message demandant à la personne qui l’a trouvé de “me faire repartir à la voile” et une adresse e-mail