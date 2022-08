J’ai été stupéfait lorsque mon perroquet de compagnie est rentré chez lui sept ans après s’être envolé – je pensais que je ne l’aurais jamais revu

CHARLIE le perroquet gazouille depuis qu’il est rentré chez lui – sept ans après s’être envolé.

Tom Woodford, 58 ans, pensait qu’il ne reverrait plus jamais son polly après que l’oiseau s’est envolé d’une porte non verrouillée de sa maison en août 2015.

Charlie le perroquet gazouille maintenant qu’il est rentré chez lui – sept ans après s’être envolé Crédit : Marc Giddings

Tom Woodford pensait qu’il ne reverrait plus jamais sa polly après avoir volé par une porte non verrouillée en 2015 Crédit : Marc Giddings

Mais il a repéré un appel caritatif local pour les animaux ce mois-ci disant qu’un membre du public avait trouvé un perroquet du Sénégal – qui n’arrêtait pas de dire: “Bonjour Charlie”.

Tom et sa femme Angela, 62 ans, avaient passé des années à scanner les groupes Facebook à la recherche de tout signe de lui.

Et le père de trois enfants de Guernesey a déclaré au Sun: “J’ai vu la photo et j’ai tout de suite su que c’était lui.

«Il avait exactement la même apparence. Je ne pouvais pas le croire.

“Ma femme a couru jusqu’au sanctuaire et, bien sûr, c’était lui.”

Charlie est maintenant de retour chez lui à St Peter Port après avoir été retrouvé dans la région de Vazon Bay sur l’île et remis à la Guernsey Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Le responsable du contrat, Tom, a ajouté : « Je ne peux pas vous dire le soulagement que j’ai ressenti.

“Charlie est comme une famille et toutes ces années, nous nous sommes demandé où il pouvait être et ce qui lui était arrivé.

« C’est un oiseau adorable, et nous avons toujours espéré que quelqu’un le trouverait.

“Le personnel de la GSPCA n’a aucune idée de ce qu’il a fait – et Charlie est resté schtum.

“Il parle un peu mais je soupçonne que ce sera toujours un mystère où il était pendant tout ce temps.”