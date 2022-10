J’ai été stupéfait de voir le visage d’Elvis dans mon pot de ketchup McDonald’s

Une maman a découvert le visage d’Elvis qui la regardait depuis un pot de ketchup McDonald’s.

Lisa Ringsell, 27 ans, a vu la banane, les yeux, la bouche et les favoris du roi du rock ‘n’ roll.

Lisa Ringsell a vu la banane, les yeux, la bouche et les favoris du roi du rock n’ roll Crédit : Kennedy News and Media

Ses amis en ont ri et ont vu la ressemblance Crédit : Getty

Elle a déclaré: “Je me demandais s’il y avait assez de sauce pour tremper à nouveau mes pépites de poulet et c’est là que je l’ai vu – un petit visage qui me regardait et qui semblait être Elvis.

« Dès que je l’ai vu, j’ai immédiatement dit ‘quoi ?’ et a montré mon partenaire.

“Je lui ai dit ‘ça ressemble à Elvis’,

“J’ai pris la photo tout de suite et j’ai montré à des amis. Ils en riaient juste. Ils pouvaient aussi voir la ressemblance.

Lisa, une mère à plein temps de Dundee, avait mangé avec Dean Ewan, son partenaire de 26 ans, et ses enfants Karis, six ans, et Daisy, quatre ans.

Elle a ajouté: “Je ne remarque généralement pas ces choses, ce qui les rendait plus drôles.

«Je suis toujours plus excité par les choses stupides.

“Dean n’était pas aussi excité que moi […] il pensait toujours que c’était drôle.

« C’est quelque chose que je n’oublierai pas avant longtemps. Ma mère est une fan d’Elvis alors elle a adoré.

“Cela m’a rendu plus susceptible de rechercher des visages à l’avenir.”