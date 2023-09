J’ai été stupéfait de voir le visage d’une énorme pop star dans mon emballage de fish and chips – pouvez-vous voir de qui il s’agit ?

Un client d’un magasin de poisson et de frites n’en croyait pas ses frites lorsqu’il a trouvé le visage de la pop star Lewis Capaldi dans l’emballage.

Abasourdi, Andy Thompson, 34 ans, était sur le point de rentrer chez lui lorsqu’il a repéré le portrait de l’auteur-compositeur-interprète qui le regardait.

Pouvez-vous repérer de qui il s’agit ?

Andy, qui dit que l’image de son compatriote écossais a été créée par des gouttes de graisse sur le papier, a immédiatement appelé sa femme superfan et lui a envoyé une photo.

Il a déclaré : « J’ai ouvert le papier et j’ai baissé les yeux pendant que j’ajoutais le ketchup. Je me suis dit : « Woah, c’est Lewis Capaldi ! » C’est Lewis Capaldi ! ».

«J’ai téléphoné à ma femme, Wendy, car elle est plus fan de lui que moi et elle n’arrivait pas non plus à y croire.

« Les chips sont devenues froides parce que nous étions trop occupés à rire. »

L’agent immobilier de Paisley, près de Glasgow, a gardé l’emballage en souvenir.

Capaldi, le chanteur de Someone You Loved, prend une pause pour se concentrer sur sa santé et Andy a ajouté : « J’aimerais le lui envoyer. Je sais qu’il traverse une période difficile ces derniers temps, donc cela pourrait lui remonter le moral. Cependant, la graisse s’est depuis répandue davantage sur le papier – et Andy estime maintenant qu’il ressemble davantage à Elvis Presley.

Capaldi, 26 ans, est connu pour apprécier lui-même un thé chippy et a été vu en train d’en déguster un avant un concert à Newcastle cette année.